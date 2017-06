Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec le départ de Saturne, vous voilà enfin prêt à repartir du bon pied dans votre vie de couple, bien résolu à privilégier l’écoute et la tendresse. Célibataires, occupés à surfer sur des agendas professionnels chargés, vous n’aurez guère le temps de penser à la romance. C’est du moins ce que vous prétendrez… Jusqu’à ce qu’une Vénus, très charmeuse, vous présente une personne qui vous fera changer d’avis !

Argent

Votre jugement en matière de finances sera obnubilé aujourd’hui par l’action hostile de Pluton mal aspecté. Vous risquez fort de faire une mauvaise évaluation de la conjoncture. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer dans des spéculations trop importantes.

Santé

Physiquement, vous bénéficierez aujourd’hui du soutien d’Uranus bien aspecté. Votre vitalité sera excellente, à tel point que tout vous semblera facile. Ceux qui ont souffert d’affections diverses verront leur état s’améliorer de façon sensible sinon spectaculaire.

Travail

Vous allez pouvoir réaliser de bonnes affaires, et tous les petits retards qui vous ont fait perdre du temps, parfois même de l’argent, seront très vite oubliés. Grâce à votre patience et votre endurance vous avez surmonté les difficultés.

Citation

Les frères sont comme les membres d’un même corps, tandis que le conjoint n’est qu’un vêtement dont on peut se séparer (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront beaucoup plus faciles que dernièrement. Ceux d’entre vous qui ont eu des conflits avec leurs parents vont enfin trouver un solide terrain d’entente. Avec vos enfants, l’ambiance sera carrément excellente.

Vie sociale

Vous aurez envie de rester enfermé chez vous. Soit vous serez plongé dans des recherches personnelles, soit vous n’aurez pas le moral. Cédez tout bonnement à votre penchant, car il ne sera que très passager.

Nombre chance

441

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui n’en valent pas la peine.

TAUREAU

Amour

Les relations conjugales seront instables, faites de violentes disputes et de tendres réconciliations. Votre conjoint ou partenaire sera perplexe, car vous prendrez le contre-pied de tout ce qu’il dit ou fait, et votre esprit de contradiction aura de quoi agacer les plus placides ! Les amours seront probablement orageuses pour les célibataires car la jalousie, incitée par la planète Pluton, se manifestera avec virulence. Comme de plus vous manquerez souvent de doigté, votre partenaire serait tenté de chercher le réconfort dans d’autres bras que les vôtres.

Argent

Inutile de vous leurrer : la journée sera périlleuse. Pluton en cet aspect va certainement faire des vagues sur le plan financier. Méfiez-vous de vos intuitions actuelles comme de la peste ; et ne prenez pour l’instant aucune décision financière importante, qu’il s’agisse d’achat, de vente, de placement ou de spéculation.

Santé

En culminant dans votre Ciel, Mars, véritable concentré d’énergie, devrait vous valoir une grande forme. Mais en même temps, il pourrait vous rendre très impulsif. Un travers qui, hélas, peut augmenter le risque accidentel. Alors, pour éviter d’abîmer vos pare-chocs ou de vous taper sur les doigts si vous bricolez, contrôler votre nervosité, notamment en vous abstenant de tout excitant comme le café, le thé ou le tabac.

Travail

Excellente journée pour commencer un voyage d’études ou vous livrer à un long travail de recherche. Par contre, si vous êtes obligé d’assurer la promotion d’un projet ou de parler en public, vous serez mal à l’aise.

Citation

Quand Dieu ne veut, le saint ne peut (proverbe français).

Famille/foyer

Votre désir d’indépendance sera encore accentué. Vous trouverez les contraintes familiales de plus en plus insupportables. Si vous avez des enfants, cela pourrait vous poser bien des problèmes. Allez, courage ! Reconnaissez quand même que la vie familiale ne comporte pas que des inconvénients.

Vie sociale

Votre vie sociale sera des plus brillantes. Vous ferez des rencontres enrichissantes, et vous pourrez convaincre des personnes influentes de s’intéresser à vos projets ou, mieux, de vous fournir des appuis.

Nombre chance

767

Clin d’oeil

Prenez tout avec une pincée de philosophie et une forte dose d’humour.

