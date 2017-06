Éphéméride du jour ….., 14 juin 1928 // Naissance de Che Guevara, révolutionnaire marxiste et homme politique d’Amérique latine

14 juin 1928 Naissance de Che Guevara, révolutionnaire marxiste et homme politique d’Amérique latine

Il a notamment été un dirigeant de la révolution cubaine, qu’il a théorisée et tenté d’exporter vers d’autres pays.

Alors qu’il est jeune étudiant en médecine, Guevara voyage à travers l’Amérique latine, ce qui le met en contact direct avec la pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. Son expérience et ses observations l’amènent à la conclusion que les inégalités socioéconomiques ne peuvent être abolies que par la révolution. Il décide alors d’intensifier son étude du marxisme et de voyager au Guatemala afin d’apprendre des réformes entreprises par le président Jacobo Arbenz Guzmán, renversé quelques mois plus tard par un coup d’État appuyé par la CIA. Peu après, Guevara rejoint le mouvement du 26 juillet, un groupe révolutionnaire dirigé par Fidel Castro. Après plus de deux ans de guérilla durant laquelle Guevara devient commandant, ce groupe prend le pouvoir à Cuba en renversant le dictateur Fulgencio Batista en 1959.

Dans les mois qui suivent, Guevara s’installe dans la prison de La Cabaña. Il est désigné procureur d’un tribunal révolutionnaire qui exécute plus d’une centaine de policiers et militaires du régime précédent jugés coupables de crimes de guerre. Puis il crée des camps de « travail et de rééducation ». Il occupe ensuite plusieurs postes importants dans le gouvernement cubain qui écarte les démocrates, réussissant à influencer le passage de Cuba à une économie du même type que celle de l’URSS, et à un rapprochement politique avec le Bloc de l’Est, mais échouant dans l’industrialisation du pays en tant que ministre. Guevara écrit pendant ce temps plusieurs ouvrages théoriques sur la révolution et la guérilla.

En 1965, après avoir dénoncé l’exploitation du tiers monde par les deux blocs de la guerre froide, il disparaît de la vie politique et quitte Cuba avec l’intention d’étendre la révolution. Il se rend d’abord au Congo-Léopoldville, sans succès, puis en Bolivie où il est capturé et exécuté sommairement par l’armée bolivienne entraînée et guidée par la CIA. Il existe des doutes et de nombreuses versions sur le degré d’influence de la CIA et des États-Unis dans cette décision.

Après sa mort, Che Guevara devient une icône pour des mouvements révolutionnaires du monde entier, mais demeure toujours l’objet de controverses entre historiens, à cause de témoignages sur des exécutions d’innocents, mais contestées par ses biographes. Un portrait de Che Guevara réalisé par Alberto Korda est considéré comme l’une des photographies les plus célèbres au monde.

Aujourd’hui, 14 Juin 2017

165ème jour de l’année, 24ème semaine de l’année

200jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale des donneurs de sang

Tantôt appelée Journée Mondiale des donneurs de sang, tantôt Journée mondiale du don de sang, elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang.

Dans le monde, huit personnes sur dix n’ont pas accès à la sécurité transfusionnelle.

Le monde a besoin de sang neuf

Grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu’elle soit sécurisée ou non, varie énormément d’un pays à l’autre. Les besoins de 18 % de la population mondiale monopolisent 60 % de l’offre mondiale, ce qui laisse les 82 % restant sans couverture satisfaisante.

La Journée mondiale du don de sang est à la fois une journée de réflexion et l’occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. Tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier soit, si c’est impossible pour des raisons médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte du sang.

Comme le reconnaît le Dr LEE Jong-wook, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) : « La sécurité transfusionnelle est un besoin fondamental dans les systèmes de santé de tous les pays. Les 192 États Membres ont récemment convenu de célébrer officiellement chaque année la Journée mondiale du don de sang. On contribuera ainsi à sensibiliser les populations au besoin permanent d’avoir du sang sécurisé et des donneurs sûrs. »

L’OMS et d’autres organisations ont préconisé des stratégies claires pour développer l’accès universel à la sécurité transfusionnelle. Celles-ci reposent sur la promotion du don de sang régulier, volontaire et non rémunéré et sur la coordination nationale des services de transfusion sanguine.

Des dons volontaires, non rémunérés et sécurisés

Des progrès ont été enregistrés sur la question de la sécurité. Pourtant, il reste encore bien des efforts à accomplir à l’échelle mondiale. Jusqu’à présent, seuls 40 pays ont mis en place un système basé exclusivement sur le don de sang volontaire. Malgré certaines améliorations récentes dans ce domaine important, moins de 30 % des pays ont un service de transfusion coordonné au niveau national. Trop de pays, y compris parmi les pays émergents, continuent de dépendre des dons de compensation (c’est-à-dire des dons faits par la famille du malade) ou des dons rémunérés.

