13 projets envisagés pour le département du Centre dans le budget rectificatif 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La semaine dernière, dans le cadre de cette rubrique, nous avons non seulement analysé la situation du secteur économique dans le budget rectificatif 2017, dont l’enveloppe a subi une contraction de presque 11% par rapport au budget initial, nonobstant l’augmentation des besoins, en termes de relèvement et de reconstruction, après le passage du cyclone Matthew, mais aussi nous avons présenté les prévisions économiques du gouvernement, des perspectives jusqu’ici très sombres pour 2017, car on prévoit une croissance économique inférieure à 2% et une inflation de 16.6% en glissement annuel.

Aujourd’hui, nous regardons quelques projets envisagés pour le département du Centre, ce département vierge, le moins vulnérable en matière de catastrophe naturelle, pleine de potentialités en matière d’agriculture et d’élevage, mais malheureusement jusqu’à présent on n’arrive pas à définir une politique agricole stratégique pour ce département qui aurait pu venir en aide à d’autres départements en cas de pertes agricoles et de bétail suite à des catastrophes naturelles, notamment des ouragans.

Bref, au niveau du budget rectificatif le gouvernement envisage de réaliser seulement 13 projets et programmes pour le département du Centre, pour un coût total d’environ 1.9 milliard de gourdes, soit 1.6% du budget rectificatif 2017.

Parmi les grands projets envisagés pour le département du Centre, l’on retrouve la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Péligre qui consomme plus de 34% du montant total alloué à ce département pour des programmes et projets, soit plus de 650 millions de gourdes.

Viennent ensuite :

– la réhabilitation des contournements des villes de Lascahobas et de Belladère pour un montant total d’environ 804 millions de gourdes ;

– la réhabilitation des tronçons de routes dans le département du Centre à hauteur de 132.9 millions de gourdes ;

– la réhabilitation de la route Colladère/ Cerca Cavajal pour environ 155 millions de gourdes ;

– la réhabilitation de la route Thomassique/Cerca La Source pour 40 millions de gourdes ;

– l’achèvement de l’électrification de la commune de Cerca Cavajal pour un montant total de 7 millions de gourdes ;

– la construction d’une sous-station de 20 MW à Péligre pour l’alimentation de Hinche et de Belladère pour un montant d’environ 7 millions de gourdes;

– la réhabilitation environnementale de la commune de Seau d’Eau pour un montant total de 4 millions de gourdes ;

– la construction d’un immeuble devant loger la direction départemental du centre à hauteur de 5.5 millions de gourdes ;

– et en dernier lieu, comme pour tous les départements, il y a le fonds d’aménagement et de développement du territoire des 13 communes du département du Centre alimenté à hauteur de 50 millions de gourdes

Voilà ce qu’on prévoit dans ce budget rectificatif 2017, en termes de projets et programmes, pour le département du Centre. Comme nous sommes au 3ème trimestre de l’exercice, donc la plupart de ces projets et programmes peut être en cours d’exécution ou déjà achevé. Donc du pain sur la planche pour nos parlementaires du Centre qui doivent mettre leur pouvoir de contrôle en branle et aller voir ce qui passe avec ces projets pour le département.