GEMEAUX

Amour

La planète Mercure s’amusera à semer de la pagaille dans votre vie conjugale aujourd’hui. Il faudra s’attendre, entre autres, à des réparties qui iront de l’aigre-doux à l’acide ! Célibataire, une nette chance de rencontre importante, car Vénus et Mars, ces deux astres protecteurs des amoureux, formeront des configurations positives avec d’autres planètes.

Argent

Pas de souci à vous faire côté argent. Mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées mirobolantes. Les astres ayant déserté vos secteurs liés aux finances, libre à vous de faire ce qui vous plaît. Quels que soient vos choix, vous aurez toujours la possibilité de les rectifier sans trop de difficultés.

Santé

Vous serez en pleine forme. Avec cet aspect de Mercure, on peut vous prédire que vous ne manquerez ni d’énergie, ni de joie de vivre. Tout au plus pouvez-vous craindre que cette configuration planétaire un peu remuante ne vous rende par moments assez nerveux et finisse par perturber votre sommeil. Si c’était le cas, une séance de relaxation et une tisane à base de plantes apaisantes au coucher devraient vous détendre.

Travail

Mars influençant un secteur de travail de votre thème réveillera votre dynamisme et votre ambition. Mais attention : cette planète vous rendra en même temps trop agressif. Si vous avez des revendications à faire, allez-y doucement !

Citation

Celui qui sait qu’il ne sait pas sait beaucoup (proverbe juif).

Famille/foyer

Neptune mal aspecté pourra faire naître quelques malentendus dans vos relations avec les personnes âgées de votre famille. Prenez conscience que les vôtres auront besoin de liberté ; ne les étouffez pas.

Vie sociale

Jupiter vous incitera à la lucidité et à la vigilance. Il vous invitera à éviter comme la peste ceux qui essaient de vous attirer dans les sectes ou congrégations religieuses. Il vous fera comprendre que l’ambiance joyeuse et fraternelle qui semble y régner n’est qu’un leurre, et que leur technique raffinée de lavage de cerveau aliénera votre personnalité.

Nombre chance

149

Clin d’oeil

Ne vous brouillez pas avec les autres pour des motifs futiles.

CANCER

Amour

L’entente sera bonne avec le conjoint ou partenaire, qui saura admirablement se montrer tolérant et qui fera passer ses souhaits après les vôtres. Faites tout de même quelques efforts vis-à-vis de l’autre, et ayez ces petites attentions qui font tant plaisir. Rappelez-vous toujours que l’amour et l’affection ne sont pas des voies à sens unique. Célibataires, vous ferez des ravages, surtout dans votre milieu professionnel. D’ailleurs, vous vous concocterez une occasion où travail et plaisir feront bon ménage.

Argent

Vous aurez aujourd’hui de grands besoins d’argent pour satisfaire toutes vos envies. Cependant, vous auriez intérêt à profiter de cet heureux aspect de Neptune pour mettre de l’argent de côté et l’investir de façon sûre.

Santé

Jupiter en excellent aspect décuplera votre envie de vous dépenser physiquement et de pratiquer régulièrement un sport. Voilà le meilleur moyen pour vous de conserver une belle silhouette. Sachez que la natation peut vous être très bénéfique.

Travail

Vous aurez un sursaut d’énergie, et vous vous lancerez dans plusieurs projets à la fois. Mais si vous n’y prenez pas garde, ils risquent tous d’échouer, par manque d’organisation et de préparation.

Citation

Si tu ne peux entrer par la porte de l’amour, entre par la porte de l’argent (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez très conciliant envers vos enfants. Vous vous en occuperez beaucoup, partageant leurs jeux et leurs sports, et cela leur procurera une très grande joie.

Vie sociale

Ne vous laissez pas trop ennuyer par ceux avec qui vous entrerez en contact. Maintenez une petite distance entre vous, n’intervenez pas dans les querelles et ne prenez pas parti : votre tranquillité sera à ce prix.

Nombre chance

496

Clin d’oeil

Mettez vos idées en pratique en procédant avec ordre et méthode.

LION

Amour

Fortement individualiste et quelque peu égocentrique actuellement, vous accuserez une nette instabilité dans votre manière de vous conduire en couple. Et cela risque de déboussoler votre conjoint ou partenaire. L’indulgence ne sera pas non plus votre qualité première, ce qui risque de provoquer des tensions avec l’autre. Célibataire, attention ! Un gros vilain nuage semble arriver dans votre vie amoureuse. Il y a de la jalousie dans l’air, et quelqu’un ne vous porte pas dans son coeur en ce moment.

