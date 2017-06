La Banque mondiale révise à 0.5% les prévisions de croissance de l’économie haïtienne pour 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Banque mondiale vient de publier un dernier rapport sur les perspectives de l’économie mondiale pour 2017, un rapport dans lequel nous avons constaté une révision à la hausse des prévisions de croissance de l’économie haïtienne pour 2017, environ 8 mois après le passage de l’Ouragan Matthew.

Il faut rappeler que quelques semaines après le passage du cyclone Matthew, les experts de la Banque estimaient que la croissance du PIB d’Haïti serait négative, soit de -0.6%, en tenant compte d’un ensemble de facteurs d’ordre économique, social et politique.

Certains économistes nationaux, incluant nous autres, n’avaient pas partagé cette prévision de croissance négative de la Banque mondiale pour l’économie haïtienne, eu égard aux perspectives de relèvement et de reconstruction après le passage de Matthew, bien que jusqu’à présent il n’y ait pas encore eu de satisfaction, en termes de mesures de relance de ces économies frappées par Matthew. Donc, nous avons toujours tablé sur une croissance de l’économie dans une fourchette de 0.5 à 1%, et maintenant, la Banque mondiale va dans le même sens et estime que l’économie haïtienne devrait enregistrer une croissance positive en 2017, soit de 0.5%, contre -0.6% prévu initialement.

Pour le prochain exercice, c’est-a-dire l’année fiscale 2017-2018, les experts de la BM estiment qu’Haïti fera un peu mieux que cet exercice en cours, bien que les prévisions soient encore des plus sombres, avec une croissance de l’économie qui nous met très loin encore de la réduction de la pauvreté, soit une croissance de seulement 1.7% prévue pour 2018, contre 2.3% en 2019.

D’un autre côté, dans ce dernier rapport de la BM sur les perspectives de l’économie mondiale en 2017, les experts de cette institution estiment que la croissance économique mondiale devrait atteindre 2,7% cette année, contre 2.4% en 2016, grâce à une reprise dans le secteur manufacturier et le commerce, à une meilleure confiance envers le marché et une reprise des cours des produits de base. En revanche, pour les Etats-Unis, la Banque mondiale estime que l’économie américaine devrait se porter beaucoup mieux cette année avec une croissance de 2.1% contre 1.6% en 2016. Cependant, la situation reste préoccupante pour la deuxième économie du monde, la Chine, qui devrait voir sa croissance chuter à 6.5% en 2017, contre 6.9% en 2016.

Au niveau des pays à faible revenu comme Haïti, notre analyse de ce rapport révèle que la croissance au niveau de ces économies sera dirigée par 6 pays africains, à savoir l’Ethiopie avec une croissance de 8.3%, Népal 7.5%, Tanzanie 7.2%, Sénégal 6.7% Burkina Faso 6.1% et le Rwanda 6%.

Par rapport à tous ces efforts au niveau de ces pays d’Afrique, il est clair que la situation d’Haïti est encore des plus lamentables et on espère que ces données positives en Afrique pourront interpeller nos autorités et les pousser à définir un nouvel agenda de croissance pour Haiti et dégager une nouvelle vision de développement pour ce pays en vue d’améliorer les conditions de vie de la population.