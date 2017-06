Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataire, incité par cet aspect d’Uranus, vous chercherez trop à jouer les jolis coeurs autour de vous. Attention, n’essayez pas de rendre jalouse la personne que vous aimez : vous ne gagnerez certainement pas à ce jeu-là, et y perdrez peut-être ! Restez naturel, et ne dépensez pas pour l’amour plus que vos moyens ne vous le permettent. Excellent climat astral pour les natifs vivant en couple. Il leur promet une journée bien agréable à vivre, marquée par la sensualité, la complicité et la tendresse.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, ce sera le moment de demander une prime quelconque ou de réorganiser vos placements. Jupiter vous permettra d’arrondir vos revenus.

Santé

Saturne vous fera de la morale en matière de santé. Il est temps que vous entrepreniez de vous discipliner sur le plan alimentaire. Résistez au penchant de vous jeter sur un éclair au chocolat ou sur un chou à la crème dès que vous ressentez la moindre contrariété ou souffrez du moindre déséquilibre affectif !

Travail

Côté travail, l’environnement planétaire vous aidera à savoir saisir au vol les occasions intéressantes et à vous mettre habilement en avant, sans pour autant donner l’impression de faire de l’ombre à qui que ce soit. Cependant, vous parviendrez plus difficilement à dominer vote impulsivité, et votre pouvoir de concentration diminuera.

Citation

L’art de persuader consiste autant en celui d’agréer qu’en celui de convaincre (Pascal).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront sous la protection toute puissante du Soleil et de Vénus. Ces astres d’une nature bénéfique vont mettre en vedette les zones de votre thème liées à la vie de famille. Vous passerez des moments délicieux avec vos êtres chers.

Vie sociale

Des sautes d’humeur très prononcées sont à prévoir pour cette journée entière. En effet, les influences lunaires vous rendront exagérément réceptif et susceptible ; et la moindre contrariété vous fera facilement sortir de vos gonds. Essayez par tous les moyens de vous maîtriser, car « la colère est une courte folie » (Horace).

Nombre chance

964

Clin d’oeil

Utilisez au mieux vos qualités d’improvisation en toutes circonstances.

TAUREAU

Amour

Votre couple commence-t-il à donner des signes d’essoufflement à cause de la banalité de la vie quotidienne ? Eh bien, aujourd’hui les astres mettront un peu d’animation dans votre ménage en provoquant quelques petites dissensions, ou ranimeront l’attention des jolis coeurs dans votre sillage. Sachez jouer sagement avec le feu ! Si vous êtes célibataire, vous ne rêverez que du grand amour. Réjouissez-vous : grâce à Vénus et Mars, vous aurez de grandes chances de rencontrer celui (ou celle) qui vous donnera envie de fonder un foyer.

Argent

Prenez les initiatives utiles au développement de vos affaires. Les influences planétaires de la journée seront très favorables dans ce domaine. Mais n’oubliez pas que la réalisation de vos espoirs demandera de la concentration d’esprit ; ne vous laissez donc pas distraire par des désirs d’évasion déplacés.

Santé

Tonus et vitalité seront les maîtres mots de cette journée. Vous serez très dynamique. Mars, en bonne place dans votre thème, vous stimulera et vous permettra d’utiliser vos forces de façon positive. Vous serez à la fois plus énergique et moins nerveux.

Travail

Cette fois, votre ambition professionnelle se réveillera de façon impétueuse. Un peu trop même. Si vous voulez réussir, ne visez pas trop haut. Souvenez-vous de l’histoire de la tour de Babel, que les hommes voulaient suffisamment haute pour percer le ciel. Modérez vos ambitions, avancez pas à pas en restant discret, et vous obtiendrez des lauriers.

Citation

Tout ce qui se perfectionne par progrès périt aussi par progrès (Pascal).

Famille/foyer

Vous pourrez aborder avec vos proches certains problèmes familiaux qui méritent votre attention. Profitez-en. Grâce aux bons influx de Mercure, les discussions ne tourneront pas à la dispute.

Vie sociale

Pour la plupart des natifs du signe, cet aspect de Pluton se traduira par une journée de retrait. Vous aurez une vie intérieure très riche, faite de perceptions subtiles, d’intuitions et de pressentiments inaccessibles aux autres. Pour ceux qui sont engagés sur une voie spirituelle, cette journée pourra amener une profonde transformation intérieure.