Argent

Côté finances, la Lune va vous mettre des bâtons dans les roues. Attention, quelques natifs pourraient recevoir une tuile sur la tête aujourd’hui : retards d’impôts, vieille dette qui réapparaît, etc. Quoi qu’il arrive, vous feriez bien d’adopter des mesures de prévention et de mettre une petite somme de côté tant qu’il est encore temps.

Santé

Ne méprisez pas la sieste ! Si la nuit porte conseil, la sieste nous permet de nous déstresser, de prendre du recul. Sachez que la Chine, connue pour ses sages aux savoirs ancestraux, a inscrit le droit à la sieste dans l’article 49 de sa Constitution de 1949 !

Travail

D’un côté, le Soleil sera favorable à un projet professionnel qui vous tient à coeur depuis longtemps ; il est donc possible qu’une opportunité de quelques mois et jusque-là restée sans suite redevienne d’actualité. Cependant, vous devrez en même temps compter avec les aléas d’Uranus, qui vous mettra des bâtons dans les roues.

Citation

Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles (Baudelaire).

Famille/foyer

La vie au foyer sera agréable. Vous éviterez d’être trop inquiet pour les vôtres, et ne jouerez pas les papas (mamans) poules. Votre conjoint admirera votre capacité à assumer pleinement les responsabilités familiales et à prendre des décisions difficiles concernant votre maisonnée.

Vie sociale

Vous réaliserez une belle harmonie entre votre vie privée et votre vie sociale. Cet équilibre que vous souhaitez sans cesse, vous ne serez pas loin de l’atteindre. Vous aurez de nombreuses distractions sans pour autant vous étourdir dans un tourbillon de plaisirs futiles et superficiels.

Nombre chance

627

Clin d’oeil

Soyez prudent et faites preuve de discernement en toutes choses.

VIERGE

Amour

Avec le présent aspect de Vénus, vous allez entrer dans une phase importante et positive sur le plan conjugal. Les couples retrouveront un second souffle, sauf dans les quelques rares cas où règne une telle dysharmonie que seule une séparation ou une rupture pourra être envisagée. Pour les solitaires, la journée sera très faste : les astres leur promettent une rencontre romantique et passionnée.

Argent

Vous devrez vous montrer d’une vigilance rigoureuse dans le domaine financier. Vous serez enclin à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations. Ne rêvez pas : la chance ne sera pas dans votre camp aujourd’hui pour combler les trous ; ne jouez pas gros aux jeux de hasard, car vous perdrez sûrement votre mise.

Santé

Vous bénéficierez d’un excellent équilibre nerveux. Les insomnies seront en nette diminution et, même si vous menez une vie trépidante, vous récupérerez correctement grâce à un sommeil réparateur. En outre, vous résisterez très bien au stress. Voilà qui vous évitera d’être tendu ou agité. Quant aux personnes souffrant de troubles hépatiques, elles se rétabliront vite.

Travail

On ne pourra certainement pas vous reprocher de manquer de suite dans les idées. Cette fois, vous irez au bout de vos projets, et vous mettrez tous les atouts de votre côté pour réussir dans le travail.

Citation

Le plaisir des disputes, c’est de faire la paix (Alfred de Musset).

Famille/foyer

Profitez des présentes influences astrales favorables pour régler des petits différends familiaux. Passée la journée, il vous sera beaucoup plus difficile de trouver un terrain d’entente avec vos proches, tout simplement parce que vous aurez moins envie d’être conciliant.

Vie sociale

Bien soutenu par Neptune en bonne position dans votre Ciel, vous arriverez à conserver votre sérénité en face des provocations et des mesquineries de vos voisins. Ceux-ci se lasseront vite de leurs agissements.

Nombre chance

525

Clin d’oeil

Montrez assez d’attention et de sensibilité dans vos rapports.

BALANCE

Amour

L’amour sera un domaine de votre vie dans lequel les tensions astrales de la journée ne se feront pas sentir. Même cette mauvaise position de Jupiter ne se révélera pas négative sur le plan amoureux. Ce sera plutôt le contraire ! Si vous vivez en couple, votre relation va retrouver tout son sens et sa profondeur. Célibataires, préparez-vous à une journée particulièrement favorable : le maître de la chance influençant le secteur du mariage, voilà qui vous promet le meilleur à venir !

