Haïti-Éducation : De la nécessité d’assurer le confort et la sécurité des enfants à l’école haïtienne

Source Texte : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo: Anderson Elien | hpnhaiti.com

Dans le souci de qualité, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), de concert avec des partenaires techniques et financiers, particulièrement l’Unicef et la Coopération Suisse en Haïti, a lancé, ce lundi 12 juin, la deuxième semaine de formation et de sensibilisation des ingénieurs sur les nouvelles normes de construction d’infrastructures scolaires, constate Haiti Press Network.