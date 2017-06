Haïti – Diplomatie : La Chancelière du Venezuela rencontre Jovenel Moïse

Lundi, la Chancelière de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodrígue est arrivée en Haïti pour rencontrer le Président Jovenel Moïse.

Cette réunion, s’inscrit dans le cadre de la célébration de 153 ans de relations diplomatiques bilatérales initiées à l’époque de l’indépendance, quand Alexandre Pétion a apporté son soutien à Simón Bolívar pour l’expédition des Keys en 1816, ce qui lui a permis d’entrer au Venezuela et de contribuer à la victoire des républicains sur l’île de Margarita et d’autres régions de l’Est.

À l'issue de sa réunion avec le Président Moïse, la Chancelière Rodríguez, a déclaré « J'ai rencontré le Président Jovenel Moïse ce matin. On a eu une très bonne rencontre, on a parlé de la coopération. Il était très précis, il connaît très bien tous les projets et il sait très bien ce qu'il veut faire. Il veut avancer sur la modernisation des infrastructures agricoles. Il veut aussi travailler