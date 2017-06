Moïse rencontre les écrivains de Livres en folies

Source LLM / radio Métropole Haïti

48 heures avant le coup d’envoi de Livres en folies, le président haïtien, Jovenel Moïse, a offert un déjeuner en l’honneur des écrivains, éditeurs, acteurs de la chaine du livre et organisateurs de cette grande foire du livres. « Je ne vous cache pas le plaisir qui est le mien de vous rencontrer aujourd’hui quelques jours avant le lancement de la plus grande foire du livre haïtien qui rassemble tous les âges, toutes les couches sociales et toutes les générations. C’est le fruit d’une volonté d’unir et l’expression d’un savoir-faire technique et managérial », a martelé le président Moïse en présence notamment du Secrétaire général de la CARICOM, M. Irwin Larocque, du Ministre de la Culture et de la Communication, M. Limond Toussaint, et des deux auteurs invités en 2017 : Madame Odette Roy Fombrun et Makenzy Orcel.

Il a profité de l’occasion pour saluer les plus éminents écrivains haïtiens ceux d’hier et d’aujourd’hui dont autres Léon Laleau, Frédérique Marcelin, Émile Roumer, Jacques Stephen Alexis, Alain Turnier, Franck Fouché, Félix Morisseau-Leroy ou ceux d’aujourd’hui comme Dany Laferrière, Gary Victor, Eddwidge Danticat, Makenzy Orcel, Odette Roy Fombrun, Ketly Mars, Yanick Lahens, Jean-Claude Fignolé, Lyonel Trouillot et Franck Étienne.

Le président Moïse a rendu un hommage appuyé à Dieudonné Fardin, des éditions Fardin, monument vivant des lettres haïtiennes. « Nous saluons également tous les éditeurs, tous les imprimeurs, tous les libraires qui assurent la liaison entre les auteurs et les lecteurs. Je voudrais que vous sachiez combien j’apprécie………………....lire la suite sur metropolehaiti.com