Haïti – Justice : Un fugitif haïtien, accusé de double meurtre, capturé à Santo et extradé aux USA

Source SL/ HaïtiLibre

Jean Weevens Janvier (34 ans), d’origine haïtienne, inculpé en 2012 pour les meurtres au premier degré de Stephanie et Judith Emile dans leur appartement de Harlem en novembre 2011, était en fuite et recherché depuis plus de 5 ans par la police de Boston et le Bureau du procureur du comté de Suffolk. Il finalement été retrouvé et arrêté par la Police Nationale d’Haïti (PNH) alors qu’il vivait caché à Santo chez sa mère.

Le « U.S. Marshals Service » a déclaré qu’il « avait travaillé en étroite collaboration avec le Service de sécurité diplomatique des États-Unis et une unité composée de la Police Nationale Haïtienne pour donner la priorité à cette affaire et coordonner les efforts pour localiser Janvier »

Jean Weevens Janvier a été capturé par la police haïtienne et son identité confirmée par ses empreintes digitales, a déclaré le « Marshals Service » Il a été extradé le même jour aux États-Unis après avoir été détenu par la police haïtienne, qui a offert une « performance exceptionnelle » pour la capture de Janvier, selon une déclaration des responsables américains.

« Un crime extrêmement violent qui a fait inscrire Janvier sur notre liste 15 Most Wanted » a indiqué le Directeur par intérim, David Harlow, du « U.S. Marshals Service »