Argent

Le goût de la possession, l’ardeur de la thésaurisation se trouveront exaltés au cours de cette journée. Votre sens des affaires sera aigu et subtil, capable de vous aider à mener à bien de splendides acquisitions. Le moment sera également propice aux transactions sur les objets d’art.

Santé

Tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l’expression. Votre bon appétit, rendu insatiable par les aspects planétaires tortueux de la journée, vous poussera à frôler l’embonpoint. N’exagérez pas et, si possible, mettez-vous à la diète. « La gueule tue plus de gens que le glaive » (proverbe français), souvenez-vous-en !

Travail

La planète Mercure soutiendra puissamment l’activité mentale dans le travail. Votre intelligence sera claire et pratique, votre esprit intuitif et votre jugement solide. Cela vous permettra, entre autres, de tirer superbement votre épingle du jeu dans votre métier. Excellente journée pour commencer ou reprendre des études de langue ou d’informatique.

Citation

Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie (Pascal).

Famille/foyer

Vos efforts ne sont pas vains : vous en remarquerez cette fois les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial. Continuez dans cette bonne voie et vous goûterez aux joies les plus profondes.

Vie sociale

Cet aspect de Mars réveillera les esprits les plus blasés. Vous serez saisi d’une grande envie de découverte, d’une ardente passion d’apprendre des choses nouvelles. Laissez-vous entraîner par cette sorte d’exaltation, car c’est un signe de médiocrité que d’être incapable d’enthousiasme.

Nombre chance

576

Clin d’oeil

Sachez que l’opportunisme est un défaut qui peut devenir une vertu.

SCORPION

Amour

Vénus vous gratifiera d’une journée très heureuse sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes d’une remarquable complicité et, pour nombre d’entre vous, d’un net réveil de la sensualité. Célibataire, quatre astres formeront cette fois des configurations rares et favorables. Voilà qui promet à nombre d’entre vous une vie amoureuse intense, avec une sérieuse possibilité de rencontre et, parfois, une possibilité plus sérieuse encore d’engagement définitif.

Argent

Vos difficultés financières actuelles ne sont pas fortuites. Elles sont là parce que vous les avez cherchées en déliant trop facilement les cordons de votre bourse. Désormais, soyez plus prudent dans vos dépenses.

Santé

Attention, votre énergie vitale sera un peu en baisse en raison des turbulences de Pluton. La solution ? Augmenter votre ration journalière de protéines et dormir davantage. Si cela ne suffit pas, un supplément de vitamines vous rendra votre tonus.

Travail

Beaucoup de projets en perspective ! Mais soyez patient. Vous devrez surmonter des obstacles avant de pouvoir les réaliser, car c’est seulement dans un proche avenir que vous aurez le feu vert pour agir.

Citation

Il ne faut pas prendre la médecine en plusieurs verres (proverbe latin).

Famille/foyer

Vous vous faites de votre foyer une idée trop idéaliste. Ce sera le moment de revenir sur terre et de vous attaquer aux problèmes immédiats. Si l’un de vos enfants est particulièrement difficile, agissez avec diplomatie et ruse à la fois ; en devenant son complice, vous pourrez le ramener à la raison sans trop de difficulté.

Vie sociale

Les influx de Mercure inciteront à la générosité et au dévouement. Ecoutez votre coeur : c’est lui qui vous dira qu’ « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Bible), et vous indiquera ce que vous devrez faire.

Nombre chance

325

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à trop en faire, vous reculeriez au lieu d’avancer.

SAGITTAIRE

Amour

Cramponnez-vous de toutes vos forces à vos liens conjugaux actuels, sans vous laisser influencer par qui que ce soit, ni même par Saturne dont les mauvais aspects seront défavorables à la vie de couple. Célibataire, vous bénéficierez durant cette journée d’une excellente ambiance affective faite de gentillesse et de gaieté. Vous ferez du charme, et vos conquêtes pimenteront votre existence. Vous serez très enclin à jouer un peu avec le coeur des autres.

