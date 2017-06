Les titres de l’actualité du mardi 13 juin 2017 sur Radio Vision 2000

Les activités étaient paralysées, ce mardi, à la faculté d’Ethnologie, au lendemain d’un grave incident au cours duquel Jean John Rock Gourgueder, un étudiant expulsé de l’UEH, a été grièvement blessé. Le Doyen de ladite faculté, Jean Yves Blot est accusé de l’avoir renversé, la veille dans l’après-midi, avec son véhicule.

Des accusations rejetées par l’intéressé qui admet cependant avoir entendu des bruits en dessous de son véhicule après l’avoir démarré pour échapper à une tentative de séquestration de certains étudiants qui étaient en colère suite à une rencontre concernant la réintégration des étudiants expulsés de la Fac qui s’est terminée en queue de poisson.

Entretemps le Conseil de la Faculté d’Ethnologie annonce la suspension des activités académiques et administratives jusqu’à nouvel ordre. Il lance un appel au calme et à la sérénité à l’endroit des protagonistes.

De son côté, le rectorat de l’UEH a fait part de ses préoccupations et annoncé la mise en place d’une commission d’enquête chargée de faire toute la lumière sur cet incident.

Le Conseil Electoral Provisoire met le cap sur l’organisation des élections indirectes. Une journée d’orientation a été organisée, ce mardi, à l’intention des grands formateurs en vue d’assurer la réussite de ce scrutin qui revêt une importance capitale pour le pays, selon le président du CEP, Léopold Berlanger.

A noter que la prestation de serment des élus locaux qui auront à participer aux élections indirectes se déroule toute la semaine alors que leur installation est prévue la semaine prochaine.

Dans le cadre de l’analyse du projet de budget rectificatif, les membres de la commission Economie et finances du Sénat ont rencontré, ce mardi, le ministre des affaires sociales et du travail, Roosevelt Bellevue. Il s’agissait pour ce dernier de défendre l’enveloppe budgétaire allouée à son ministère.

Contrairement à ce qui était prévu, le vote du projet de loi de finance rectificative n’a pas eu lieu, ce mardi, à la chambre des Députés, le rapport de la commission n’étant pas encore prêt.

Lancement, ce mardi, de la troisième édition du symposium sur l’administration publique en Haïti autour du thème « L’administration publique haïtienne: État des lieux, enjeux et perspectives». Une initiative de l’OMRH en collaboration avec le comité interministériel d’aménagement du territoire, le ministère de l’économie et des finances et la firme consultation et résultats.