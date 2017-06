Spectacle autour des Fables de la Fontaine adaptées en créole

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le jeune public de 8 à 14 ans est invité à prendre part au spectacle présentant les fables de Jean de La Fontaine, adaptées en créole par Georges Sylvain, le samedi 24 juin 11 h am à La Salle Fokal-Unesco.

Ce spectacle de 35 minutes bénéficiera des interprétations des artistes Jehyna Sahyeir Célestin, Eliezer Guérismé, Miracson Saint-Val, Staloff Tropfort ; avec la participation de Marc Harold Pierre aux percussions et Kerby Jimmy Toussaint à la guitare. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

C’est en 1901 que Georges Sylvain publie Cric ? crac ? fables de la fontaine racontées par un montagnard haïtien. Écrites en langue créole, les fables sont adaptées et non traduites de La Fontaine. Dans ces Fables de La Fontaine, le lecteur découvre dans chaque transposition l’esprit créateur de Georges Sylvain qui a non seulement écrit ……………………...lire la suite sur metropolehaiti.com