Le sang contaminé par le VIH continue d’être à l’origine d’environ 5 % des infections à VIH en Afrique. Alors que dans de nombreux pays, on pratique de plus en plus de tests pour sécuriser le sang, la plupart des pays en développement ne recherchent ni le VIH, ni l’hépatite B ou C. Chaque année, six millions de recherches d’infections qui auraient dû être pratiquées ne sont pas effectuées.

La Journée mondiale du don de sang rend hommage à tous ceux qui ont permis directement de sauver ou d’améliorer la vie de millions de patients en donnant régulièrement et volontairement leur sang. C’est aussi une demande pressante faite à tous les pays du monde pour qu’ils valorisent les donneurs sûrs et ne ménagent aucun effort pour garantir la sécurité transfusionnelle et ainsi sauvegarder la vie des patients.

Quatre organisations internationales travaillant à promouvoir les dons de sang volontaires et non rémunérés pour assurer la sécurité transfusionnelle, parrainent la Journée mondiale du don de sang : l’Organisation mondiale de la Santé, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang et la Société internationale de transfusion sanguine. Cette année, les principaux événements sont organisés par le service national de transfusion d’Angleterre et du pays de Galles.

Vous souhaitez donner votre sang ?

Contactez directement l’établissement français du sang pour connaître le centre le plus proche de chez vous.

UN FAIT A RETENIR

14 Juin

1777 Le Congrès approuve le Star and Stripes comme drapeau des États-Unis

Le drapeau des États-Unis surnommé Stars and Stripes (étoiles et bandes) ou The Star-Spangled Banner se compose de 13 bandes horizontales : sept rouges et six blanches, d’égales largeurs, disposées alternativement. Le canton supérieur du drapeau (côté mât), de couleur bleue, est parsemé de petites étoiles blanches.

Le nombre d’étoiles varie selon l’époque puisque chaque étoile représente un état.

HAITI

14 Juin 1794 Fort-Liberté revint sous la bannière française.

Emparée par les Espagnols en 1794, la ville de Fort-Liberté fut remise aux Français représentés par le gouverneur Lavaud. Le lendemain, les Espagnols évacuèrent la place. Jean Français qui y régnait en maitre sous l’œil approbateur des Espagnols avait été auparavant embarqué vers la Havane.

14 Juin 1867 Prestation de serment du président Sylvain Salnave, successeur de Fabre Nicolas Geffrard:

Les « cacos« firent leur apparition sous son gouvernement.

14 Juin 1867 Constitution promulguée par le président Salnave (1867 -1869)

« Elle sera mise de côté par l’Acte du Trou émané des généraux de Salnave le 22 Avril 1868. [Elle sera] rétablie en mars 1870, puis écartée une nouvelle fois et remplacée par la Constitution de 1874. Elle sera, pour la dernière fois, remise en vigueur le 23 Avril [1876] »

14 Juin 1957 Renvoi de Daniel Fignolé.

L’armée prend le pouvoir et forme un gouvernement baptisé Conseil Militaire de gouvernement présidé par le général Kébreau assisté des colonels Emile Zamor et Adrien Valville.

14 Juin 1958 Une bombe explosa au local du dernier journal anti-Duvalier

Ce journal de faible circulation était dirigé par les partisans de Clément Jumelle, un des candidats aux élections du 22 septembre 1957. Son éditeur-en-chef, Antoine G. Petit, fut arrêté le même jour.

14 Juin 1964 Référendum sur la Constitution du 25 Mai

Constitution instituant la présidence à vie et changeant les couleurs du Drapeau. Du bleu et rouge disposés horizontalement au noir et rouge disposés verticalement.

La Pensée du Jour

« La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit.»

Baruch Spinoza

PRENOM DU JOUR

Saint-Élisée aussi Éliséa, Éliséo, Rufin…

C’est avec son maître, Élie, le prophète le plus célèbre du royaume de Juda. Les Élisée sont intuitifs et compréhensifs. Leur couleur: l’orangé. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Mercredi 14 Juin 2017 Pleine Lune

Samedi 17 Juin 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Rutshelle Guillaume «kenbe liv ou»

Pour découvrir la musique de James Germain «kafouminwi»

Cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

http://mp3red.me/20364705/rutshelle-guillaume-kenbe-liv-ou.html

IFH – Aujourd’hui – 7H PM – ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE EXPOSITION DE SCULPTURES

Homo libertus

Par Fritzgerald Muscadin

Artiste plasticien autodidacte et polyvalent, Fritzgerald MUSCADIN

L’artiste pratique la sculpture, la peinture, la bande dessinée, l’art de récupération et le théâtre. Malgré sa polyvalence, toute la force créatrice distincte de l’artiste est conjuguée dans la sculpture. Il s’inspire beaucoup des scènes dramatiques mondiales et de la satire sociale pour exprimer la réalité quotidienne haïtienne.

