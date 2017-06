Haïti – Sport: 5 haïtiens au championnat du monde de taekwondo

Source BF/ HaïtiLibre

Ce mercredi 14 juin à Muju (Province du Jeolla du Nord, en Corée du Sud), s’ouvre la 23e Édition du Championnat du monde de taekwondo. Pour la 7ème fois, Haïti participera a cette compétition de haut niveau.

L’équipe haïtienne entraînée par Lewis Andrew Jason comprend 5 taekwondoïstes : 3 hommes Rodny Mondélus (-80kg), Mackenson Altidor (-54kg) et Angélo Éliassaint (-74kg) et 2 femmes Nahomy Jean (-54kg) et Cheyenne Lewis (-62kg)

Outre le Championnat du monde, l’équipe haïtienne participera cette année au championnat international à San José (Costa Rica) du 28 au 31 août 2017 et à la 25e édition du Championnat national aux Cayes du 13 au 18 octobre.