Nombre chance

925

Clin d’oeil

Adaptez-vous aux circonstances ; ne soyez pas vieux jeu ridiculement.

GEMEAUX

Amour

Vie conjugale en demi-teinte. En effet, la Lune en mauvais aspect ne portera guère à l’euphorie. Voilà pourquoi ceux d’entre vous dont la vie de couple bat sérieusement de l’aile risquent de passer par une journée de doute et de remise en question. Heureusement, vous pourrez compter sur Vénus bien aspectée pour contrer l’impact de la Lune. Célibataire, si vous avez projeté de vous marier ce jour, rien ne pourra vous en empêcher. Vous surmonterez tous les obstacles. Les unions contractées aujourd’hui auront d’excellentes chances de réussite.

Argent

Les secteurs financiers de votre thème ne sont influencés en ce moment par aucune planète. Votre équilibre budgétaire devrait donc être stable. Vos rentrées d’argent se feront comme prévu, et aucune dépense inattendue ne viendra grever votre budget.

Santé

Pas de problèmes de santé majeurs à craindre grâce aux bons influx de Saturne. Mais pour vous maintenir en pleine forme, surveillez votre alimentation. Tâchez de ne pas abuser de la viande et augmentez votre consommation de légumes frais. Pensez aussi à manger plus souvent des viandes et des poissons sans sauces au vin ou à l’alcool. La cuisson à la vapeur ou au gril vous permettra de retrouver la vraie saveur des aliments. Mangez les fruits nature, sans adjonction de sucre sous une forme quelconque.

Travail

Sous l’influence de Pluton en cet aspect, vous n’hésiterez pas à vous mettre en avant. Et vous aurez raison, car vos projets sont promis à un bel avenir. Reste à trouver la manière ! Entre la passivité dont vous avez fait preuve jusque-là et l’attitude presque guerrière que vous revendiquez cette fois, il s’agirait d’opter pour un moyen terme, afin d’éviter de heurter votre entourage professionnel.

Citation

L’homme heureux ignore la nature du bonheur comme le bateau qui vogue ignore la nature du courant (proverbe chinois).

Famille/foyer

En famille, vous serez probablement confronté à une épreuve de force. Mais cet affrontement, vous pourrez l’éviter ou du moins le résoudre si vous savez provoquer une discussion à coeur ouvert avec toutes les personnes concernées. Conservez votre calme, n’élevez pas la voix, et surtout prêtez une oreille attentive à ce que vos proches ont à dire.

Vie sociale

Pas facile de dialoguer avec vous ! Vous aurez des idées bien arrêtées, et vous n’en démordrez pas. Vous aurez aussi tendance à adopter systématiquement la même attitude, même si la situation évolue radicalement.

Nombre chance

298

Clin d’oeil

Ne permettez pas au pessimisme vous fermer de belles possibilités.

CANCER

Amour

Faites l’impossible pour réaliser vos projets sentimentaux. Vous bénéficierez de beaucoup d’influx favorables ce jour. Arrangez-vous pour orienter vos recherches le mieux possible et pour favoriser la chance. Soyez présent aux mariages, aux fiançailles, aux fêtes familiales et aux diverses manifestations auxquelles vous êtes invité. À la limite, ne dédaignez pas les services des agences matrimoniales. Les astres favoriseront aussi la vie de couple.

Argent

Tous les natifs du signe qui se débattent avec des fins de mois difficiles devraient pouvoir commencer à rééquilibrer leurs comptes cette fois. L’arrivée de Jupiter, planète de chance, mais aussi planète d’argent, dans une position favorable pour vous, va en effet donner le top départ à une période plus facile sur le plan financier.

Santé

Vous serez évidemment le grand favori de Mars. Sur le plan physique, il apportera une nette amélioration. Après une période de fatigue ou une maladie, ce sera une journée idéals pour récupérer. Elle vous redonnera tonus et vitalité. Mais si vous êtes un natif de type congestif ou pléthorique, attention tout de même aux excès !

