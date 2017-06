Haïti-Unesco: Visite de prospection et d’études de responsables du MENFP au Canada pour le renforcement de la coopération en éducation

Source Miloody Vincent et Alix Laroche / Photo: Miloody Vincent | hpnhaiti.com

Une délégation du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) séjourne à Montréal depuis le 12 juin dans le cadre d’une mission d’études et de recherche d’opportunités de partenariat avec le Canada pour le renforcement du système éducatif haïtien, informe à HPN, le directeur de communication du MENFP, M. Miloody Vincent.

Cette délégation est composée des responsables de la Direction de l’enseignement fondamental (DEF) ; de la Direction de l’enseignement secondaire (DES) ; de la Direction du curriculum et de qualité (DCQ) ; de la Direction générale du ministère, du cabinet du ministre Cadet, d’un Recteur des Universités publiques et région (UPR) ; de la Direction de formation et du perfectionnement (DFP) ainsi que d’un représentant du Bureau de l’Unesco en Haïti.

Elle a déjà rencontré des responsables de plusieurs universités canadiennes, du Bureau canadien de l’Éducation internationale et des affaires mondiales du Canada, nous indique le responsable de communication du MENFP.

La mission qui dure cinq jours, informe-t-il, a été organisée à l’initiative du Bureau de l’Unesco en Haïti dans le cadre d’un projet en appui à la qualité de l’éducation financé par la Coopération canadienne.

D’après M. Vincent, il s’agit essentiellement de trouver de nouvelles opportunités et d’identifier les meilleures pratiques canadiennes pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation, notamment par l’amélioration des apprentissages passant par la formation des maîtres.

La réforme des curriculas, le Nouveau secondaire, l’Enseignement supérieur, la Formation professionnelle figurent………………………………………lire la suite sur hpnhaiti.com