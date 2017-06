22ème anniversaire de la PNH, celébrée en demi-teinte, en raison notamment de la recrudescence de l’insécurité qui frappe également dans ses propres rangs

Port-au-Prince, le 12 juin 2017 – (AHP) – 12 juin 1995- 12 juin 2017, ce lundi ramenait le 22e anniversaire de la police nationale d’Haiti (PNH). Un anniversaire commémoré sur fonds de recrudescence de l’insécurité qui touche aussi étrangement des policiers. Le gala traditionnel organisé chaque année en l’honneur de la PNH, a été annulé.



Mais plusieurs activités ont été organisées depuis le week-end écoulé pour marquer ce 22e anniversaire . Ce lundi, une messe d’action de grâce a été célébrée en la chapelle de l’Ecole de police à Frères.



L’occasion pour le célébrant principal, Mgr Pierre André Dumas, de rappeler aux agents de la PNH l’obligation de rester le plus loin possible de la corruption et de continuer à servir la population.



Apres la messe, le présidentJovenel Moise a fait patienter les invités pendant environ une heure d’horloge, avant d’arriver en compagnie de son épouse Martine Moise.



La deuxième partie de la cérémonie pouvait ainsi commencer. Le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a plaidé en faveur de l’épuration des forces de police qui, dit-il, ont besoin de se laver.



Nous n’accepterons pas que de mauvaises graines ternissent la réputation de l’institution, a martelé son patron qui, sans doute, a en mémoire, l’histoire récente du policier Stevenson Etheart, agent 3,

arrêté pour son implication présumée dans le cambriolage d’une maison de transfert à Delmas.



Michel-Ange Gédéon a aussi fait état d’un plan d’action pour le développement de la PNH, rappelant que la révision de la loi sur la police est actuellement en cours avec le texte qui a déjà été déposé au parlement.



Il a dressé un bilan positif du travail accompli par la PNH pendant ses 22 dernières années et réaffirme sa volonté de travailler à son renforcement et a sa professionnalisation.



Pour sa part, le président Jovenel Moise a réaffirmé ……………………..…lire la suite sur ahphaiti.org