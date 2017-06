Éphéméride du jour ….., 16 Juin 2010 // Décès de Marc Louis Bazin, Economiste, Homme politique, ancien Premier ministre haïtien

16 Juin 2010 Décès de Marc Louis Bazin, Economiste, Homme politique, ancien Premier ministre haïtien

EDUCATION

Université de Paris

Solvay Institute, Bruxelles, Belgique

American University, Washington

CARRIÈRE ET ACTIVITÉS POLITIQUES

Économiste de profession

Adjoint au Ministère des Affaires étrangères d’Haïti: 1950

Professeur de civique au Lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince: 1951

Conseiller juridique au Cabinet Rivière de Paris, France: 1958.

Assistant professeur en loi commerciale à Paris: 1960

Conseiller technique au Département du Trésor du maroc: 1962-1965

Responsable de prêt à la Banque mondiale, Bureau de Washington: 1968

Chef de service à la Banque mondiale, Bureau de la Cote d’Ivoire: 1971.

Chef de division à la Banque mondiale, Bureau de Washington: 1972-1981.

Représentant spécial de la Banque mondiale à l’ONU: 1982;

Ministre des Finances et des affaires économiques: 1980-1982.

Fondateur du Mouvement pour l’Instauration de la Démocratie en Haïti (MIDH): 1986.

Candidat malheureux aux élections présidentielles de décembre 1990.

Premier ministre d’Haïti: 19 Juin 1992 – 8 Juin 1993.

Ministre de la planification sous le gouvernement Aristide/Chérestal: 2 Mars 2001 – 21 Janvier 2002.

Ministre (sans porte-feuille), chargé de négociation avec l’opposition sous le gouvernement d’Aristide/Neptune: 14 Mars 2002 – 29 Février 2004.

Collaborateur au journal Le Nouvelliste sur lequel il tint pendant un an une rubrique dont il fera un livre, « Des idées pour l’action ».

OEUVRES

Construire ensemble

Le défi démocratique. [Port-au-Prince] : MIDH, [1989].

« Democratic transition in Haiti: an unfinished agenda. » Yale journal of international law – 13 (2) Summer 1988: 296-305

Haïti 92 : démocratie sous pression

Des idées pour l’action

Miser sur l’homme : vision globale pour une nouvelle société.

PRIX ET HONNEURS

Grand officier de l’Ordre Ouissan Alawi du Maroc

Chevalier de l’ordre du mérite (Burkina Faso)

Aujourd’hui, 16 Juin 2017

167ème jour de l’année, 24ème semaine de l’année

198jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale de l’enfant Africain

Le 16 juin, les coalitions africaines de l’action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour la Journée de l’Enfant Africain.

Cette Journée de l’Enfant Africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l’apartheid. Les coalitions de l’action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la Journée Africaine du Bandeau Blanc et pour faire une demande régionale auprès des dirigeants des pays concernés afin qu’ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d’un enfant toutes les 3 secondes en moyenne.

de l’Afrique du Sud au continent africain…

En Afrique du Sud, des enfants et des adultes viendront à Soweto pour exiger des dirigeants africains qu’ils aident les orphelins et les enfants vulnérables. Loise Bwambale, membre du parlement panafricain, dirigera les opérations. Au Kenya, une mobilisation immense, avec près de 5000 enfants, se rassemblera à Thika. L’événement aura lieu au Kiandutu Slum, dont le pourcentage d’enfants orphelins est le plus élevé. Le vice-président sera présent, mais l’invité d’honneur sera un enfant.

Au Sénégal, une manifestation énorme impliquant 500 enfants est prévue. Une réunion géante de lobbying avec le président du Sénégal et des enfants est prévue pendant l’événement. Des célébrités telles que Youssou NDour, Baaba Maal, Coumba Gawlo, Viviane Ndour, Mada Ba, Oumar Pene, Coumba Gawlo, Abdou Djite ont aussi été invitées. En Tanzanie, des mobilisations et une conférence de presse marqueront la Journée de l’Enfant Africain.

UN FAIT A RETENIR

16 Juin

1904 Enregistrement de « Pepsi-Cola »

Tout comme pour le Coka cola, c’est un pharmacien qui a découvert cette boisson. Le pharmacien Caleb D. Bradham crée une liqueur douce à l’été de 1898 et la vend à ses clients sous le nom de Brad Drink. Comme cette boisson devient de plus en plus populaire, il décide en ce jour de l’enregistrer sous le nom de Pepsi-Cola. Cette boisson est sensée être bénéfique pour stimuler l’énergie et aider à la digestion.