Argent

Deux astres s’affronteront en influençant vos finances. Si le Soleil fortifie votre compte en banque en vous apportant une rentrée d’argent bienvenue, Mercure aurait plutôt tendance à vous entraîner dans une succession de petites dépenses qui, mises bout à bout, risquent de ponctionner sérieusement vos avoirs. Vous devrez donc vous armer de volonté pour ne pas céder aux ruineuses tentations.

Santé

Faites la chasse aux microbes aujourd’hui. En effet, vous serez exposé aux rhumes, bronchites ou angines diverses. Il faudra vite prendre des mesures préventives, surtout si vous êtes du premier décan. Buvez une tasse d’infusion de thym avant chaque repas ; puissant antiseptique, cette plante aromatique vous immunisera contre les attaques microbiennes. Mettez aussi du romarin et du serpolet dans vos légumes, viandes et poissons.

Travail

Cet aspect du Soleil fera craindre des soucis dans la vie professionnelle ou des préoccupations concernant des affaires actuellement bloquées ou menacées. Attention à tout ce qui pourrait, sur le plan légal, vous atteindre : évitez toute infraction aux lois, et n’agissez pas sans vous entourer de conseillers efficaces. Il vous faudra de la patience et de la diplomatie, qualités qu’il vous sera assez difficile de montrer à cause de l’influence inhibitrice de Neptune.

Citation

La culture est ce qui subsiste quand on a oublié tout ce qu’on avait appris (Selma Lagerlof).

Famille/foyer

Avec certains de vos proches parents, trop curieux à votre goût, vous risquez d’avoir des disputes. Vous n’admettrez pas qu’ils cherchent à tout savoir de votre vie privée ; vous les remettrez vertement à leur place.

Vie sociale

Un de vos amis cherchera à vous nuire en répandant partout des contrevérités à votre sujet. Mais la bonne planète Jupiter vous aidera à trouver le moyen de vous protéger, à condition de rester toujours serein.

Nombre chance

571

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous poussent à dépasser vos limites.

CAPRICORNE

Amour

Avec la bénédiction de Vénus, vos affinités avec l’être que vous aimez et votre compréhension mutuelle deviendront encore plus profondes ce jour. Aussi serez-vous amené à prendre une décision importante et heureuse pour tous les deux. L’ensemble des astres veilleront sur vos amours.

Argent

Attention aux transactions financières hasardeuses, vu cet aspect de Saturne. N’écoutez pas les conseils de votre entourage en matière d’argent : vous risqueriez de faire fausse route.

Santé

Si vous avez la possibilité de faire une petite sieste dans l’après-midi, ne vous en privez surtout pas. En effet, la sieste est hautement salutaire, et il faut s’y plonger avec délice. Elle a pour conséquence d’améliorer les performances et la concentration dans les heures qui suivent.

Travail

Vous aurez le vent en poupe et vous marquerez des points dans le domaine professionnel. L’efficacité, la rapidité d’action seront vos armes les plus redoutables. Si vous avez des associés, gare aux désaccords !

Citation

Celui qui s’acharne ira toujours au bout de son entreprise (proverbe chinois).

Famille/foyer

Si votre entourage familial vous juge sévèrement, n’y voyez aucun mal ; interrogez-vous plutôt sur les raisons qui motivent ces opinions. N’avez-vous pas tendance, depuis quelque temps, à vous montrer trop autoritaire ?

Vie sociale

Vous ne serez pas très à l’aise dans votre milieu habituel et vous chercherez vaguement ailleurs une ambiance qui vous convienne mieux. Vous aurez l’impression de n’être compris et aimé de personne. Vous aurez tendance à tout dramatiser. Vos rapports quotidiens risquent d’en subir les conséquences. Rassurez-vous : vous ne serez pas en train de dérailler. Ce ne sera en fin de compte qu’un mauvais moment à passer.

Nombre chance

537

Clin d’oeil

Prenez la vie du bon côté, refusez toute dramatisation.

VERSEAU

Amour

La planète Vénus contribuera à vous faire évoluer dans un climat d’harmonie et de compréhension. Vous aimerez plaire, séduire, et votre charme inné en sera d’autant plus irrésistible. Vous serez sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire, tant sur le plan physique que psychologique et intellectuel. Si vous êtes encore hésitant, la planète en question vous incitera à bâtir à deux un avenir commun. Ce sera donc une journée faste pour vivre ensemble, se fiancer ou se marier.

