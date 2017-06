Haïti – Tourisme : Grand Concours de Vidéoclips «My Trip to Haiti»

Source HL/ HaïtiLibre

Afin de promouvoir le tourisme en Haïti, en mettant en avant notre patrimoine culturel, historique et nos sites naturels, le Ministère du Tourisme et la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) organisent un concours de Vidéoclips, intitulé « My Trip to Haiti ».

Cette démarche participe d’un élan commun de créer un espace d’animation de flux d’images positives d’Haïti sur le web et les réseaux sociaux.

Du 12 juin au 29 août 2017, « My Trip to Haiti » offre aux touristes et vacanciers, l’opportunité d’immortaliser et de partager leurs moments de vacance les plus palpitants en Haïti.

Si vous êtes âgés entre 18 et 35 ans, et que vous respectez les règles d’éthique de ne pas diffuser d’images obscènes ou faisant de la publicité, vous pouvez participer au concours « My Trip to Haiti ».

Produisez un mini Vidéoclip de 5 à 10 minutes maximum. Montrez les images les plus attrayantes de votre séjour et envoyez-le à mytriptohaiti@rtnh.ht en utilisant………………..lire la suite sur haitilibre.com