Fokal- Jusqu’au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

14 juin 1801 Décès de Benedict Arnold, général de l’Armée continentale durant la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique. Il est surtout connu pour avoir trahi les États-Unis et voulut livrer le fort américain de West Point aux Anglais durant la guerre d’Indépendance. Il est peut-être le traître le plus connu de l’histoire des États-Unis.

14 juin 1811 Naissance d’Harriet Beecher Stowe, écrivaine américaine

Issue d’un milieu puritain, elle reçoit de son père, le révérend protestant Lyman Beecher, une éducation stricte et rigoureuse.

Plus tard, elle épouse un pasteur avec qui elle partage un engagement contre l’esclavagisme. Elle dût quitter avec lui, pour des opinions abolitionnistes ouvertement déclarées, la ville de Cincinnati où le docteur Stowe était professeur et se réfugia dans le Maine.

C’est dans cet esprit qu’elle écrit La Case de l’oncle Tom (Uncle Tom’s Cabin), qui connut un succès immense et immédiat, et qui porta un coup terrible à la cause de l’esclavage (1852). Elle avait auparavant fait publier quelques contes ou nouvelles. Forte de ce succès, elle tentera de publier une suite en 1856 : Dred, histoire du grand marais maudit. Mais le titre ne trouva pas la même ferveur populaire que La Case de L’Oncle Tom qui restera son ouvrage incontournable, et qui eut un immense succès en Amérique et en Europe, et fut traduit dans toutes les langues.

Elle est morte le 1er juillet 1896.

14 juin 1834 Invention du papier à sabler

Un brevet d’invention est accordé à Isaac Fischer Jr pour l’invention du papier de verre (papier à sabler).

14 juin 1864 Naissance d’Alois Alzheimer, psychiatre

Aloïs Alzheimer est un médecin psychiatre, neurologue et neuro pathologiste allemand connu pour sa description de la maladie du même nom.

Il est décédé le 19 décembre 1915 à Breslau. Cette patiente de 51 ans est admise à l’hôpital de Francfort le 25 novembre 1901, atteinte d’une démence. Elle est suivie par le Dr. Alzheimer jusqu’à sa mort le 8 avril 1906. Il en examine alors le cerveau, y découvrant les anomalies des fibrilles caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

Aloïs Alzheimer décrit pour la première fois les symptômes et l’analyse histologique du cerveau en 1906, lors de la 37e Conférence des psychiatres allemands. Par la suite, plusieurs autres médecins vont confirmer sa découverte. Alzheimer publie un deuxième cas identique en 1911.

C’est le psychiatre renommé Emil Kraepelin, qui est à l’époque responsable de la chaire de psychiatrie de Munich, qui propose par la suite de désigner ce type de démence par le nom de son collègue.

14 juin 1868 Naissance de Karl Landsteiner, biologiste et médecin autrichien

On lui doit le premier système de classement des groupes sanguins, le système ABO.

Il a reçu le Prix Nobel de médecine en 1930 pour ses travaux sur les groupes sanguins.

Il est décédé le 26 juin 1943.

La journée mondiale du don du sang fut choisie le 14 juin en son honneur.

14 juin 1919 Premier vol sans escale transatlantique

Le capitaine John Alcock et le lieutenant Arthur Whitten Brown sont des aviateurs britanniques. Ils ont effectué le premier vol sans escale transatlantique en 1919.

Volant sur un bombardier Vickers Vimy IV, ils ont décollé de Terre-Neuve dans la fin de l’après-midi du 14 juin 1919, et ont touché terre à Clifden, dans le Connemara en Irlande, à 8h40, le 15 juin. Ils ont parcouru les 1 890 miles nautiques (3 500 km) en 15 heures 57 minutes, à une vitesse moyenne de 190 km/h. Leur avion était équipé de deux moteurs Rolls-Royce de 360 chevaux chacun.

Charles Lindbergh accomplira un exploit semblable les 20 et 21 mai

1927 mais il sera le premier à le faire tout seul.

14 juin 1951 Dévoilement du premier ordinateur, l’Univac

Conçu pour le gouvernement américain, le premier ordinateur, l’Univac 1, est livré à l’United States Census Bureau de Washington, le 30 mars 1951 et mis en service le 14 juin.

l’Univac 1 (UNIVersal Automatic Computer I) est le premier ordinateur commercial réalisé aux États-Unis.

L’appareil de huit pieds de haut et sept pieds et demi de large s’étend sur une longueur de 14 pieds et demi. Il pèse 7 257 kg et

compte 5 000 tubes à vide.

Il a été créé par J. Presper Eckert et John Mauchly, déjà à l’origine de l’ENIAC.

Avant que d’autres machines ne sortent dans la même série, l’UNIVAC I était tout simplement appelé UNIVAC.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

