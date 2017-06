Haïti – RD : 19,5 millions d’euros pour le prochain programme binationale

Source SL/ HaïtiLibre

Lundi à Santo-Domingo en présence entre autres de l’Ambassadeur Antonio Vargas Hernandez, le Directeur Général de la coopération multilatérale et l’Ordonnateur national du Fonds européen de développement Alberto Navarro, Chef de la délégation de l’Union européenne en République Dominicaine, a été lancé un atelier national sur le prochain programme binationale entre Haïti et la République Dominicaine (sport, culture et éducation entre autres), qui sera financé à hauteur de 19,5 millions d’euros par l’Union Européenne.

Cet atelier servait également de préparation à un atelier binational qui se tiendra plus tard dans ce mois de juin en Haïti, pour le partage en commun du travail afin de de finaliser et soumettre par la suite à Bruxelles, le document final d’action.

Pour l’Ambassadeur Vargas Hernández, Directeur Général de la coopération multilatérale (DIGECOOM) les relations dominicano-haïtiennes sont d’une grande importance pour le développement des deux Nations et présentent des défis qui nécessite de continuer à renforcer ……………………..lire la suite sur haitilibre.com