HAITI

16 Juin

1993 Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU décrétant un embargo sur les armes et le pétrole à destination d’Haïti

Cette résolution, prise dans le cadre du soutien des Nations-Unies au président Jean-Bertrand Aristide, alors en exil, et des sanctions contre le gouvernement issu du coup d’état du 30 septembre 1991, fut appliquée en partie. Malgré le déploiement dans les eaux territoriales d’Haïti de navires provenant des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de l’Argentine, des Pays-Bas et chargés de faire appliquer la sanction, on ne fit rien pour colmater la porosité de la frontière haïtiano-dominicaine. Cette résolution a eu toutefois la vertu de réunir autour d’une table les protagonistes récalcitrants de la crise et d’engendrer « L’accord du Governor Island ».

16 Juin

1998 Visite de Leonel Fernandez en Haïti

Le premier président Dominicain qui ait visité Haïti depuis la visite de Trujillo en 1960. Cette visite durera jusqu’au 20.

La Pensée du Jour

« L’enfant est le père de l’homme.»

William Wordsworth

—————————————————————PRENOM DU JOUR

Saint Jean-François Régis mais aussi François-Régis, Jean-François, Hervé…

Il meurt en 1640, fut un grand prédicateur dans le Velay et le Vivarais, marqués par les guerres de Religion. Les Jean-François sont drôles. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Vendredi 16 Juin 2017 Pleine Lune

Samedi 17 Juin 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Rutshelle Guillaume «kenbe liv ou»

Pour découvrir la musique de Rutshelle Guillaume «kenbe liv ou»

cliquez sur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=N1dqQ_fpTzU

Fokal-On démarre Jusqu’au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

16 Juin

1757 Invention de l’horloge à pendule

Tout au long de sa vie, Huygens se penche sur les mécanismes de l’horlogerie.

Il invente ainsi l’horloge à pendule.

Huygens travaille à la théorie du pendule oscillant.

Il a en effet l’idée de réguler des horloges au moyen d’un pendule, afin de rendre la mesure du temps plus précise.

16 Juin

1898 Invention du Cracker Jack

R.W. Rueckheim invente le Cracker Jack (pop-corn) aux États-Unis. Il s’agit d’une recette combinant du maïs soufflé, de la mélasse et des arachides. Cette invention fut introduite lors de l’exposition universelle de Chicago. En 1912 la compagnie eut l’idée de placer un cadeau-surprise dans chaque emballage. En 1918, le matelot Jack et son chien Bingo sont aussi apparus sur les boîtes.

16 Juin

1903 Création de la Ford Motor Company à Detroit

Le 16 juin 1903, Henry Ford créa la Ford Motor Company avec un capital de 150 000 dollars dont 28 000 dollars de sa poche. L’usine est installée dans une ancienne fabrique de fiacres de Detroit, elle connaît des débuts difficiles. Mais Henry Ford fourmille d’idées : en cinq ans, il crée 19 modèles différents.

Le 10 juillet 1903, la compagnie Ford Motor vend sa première voiture à un physicien.

16 Juin

1963 Valentina Terechkova, première femme de l’espace

La cosmonaute russe Valentina Terechkova âgée de 26 ans est la première astronaute féminine.

Elle a effectué 48 orbites autour de la terre à bord de Vostok 6, en 70 heures et 41 minutes, du 16 juin 1963 à 12 h 30 au 19 juin 1963 à 11 h 11. Cette durée de vol de deux jours 22 heures et 41 minutes représentait en une seule mission, plus que le total des heures de vol des astronautes américains de l’époque. Elle reste à ce jour l’unique femme à avoir effectué seule un voyage dans l’espace.

16 Juin

1971 Naissance de 2 Pac, rappeur et acteur américain.

Il est le rappeur qui a vendu le plus d’albums dans l’histoire du Hip Hop avec plus de 75 millions d’albums vendus. Il a été classé comme « Meilleur Vendeur d’album du Hip Hop ». Son succès a largement contribué à l’explosion commerciale mondiale du rap au cours des années 90. Son charisme, sa fantaisie, ses paroles travaillées et sa mort prématurée en ont fait l’une des icônes majeures de ce genre musical.

Après avoir assisté à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon au casino MGM Grand de Las Vegas, le rappeur Tupac Shakur est victime d’une fusillade après qu’une Cadillac blanche se soit approchée de la voiture dans laquelle se trouve le rappeur. Tupac Shakur se fait tirer quatre balles dans la poitrine et une dans le bras.

Il succombera à ses blessures six jours plus tard.

Il est l’artiste qui a sorti le plus d’albums après sa mort, il est classé 8e meilleur vendeur d’albums posthume tout style confondu, dépassant ainsi Bob Marley et bien d’autres.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