Travail

Des retards risquent de freiner momentanément vos travaux. Prenez votre mal en patience et n’en rendez pas votre entourage responsable. Accomplissez bien votre tâche sans vous mêler de celle des autres.

Citation

La rime est une esclave et ne doit qu’obéir (Boileau).

Famille/foyer

Les choses ne se passeront pas très bien dans votre vie familiale. Les êtres que vous aimez pourraient vous reprocher de les délaisser et vous faire du chantage aux sentiments. Mais il n’y aura aucun risque de dérapage : grâce à l’appui de Jupiter, vous parviendrez à prendre la situation en main.

Vie sociale

Ne laissez pas votre imagination battre la campagne, et rappelez-vous qu’il faut savoir quelquefois composer avec les principes et les tendances des autres, même si on ne les partage pas. La vie n’est vivable que si elle est un compromis.

Nombre chance

903

Clin d’oeil

Cassez vos habitudes et allez, en confiance, au-devant de ce qui se présente. Tout ce qui est nouveau vous apportera un plus.

LION

Amour

Le Ciel se dégagera pour vos amours conjugales. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront beaucoup plus sereines, plus heureuses et plus sensuelles. Vous aurez même des chances de réaliser l’accord presque parfait avec l’autre. Célibataire, bonjour le coup de foudre ! Vous voudrez aussitôt convoler en justes noces puisque vous ne pourrez plus vous passer de cette personne. Il serait pourtant sage d’attendre un peu, histoire de reprendre vos esprits !

Argent

Avec cet aspect d’Uranus, un coup de chance est possible sur le plan financier. Vous pourrez donc vous faire plaisir en vous offrant un beau vêtement ou une séance chez l’esthéticienne !

Santé

Vous serez en très bonne forme grâce à l’influence de Mars. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

Travail

La planète Jupiter sera là et vous soutiendra. Elle veillera particulièrement sur vos activités professionnelles, qui seront au mieux de leur forme. On reconnaîtra votre compétence, on vous couvrira de compliments, et vous adorerez ça. Vous saurez aussi en tirer parti en arrachant à vos chefs une promesse de promotion.

Citation

La foi qui n’agit point, est-ce une foi sincère ? (Racine).

Famille/foyer

Il vous plaira de faire preuve d’une extraordinaire générosité. Vous comblerez tous ceux que vous aimez dans votre proche entourage. Vous serez sociable, serviable, et passerez allégrement l’éponge sur les sujets de dispute qui vous tracassaient jusqu’ici. N’est-il pas vrai que « mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu’une maison pleine de viande avec la discorde » (Livre des Proverbes) ?

Vie sociale

Avec la présente configuration astrale, ce sera le moment d’aller solliciter le concours des autres, car votre chaleur communicative suscitera de nombreuses sympathies et vous attirera la confiance de vos interlocuteurs.

Nombre chance

823

Clin d’oeil

Soyez très souple dans votre comportement et prudent dans vos paroles.

VIERGE

Amour

Célibataires, votre vie amoureuse pourra se ressentir de cet aspect d’Uranus. Pour certains, une rencontre très importante se prépare. Pour d’autres, ce sera une rupture, mais qui sera à terme très positive pour eux. Pour d’autres encore, un retour de flamme pour un ancien amour est possible. Un grand vent de passion soufflera dans votre vie conjugale. Vous serez ardent, fougueux, très empressé à l’égard de votre conjoint ou partenaire, et vous l’entraînerez sur les chemins du plaisir. Dans votre vie quotidienne, vous vous arrangerez pour qu’il ne s’ennuie pas un instant.

Argent

Avec Jupiter en aspect favorable, vous aurez sans doute l’opportunité d’améliorer vos revenus. Jupiter est en effet l’astre de la chance et aussi l’une des planètes qui favorisent la prospérité. Il vous aidera très certainement à bénéficier d’une situation financière florissante.

Santé

Mars, l’astre de l’énergie, sera bien positionné dans votre Ciel. Voilà qui va vous aider à conserver un bel équilibre physique et moral. C’est vrai, il ne faudra toutefois pas totalement relâcher votre vigilance : la Lune influencera toujours un secteur de santé de votre Ciel, et elle pourra réveiller certains problèmes chroniques. Si c’est le cas, n’attendez pas pour vous soigner : vous trouverez un traitement efficace.

