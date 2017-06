Le premier Sommet haitiano-américain des affaires est lancé à Miami

« Connecter, engager, investir ». C’est autour de ce thème assez éloquent que la Chambre de Commerce Haitiano-américain de Floride (HACCOF en anglais) en partenariat avec la Banque de la République d’Haïti (BRH) et le bureau du Commissionnaire de Miami Dade County, a lancé le jeudi 15 juin 2017 dans les locaux du Cultural Center de Little Haiti, le premier Sommet haïtiano-américain des affaires (HABS) . Ce sommet très prometteur pour l’avenir économique et financier d’Haïti, a réuni des personnalités notoires du pays et de sa diaspora dont des membres du Conseil d’administration de la Banque Centrale haïtienne, le gouverneur Jean Baden Dubois, la directrice générale Georgette Jean-Louis et le conseiller Fritz Duroseau ; le commissionnaire de Miami Dade County, Jean Monestime, la ministre du Tourisme, Gessy Menos, la ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Stéphanie Auguste, la directrice générale du Centre Facilitation des investissements (CFI), Tessa Jacques, l’ambassadeur d’Haïti à Washington, Paul Altidor, le représentant diplomatique d’Haïti à Chicago, Lesly Condé et plusieurs représentants de la classe des affaires. L’idée de ce sommet selon le président de la HACCOF, Jeff Lozama est venue du changement intergénérationnel qui est en train de se produire au sein des Haïtiens de la diaspora.

Ce groupe représente un vivier inestimable pour la patrie-mère à travers les transferts d’argent qui contribue non seulement à la construction du PIB d’Haïti mais aussi à un certain équilibre au niveau de la balance commerciale qui au file des années devient de plus en plus déficitaire pour Haïti. Ainsi, envisageant les défis que ce changement peut amener dans les prochaines années chez ces jeunes de la diaspora, parmi lesquels des professionnels très bien formés, qui n’auront quasiment aucun attachement direct avec Haïti, la HACCOF a jugé nécessaire d’attirer l’attention des responsables et acteurs économiques et financiers haïtiens sur la nécessité d’engager la nouvelle génération, développer des mécanismes pour intéresser ces jeunes à se rapprocher, se connecter à Haïti pour mieux la connaitre. Une fois la connaitre, ils finiront par l’aimer et s’engager á son épanouissement social et économique à travers l’investissement. D’où le thème principal du Sommet : « Connecter-Engager-Investir ».

En soumettant cette idée aux responsables de la BRH, ces derniers l'ont tout de suite embrassée