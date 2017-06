Haïti – Actualité : Zapping…

Moïse promet l’accès au crédit aux Policiers :

Lundi lors de la cérémonie de commémoration des 22 ans de la Police National d’Haïti (PNH) Jovenel Moïse a annoncé l’adoption de dispositions en vue de permettre aux policiers d’avoir accès au crédit à des conditions raisonnables, pour la construction ou l’acquisition de maisons.



Des syndicats contestent leurs représentants au CSS :

Yanique Etienne, coordonnatrice de Batay Ouvrier, contestent, comme plusieurs autres syndicats ouvriers, la nomination de Pierre Joseph Polycarpe et Fritz Charles comme représentants du secteur syndical au Conseil Supérieur des Salaires (CSS) Elle expliquant que ces personnes avaient exprimé antérieurement et publiquement des positions en faveur des patrons, citant en particulier Pierre Joseph Polycarpe, qui par deux fois en 2015 avait prôné le blocage des salaires.



Lutte contre le travail forcé des enfants :

Lundi, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre le travail forcé des enfants, l’institut Mobile d’Éducation Démocratique à lancé un colloque de 3 jours sur la situation des mineurs en Haïti.



Le MTPTC au travail :

Le Ministère des Travaux publics intervient depuis quelques jours, sur différentes artères de Delmas http://www.icihaiti.com/article-21215-icihaiti-politique-moise-en-tournee-a-delmas.html et de Carrefour, en vue de décongestionner le trafic routier dans ces communes.



Moïse à la parade de la PNH :

Lundi dans le cadre de la célébration du 22ème anniversaire de la création