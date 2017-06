Championnat haïtien de football professionnel : Série d’ouverture : Demi-finales allers. AS Sud-Est le novice de la foule

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

En parvenant à se sortir de la double confrontation qui l‘opposait au doyen des clubs qui disputaient la série d’ouverture, la formation de l’AS Sud-Est disputera sa toute première demi-finale de D1 pour sa toute première participation à la compétition et défiera au passage le vainqueur de la série d’ouverture 2016. Le FICA, vainqueur de l’AS Mirebalais, dispute son 5e demi-finale de rang depuis 2015 et défie sa victime lors de la dernière finale de la compétition, un Real Hope avide de revanche.

« FICA vs Real Hope, ASSE vs Racing FC » telles seront les affiches des demi-finales de la série d’ouverture dont les matchs allers se joueront mercredi sur le terrain des premiers nommés. Si le Real Hope, qui joue sa 2e saison en première division et sa 3e compétition parmi l’élite, confirme ses ambitions en se hissant en demi-finale pour la 2e fois, l’AS Sud-Est, qui dispute sa toute première compétition, est la surprise du moment. La formation du Sud-Est, qui est la benjamine de l’élite derrière le Real Hope, vient de sortir le doyen des clubs de l’élite 2-0 à l’aller et 1-0 au retour grâce notamment à son buteur Stanley Bommier buteur et au match aller et au match retour. Tout un symbole ! Peut-être pas un symbole de passation des pouvoirs (puisque si pouvoir il y avait dans ce championnat il serait entre les mains du FICA) de la fameuse réplique du jeune Corneille dans le Cid : « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. »

Mercredi, c’est donc le champion de la série d’ouverture 2016 qui se dressera sur la route de la formation du Sud-Est avec l’ambition de lui barrer la route. Lors de la première phase, les deux formations s’étaient séparées sur un nul 0-0 sur la pelouse de l’AS Sud-Est lors de la 9e journée. Un nul qui avait fragilisé la formation du Sud-Est dans sa course au fauteuil de leader qu’avait pris le Real Hope à l’issue de cette journée.

Mercredi sera peut-être pour les Gonaïviens l’occasion d’inscrire leur premier but contre la formation du Sud-Est lors de leur 2e confrontation de l’histoire ou peut-être l’occasion de concéder leur premier revers face aux Sud-Estois. Toujours est-il que du côté gonaïvien, certains parlent déjà de finale alors qu’à Jacmel on continue de considérer prendre les matchs à mesure qu’ils viennent en disputant la compétition comme on gravirait un escalier.

FICA vs Real un remake de la finale de la série de clôture 2016

FICA vs Real un remake de la finale de la série de clôture 2016

Parvenu en finale à l'issue de sa première saison en D1, le Real Hope avait chuté face au FICA en finale de la compétition. En mars 2016 pourtant, c'est le promu qui s'était payé