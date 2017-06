Les titres de l’actualité du lundi 12 juin 2017 sur Radio Vision 2000

Célébration, ce lundi, du 22e anniversaire de la police nationale d’Haiti…..Plusieurs activités ont été organisées pour l’occasion dont une messe d’action de grâce à l’Académie de police à Frères en présence notamment du Président Jovenel Moise, du premier ministre, des membres du gouvernement et du Directeur Général de la PNH Michel Ange Gédéon.

Plusieurs spécialistes en sécurité publique ont salué les accomplissements de l’institution policière durant ses 22 ans d’existence. Ils estiment cependant que davantage d’efforts doivent être consentis pour arriver à une véritable professionnalisation de la PNH.

A rappeler que le Gala prévu pour les 22 ans de la police a été annulé en raison de la dégradation du climat sécuritaire du pays, selon le porte-parole adjoint de la police.

Lancement, ce lundi, d’un colloque de 3 jours sur la situation des mineurs en Haïti. Une initiative de l’institut Mobile d’Éducation Démocratique dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre le travail forcé des enfants.

Le Réseau national de défense des droits humains dénonce la violation des droits à l’Education et aux garanties judiciaires des enfants haïtiens. Pour faire face à ces problèmes, le RNDDH demande aux autorités étatiques et judiciaires de prendre en compte, dans le budget national, les problèmes liés à l’Education et d’intervenir immédiatement sur la situation des mineurs en conflit avec la loi.

Des militants du PHTK ont bloqué, ce lundi, pendant plusieurs heures, à l’aide de camions, la nationale #2, à hauteur de chalon, 1ère section communale de Miragoâne. Les protestataires entendaient continuer d’exiger leur intégration au sein des bureaux régionaux des institutions publiques.

Les Députés sont de retour de vacances. Une séance en assemblée nationale consacrant l’ouverture de la 2eme session ordinaire de l’année législative s’est tenue, le dimanche 11 juin, au parlement.