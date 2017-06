Les titres de l’actualité du mercredi 14 juin 2017 sur Radio Vision 2000

Port-au-Prince a vécu une journée mouvementée, ce mercredi, avec les protestations des étudiants de l’Université d’Etat d’Haiti qui réclament justice pour leur camarade Jean John Rock Gourgueder grièvement blessé, mardi. Il aurait été renversé par le véhicule que pilotait le doyen de la faculté d’Ethnologie. Les protestataires ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules notamment sur la cour du ministère de la Culture où ils avaient fait irruption, dans la matinée.

Au moins 3 d’entre eux ont été arrêtés par la police particulièrement à Carrefour « Tufou », non loin de la DGI.

La situation était toujours très tendue ce mercredi après-midi à l’avenue Christophe où des agents du CIMO et des étudiants s’affrontaient à coup de pierre et de gaz lacrymogène. Des tirs y ont été également entendus par intermittence.

Des étudiants de la Faculté d’Ethnologie informent avoir déposé, mardi, une plainte au parquet de Port-au-Prince contre le doyen de la Faculté d’Ethnologie, Jean Yves Blot dont ils réclament l’arrestation.

Une vive tension régnait également, ce mercredi, à l’OAVCT où des agents de la PNH et des gardes du corps du Directeur Général auraient arrêtés un employé, Wilfrid Destin, et molesté plusieurs autres, dénonce le porte-parole du syndicat de l’OAVCT, Jean Roody Saint-Juste.

La situation était également très agitée au pénitencier national. Des rumeurs ont font état d’une tentative d’évasion. Le Responsable de la Direction de l’administration pénitentiaire, le commissaire Jean Gardy Muscadin dément ces informations et évoque un soulèvement des prisonniers consécutif à une fouille générale au plus grand centre carcéral du pays.

Il faut dire que le dispositif de sécurité a été renforcé aux abords du pénitencier, a constaté un reporter de vision 2000.

Le dossier du salaire minimum a été au centre d’une rencontre, aujourd’hui, entre les membres de la commission Affaires Sociales du Sénat, des Economistes et certains étudiants.

Il est formellement interdit de fabriquer, d’importer et de commercialiser les produits en polystyrènes expansés et en styrofoams conformément à l’arrêté du 10 juillet 2013 substituant celui du 9 Aout 2012, rappellent les ministères de l’Environnement, de l’Economie et des Finances et du commerce.