Travail

Très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous surmonterez des obstacles de taille. Mais soyez tout de même sur vos gardes : ce sera le seul moyen d’éviter les pièges qui jalonneront votre route.

Citation

Trop de sucre à l’enfant gâte les dents de l’homme (proverbe allemand).

Famille/foyer

Les auspices de Neptune amèneront des difficultés de compréhension entre parents et enfants. On peut présumer que vous mettrez tout en oeuvre pour les résoudre car vous tenez beaucoup à la paix familiale.

Vie sociale

La planète Mercure vous fera tourner comme une girouette aujourd’hui. Pas de risque de monotonie dans votre vie. Au contraire, vous aurez l’art de souffler tour à tour le froid et le chaud, de changer d’humeur à tout bout de champ, si bien que vos amis ne sauront plus exactement sur quel pied danser avec vous !

Nombre chance

279

Clin d’oeil

Pour évoluer, ne vous accrochez plus à ce que vous connaissez, mais tenez-vous prêt à faire le grand saut dans l’inconnu : vous aurez tout à y gagner !

BALANCE

Amour

Ce climat astral à forte coloration vénusienne vous réserve de très grandes joies amoureuses et sensuelles en couple. Vous serez sans efforts sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire. Vous serez aussi particulièrement tendre et romanesque. Célibataire, Mars, astre de la passion et de la sensualité, pourrait vous rendre très attractif et vous valoir du même coup une aventure bien agréable, même si elle n’est pas vouée à durer bien longtemps.

Argent

Limitez vos dépenses ; ne faites pas le gros achat que vous envisagiez depuis quelque temps, malgré les diverses incitations de la part du vendeur. Evitez les jeux de hasard, même les plus anodins, parce qu’ils sont aptes à diminuer votre détermination en vous faisant entrevoir la facilité. Avancez résolument et avec optimisme : le succès total est au bout du chemin.

Santé

Bonne résistance de base. Mais Mars en aspect dysharmonique pourra vous valoir une chute de tension ou, au contraire, des moments d’hyper-activité. Mais ces aléas n’affecteront pas en profondeur votre santé. Au pire, vous serez par moments stressé ou énervé, vous connaîtrez peut-être quelques insomnies, mais rien de plus grave.

Travail

Bonne journée pour réfléchir à la manière dont vous pourriez améliorer votre vie professionnelle. Pensez à doubler votre activité régulière d’un emploi d’appoint, ou à vous mettre à votre compte. Journée faste pour ceux qui ont su travailler en équipe tout en menant un projet personnel à terme et qui vont enfin recueillir les fruits de leurs efforts.

Citation

Dieu est là où habite l’amour (proverbe russe).

Famille/foyer

Bonne entente en famille pour la majorité d’entre vous. Vos relations avec vos proches seront au beau fixe. Ceux d’entre vous qui ont des enfants ne pourront que féliciter du comportement de ceux-ci.

Vie sociale

Rester toujours discret et modeste : voilà la recommandation que Pluton vous fera aujourd’hui. Il est vrai que vous possédez de très belles qualités, aussi bien intellectuelles que morales, et tous ceux qui vous entourent le savent. Mais ils vous apprécieront davantage si vous évitez de les assommer avec vos remarques et conseils qu’ils ne vous demandent pas. Ne cherchez pas à faire du bien aux gens malgré eux !

Nombre chance

290

Clin d’oeil

N’allez pas jouer les don Juan (ou les Messaline) pour provoquer la jalousie de l’être aimé.

SAGITTAIRE

Amour

Excellent climat astral pour votre vie à deux. C’est en effet Jupiter, la planète la plus favorable du système solaire, qui influencera le secteur de votre thème lié à la passion et aux rencontres. Sous le patronage d’un tel dieu, vous pouvez vous attendre à une journée de grande chance en couple. Vous êtes un natif solitaire ? Avec ce soutien céleste, il y aura fort peu de risques pour que vous le restiez. Préparez-vous à une rencontre mémorable !

Argent

Une chance financière insolente vous accompagnera aujourd’hui. Pas de doute, les astres seront avec vous. De quoi faire naître des péchés d’envie autour de vous !

