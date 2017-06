Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 14 au mardi 20 juin 2017

P-au-P, 14 juin 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 14 au mardi 20 juin 2017.

Du mercredi 31 mai au vendredi 16 juin 2017, Quinzaine du livre

Dans le département de l’Ouest : Quinzaine du livre dans le cadre de la 23e édition de Livres en folie – Au menu : Causeries avec les invités d’honneur, conférences, émissions de radio et de télé

Du jeudi 1er juin au jeudi 15 juin 2017, 2e édition de la Quinzaine internationale Handicap et Culture

Dans les départements de l’Ouest, du Plateau central et du Sud-Est : 2e édition de la Quinzaine internationale Handicap et Culture, avec des artistes haïtiens et étrangers – Espace innovant d’expression artistique et culturelle, cet événement entend mettre en valeur le talent des jeunes artistes, à mobilité réduite et non – Une initiative des productions du théâtre Toupatou

Du vendredi 16 au samedi 24 juin 2017, 3e édition des « Rencontres des musiques du monde » autour de la Fête de la Musique

Durant 10 jours, des artistes, venant d’Haïti, d’autres pays des Caraïbes (Sainte Lucie), de l’Europe (Belgique, France), de l’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire) et de l’Amérique du Nord (Etats-Unis d’Amérique) animent des ateliers, rencontres, projections et concerts dans différents endroits de Port-au-Prince – Cette édition est également l’occasion de célébrer les 20 ans de l’accord de coopération entre les gouvernements de Wallonie Bruxelles et de la république d’Haïti – Une initiative de Tamise et Caracoli

Mercredi 14 juin 2017, Littérature

2 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Rencontre de Makenzy Orcel, co-invité d’honneur de la 23e édition de Livres en folie, avec les lecteurs de la Bibliothèque Monique Calixte (Bmc), dans le cadre de la quinzaine du livre, réalisée à l’occasion de la 23e édition de Livres en folie – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Mercredi 14 juin 2017, Théâtre

6:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Représentation théâtrale Jera ak Jèta, un texte de Makenzy Orcel, mis en scène par Pascale Julio, avec l’actrice Ketsia Vainadine Alphonse et l’acteur Miracson Saint-Val, dans le cadre de la 23e édition de Livres en folie – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Mercredi 14 juin 2017, Sculpture

7:00 pm, Institut Français d’Haïti (Ifh) : Vernissage de l’exposition de sculptures de Fritzgérald Muscadin, à l’occasion de la quinzaine du livre – 99, Avenue Lamartinière (Bois-verna), Port-au-Prince

Mercredi 14 juin 2017, Conférence-débats

7:00 pm, Centre culturel Brésil-Haïti : Conférence autour du thème « La traduction de la poésie : chemins et résultats » avec le professeur John Milton – 168, angle rues Darguin et Goulard, Pétionville

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017, 23e édition de Livres en folie

Musée du panthéon national haïtien (Mupanah) : 23e édition de Livres en folie – Plus d’une centaine d’auteures et d’auteursen signature et des milliers de nouveaux titres également disponibles, avec 2 invités d’honneur, dont l’écrivaine et enseignante Odette Roy Fombrun, qui a fêté ses 100 ans le mardi 13 juin 201, et l’écrivain Makenzy Orcel

Jeudi 15 juin 2017, Littérature et musique

6:30 pm, Restaurant-Bar Yanvalou : Littérature à l’occasion de la réédition du livre culte Depale, de Lyonel Trouillot, publié en 1979 – Au menu , lectures, chansons, témoignages, avec Jean Coulanges, Wooly Saint-Louis Jean, Pierre Buteau, Bonel Auguste, Jean Euphèle Milcé, Garnel Innocent , Ralba et Guy-Gérald Ménard – Une initiative de Pierre-Richard Narcisse et des éditions Ateliers du jeudi soir – 46, avenue N, Port-au-Prince

Jeudi 15 juin 2017, Foire du livre

10:00 am – 5:00 pm, Musée du panthéon national haïtien (Mupanah) : 23e édition de la foire « Livres en folie » – rue de la république, Champ de Mars, Port-au-Prince – Entrée payante

Vendredi 16 juin 2017, Foire du livre

10:00 am – 5:00 pm, Musée du panthéon national haïtien (Mupanah) : 23e édition…………………….……lire la suite sur alterpresse.org