Argent

Jupiter, qui deviendra cette fois votre allié, a toujours pour effet d’apporter une très solide protection sur le plan financier. Nombre d’entre vous vont donc voir leurs revenus augmenter. Mais attention, il y aura tout de même un bémol. Cet aspect de Pluton ne changera en rien le sort des natifs qui gagnent correctement leur vie ; ne seront affectés que ceux dont le salaire ou les revenus sont vraiment très élevés.

Santé

Avec Jupiter en aspect harmonique, vous serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition de prendre un minimum de précautions. Au positif, cette planète vous réserve une excellente vitalité ; mais au négatif, hélas, quelques troubles du métabolisme digestif ou circulatoire sont possibles. Rien de grave, certes, mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et faire surveiller votre cholestérol.

Travail

Vous aurez du mal à vous concentrer sur votre travail, car vos soucis de toutes sortes accapareront votre esprit. Neptune ne fera rien pour vous aider, c’est le moins qu’on puisse dire ! Alors, faites un grand effort pour ne rien dramatiser, pour prendre du recul, et surtout pour sourire. Vous verrez, lorsque vous aurez réussi à sourire, vos problèmes s’estomperont instantanément et vous vous sentirez d’attaque.

Citation

La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie (Ludwig Van Beethoven).

Famille/foyer

Vous serez plus tolérant en famille. Du coup, vos proches se sentiront en confiance, et le dialogue passera mieux. Sous l’influence de Pluton, certains natifs pourront se réconcilier avec des personnes de leur famille qu’ils ne voyaient plus.

Vie sociale

Les multiples activités que vous avez déployées jusqu’ici vous permettront de pénétrer dans des milieux très fermés, réunissant des personnes influentes tant par leurs avoirs que par leur savoir.

Nombre chance

740

Clin d’oeil

Mûrissez bien vos idées actuelles, elles pourront se révéler très prometteuses.

POISSONS

Amour

Les célibataires ne seront qu’à demi satisfaits côté coeur. Vous chercherez en vain un climat plus passionné. L’amour vous laissera du vague à l’âme sans vous combler vraiment. Les sensations que vous goûterez vous paraîtront trop légères, voire fades ; vous n’apprécierez guère les ambiances floues que l’environnement astral vous réserve. Vénus va faire briller un grand soleil sur votre vie à deux. Cependant, il faudra veiller à ne pas faire subir à votre conjoint ou partenaire de sautes d’humeurs : il n’y est pour rien, ne le prenez pas pour tête de Turc !

Argent

Avec l’influence de plusieurs astres bienveillants, pensez, cette fois, à faire des placements. Faites-vous conseiller. Vous pourriez trouver une nouvelle source de revenus. Cela est même susceptible de bouleverser radicalement mais heureusement votre situation matérielle présente.

Santé

Pas d’excès en règle générale, dans tous les domaines, et sachez canaliser vos énergies afin d’éviter les troubles d’origine nerveuse. Efforcez-vous de faire un peu d’exercice physique tous les jours.

Travail

Subissant les durs aspects de la planète Saturne, évitez de vous lancer dans des entreprises nouvelles ou d’innover d’une manière ou d’une autre. Mal à l’aise, ne disposant pas d’une grande liberté d’action, vous risqueriez de connaître des échecs. Mais bientôt, vous deviendrez progressivement maître de la situation, et vous devriez récolter de brillants succès.

Citation

Peut-on emprunter des fleurs à Bouddha pour les lui offrir ? (proverbe chinois).

Famille/foyer

En famille, quelques flottements, mais sans risque de naufrage. Tenez compte de vos obligations familiales en dressant votre emploi du temps pour la journée.

Vie sociale

Vous vous sentirez seul au monde ou mal compris par votre entourage. Dites-vous bien que tant d’autres personnes ont le même sentiment que vous, à un moment ou à un autre. Mais à la vérité, la situation est en partie imputable à votre comportement réticent et quelque peu froid. Pour y remédier, ouvrez-vous davantage sur les autres, laissez-vous aller parfois aux confidences et faites bien voir à vos proches que vous partagez leurs joies et leurs peines. Rappelez-vous souvent cet excellent avertissement de Shakespeare : « Ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection ».

Nombre chance

951

Clin d’oeil

Tenez-vous toujours prêt pour le changement. Ne le redoutez pas, attendez-le plutôt !