Santé

L’élément Eau se trouvera aujourd’hui agressée par Mars, la planète de Feu par excellence. Occasion en or pour réduire cette eau qui vous fait gonfler, si vous souffrez de cellulite ou d’autres désordres de ce genre. Utilisez de l’argile en emplâtres localisés : les résultats seront étonnants. Une escale au hammam peut aussi se révéler efficace, mais à condition que cela ne vous creuse pas trop après.

Travail

Un conflit pourrait éclater avec l’un de vos supérieurs. Cela permettra de débloquer la situation à votre avantage si vous savez faire preuve de calme et de modestie. Rappelez-vous toujours ce bon proverbe arabe : « Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel ».

Citation

Quand on sait que le voyage sera long, on s’y prépare (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les liens avec les membres de votre famille se resserreront, et les enfants vous apporteront de grandes joies. Que voulez-vous en plus de la vie ?

Vie sociale

Multipliez les hobbies et toutes les activités susceptibles de vous passionner, de sorte que vous n’aurez jamais le temps de vous apitoyer inutilement sur votre sort. Pourquoi ne pas vous lancer, par exemple, dans la photographie, la philosophie ou l’astrologie ? Vous passerez ainsi de bons moments en votre propre compagnie. Sachez que « celui qui connaît l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui » (Erasme).

Nombre chance

659

Clin d’oeil

Combattez la tendance à vous perdre en futilités et en vains bavardages.

CAPRICORNE

Amour

La routine côté vie conjugale sera votre pire ennemie cette fois ! Vous avez beau être attaché à vos habitudes, le train-train quotidien vous pèsera, et vous aurez envie de tout changer dans votre vie commune. Soyez vigilant : si une aventure se présente, vous aurez du mal à y résister ! Célibataire, vous aurez droit cette fois à une vie amoureuse facile. Vénus et Mars, les deux astres de l’amour, vont en effet vous protéger. La journée semble très favorable à une rencontre : ouvrez l’oeil, et le bon !

Argent

Attention aux astres Neptune et Uranus ! Le premier pourra par moments vous rendre trop euphorique et insouciant, au point de négliger vos comptes et de vous retrouver avec un découvert important. Le second vous soufflera des envies de dépenses nettement au-dessus de vos moyens. Si vous cédez à l’appel de ces sirènes, vous en aurez ensuite pour des mois à retrouver l’équilibre.

Santé

Tout ira bien côté santé. L’influence de Jupiter vous donnera un tonus d’enfer. N’en profitez pas pour vous livrer à des excès qui risquent de provoquer des protestations énergiques de votre estomac ou de votre foie. Méfiez-vous d’autre part de l’influence négative de Pluton. La modération s’imposera ! Elle s’appelle haricots verts plutôt que frites, et eau plate plutôt que vins et alcools.

Travail

Avec cet aspect d’Uranus, vous travaillerez de manière bien trop anarchique, sautant d’un point à l’autre et butant sur des détails sans importance, alors que c’est le moment de voir grand et de préparer l’avenir.

Citation

Laisse ton argent dans l’obscurité pour qu’il te permette de voir la lumière (proverbe maltais).

Famille/foyer

La famille, ce ne sera pas votre préoccupation du moment ! Vous préférerez vivre d’amour et d’eau fraîche plutôt que de vous soucier du bon fonctionnement de votre foyer. Vous aurez tort, et vous le saurez intuitivement ! Vénus vous rappellera à l’ordre et exigera de vous discipline et projection à long terme. Cette planète mettra peut-être aussi en relief des difficultés liées à un héritage ; veillez au grain !

Vie sociale

Vous aurez la possibilité de commencer à vous adonner à une foule d’activités nouvelles et diverses. Bref, vous échapperez à la routine et vous vous amuserez beaucoup.

Nombre chance

182

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre au piège de promesses fallacieuses dont le seul but est d’endormir votre méfiance et votre vigilance.

VERSEAU

Amour

Vous serez vraisemblablement un peu moins rêveur et romantique. Mais, grâce à Jupiter, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront chaleureuses et sensuelles. Attention, cependant, à ce que cette belle entente ne soit pas gâchée par des problèmes familiaux ou autres. Célibataire, grâce à la planète Vénus en bel aspect, votre petit coeur fera des bonds et votre solitude, même dorée, touchera à sa fin. Désormais, vous serez heureux avec vos chaînes.

