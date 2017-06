Les titres de l’actualité du lundi 19 juin 2017 sur Radio Vision 2000

Une séance s’est déroulée, dimanche, au sénat de la République autour du projet de budget rectificatif, approuvé, vendredi soir, par les Députés.

Une rencontre a eu lieu, ce Lundi, entre les membres de la commission Intérieur, collectivités territoriales et développement frontalier du Sénat et le Ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, accompagné notamment du DG du MICT, Fednel Monchéry. Les discussions ont porté sur les élections indirectes, la politique de décentralisation du gouvernement et le projet de loi sur la fonction publique territoriale.

Haiti sécurité…………..Le Secrétaire d’Etat à la sécurité publique et le délégué départemental de l’Ouest annoncent l’adoption d’un ensemble de mesures pour assurer la sécurité de la population au cours de la période estivale. Ils évoquent notamment le déploiement d’agents dans les rues, sur les plages et un meilleur contrôle de la circulation des motocyclettes.

La volonté du président Jovenel Moise de décongestionner le service de l’Immigration et de l’Emigration semble devenir un vœu pieux. En effet, de longues files d’attente sont quotidiennement remarquées devant l’institution. Obtenir un passeport se révèle toujours un véritable parcours de combattant malgré l’ouverture de plusieurs centres de réception et de livraison de documents d’identité par le chef de l’Etat.

Le Directeur de l’Immigration, Joseph Cianciulli se dit conscient de cette situation et promet une amélioration, sous peu, grâce à l’installation, dimanche, de 5 nouvelles imprimantes de Passeports.

Des Etudiants de la Faculté d’Ethnologie rejettent la commission d’enquête mise en place par le rectorat pour faire la lumière sur l’incident du 12 Juin au cours duquel leur camarade John Rock Gourgueder Jean a été grièvement blessé. Pour eux, cette structure constituée de proches du doyen de la Faculté Jean Yves Blot, accusé dans ce dossier, ne vise qu’à le blanchir.

Il faut dire que les Etudiants annoncent une marche pacifique, ce mardi, à la capitale, pour réclamer justice en faveur de John Rock Gourgueder Jean.

Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maitre Bernard Sainvil, annonce le lancement d’une session d’assises criminelles avec et sans assistance de Jury le 17 Juillet prochain. Environ 250 cas seront entendus par le Tribunal criminel.