Argent

Vous êtes un joueur dans l’âme, et cette tendance sera accentuée cette fois. Ainsi, vous serez très tenté d’effecteur des opérations financières audacieuses et notamment de jouer en Bourse, en espérant réussir des « coups fumants ». Si vous restez malgré tout dans les limites du raisonnable, vous devriez obtenir d’excellents résultats.

Santé

Avec le Soleil dans votre camp, rien ne vous paraîtra impossible : vous serez animé d’un grand courage et d’une ténacité peu commune. Sachez malgré tout ménager vos forces et ne pas en arriver au surmenage. Il y a des limites à ne pas dépasser !

Travail

Jupiter en aspect dysharmonique risque de vous valoir des déceptions dans votre travail. Si vous comptez sur une promotion ou un changement de poste, vous allez devoir patienter en silence, car l’ambiance sera tendue et ne se prêtera guère à des revendications de votre part. Par chance, Saturne vous y aidera, et vous permettra de parvenir à vos fins dans des conditions peut-être meilleures encore que celles escomptées.

Citation

Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles (Gottfried Leibniz).

Famille/foyer

Vous serez un peu inquiet, ne sachant plus très bien si les êtres que vous adorez, notamment vos enfants, vous aiment toujours autant. Mais bien vite ces doutes ne seront plus de mise, tant vos proches vous manifesteront ouvertement leur affection.

Vie sociale

Ce sera une journée assez stressante concernant les charges et relations humaines. Des changements inattendus perturberont votre organisation. Vous aspirerez à davantage de liberté, mais vous trouverez étouffants vos rapports avec les autres. Vous aurez des difficultés à vous imposer. Gardez-vous de l’impulsivité et de la nervosité.

Nombre chance

459

Clin d’oeil

Ne claquez pas les portes : moins vous réagirez et plus vous aurez l’avantage.

POISSONS

Amour

Une collaboration entre Mars et Vénus vous mettra dans un climat conjugal de plus en plus passionnel à mesure que vous approcherez de la fin de la journée. Des sentiments ardents vous animeront. Seront-ils sagesse ou folie ? À vous d’en décider ! Vous voudrez jouir à fond des plaisirs de la vie en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, une affaire de coeur pourra prendre une tournure très favorable et plus durable, si vous modérez vos goûts d’indépendance et de liberté. Cette relation pourrait vous apporter beaucoup de bonheur et une plus grande harmonie de vie.

Argent

Les finances seront bonnes. Vous n’aurez pas trop de souci à vous faire, et vous pourriez même toucher des arriérés si on vous doit de l’argent. Mais pour certains natifs, une question d’héritage sera source de contrariétés, et ils devront être très vigilants pour ne pas se faire déposséder.

Santé

Bonne résistance de base, mais vous serez enclin à la nervosité. Si vous n’arrivez pas à dormir, inutile de vous bourrer de somnifères : prenez patience, quitte à supporter une ou deux nuits un peu agitées, car votre rythme de sommeil se rétablira rapidement.

Travail

Cette fois, vous allez pouvoir réaliser des projets professionnels longuement mûris. Vous serez sans doute en contact avec des étrangers, vous vous déplacerez. Toutes vos démarches seront marquées au coin du bons sens et de l’astuce. Vos rivaux, jeunes loups, s’y casseront les dents !

Citation

Tous les événements ne tiennent qu’à un cheveu (Napoléon Ier).

Famille/foyer

La vie au foyer sera très importante pour vous. Tout le monde semblera bien disposé à votre égard. Evitez de vexer par une trop grande indifférence. A dire vrai, vous êtes suffisamment sentimental, mais une certaine pudeur vous empêche souvent d’être assez démonstratif. Tâchez d’être plus chaleureux.

Vie sociale

Sachez éviter les disputes : elles ne feraient que compliquer les choses. Un peu de diplomatie vous aidera à harmoniser vos rapports avec autrui. Gardez vos pensées pour vous-même ; ne les imposez pas.

Nombre chance

180

Clin d’oeil

Manifestez un peu plus de chaleur dans vos rapports.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com