La corruption au centre du 9ème Forum Economique International sur l’Amérique Latine et les Caraïbes

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Capitale française, Paris, a été l’hôte ce weekend dernier du 9ème Forum économique international sur l’Amérique Latine et les Caraïbes. Ce Forum Économique International: l’un des événements majeurs consacrés à l’Amérique latine et aux Caraïbes qui vise chaque année à faire dialoguer les leaders des secteurs public et privé de la région, ainsi que les représentants des organisations internationales impliquées en Amérique Latine.

Cet événement est organisé cette année de manière conjointe par le ministère de l’Économie française, le Centre de Développement de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) ainsi que par la Banque Interaméricaine de Développement (BID).

Après avoir examiné les perspectives macro-économiques du continent latino-américain, ce IXe Forum a analysé l’impact des nouvelles politiques économiques et commerciales à l’échelle mondiale sur le développement des pays de la région.

Le Forum a penché également sur l’importance d’investir dans les compétences et la formation de la jeunesse latino-américaine, y compris en encourageant l’esprit d’entreprise des jeune. Il faut rappeler qu’une étude de l’OCDE avait révélé que près de 30 millions de jeunes individus dans la région ne sont ni en emploi formel, ni en études, ni en formation, ce qui représente 21 % des personnes de ce groupe d’âge, comparé à 15 % dans les pays de l’OCDE. D’un autre côté, 26 % des jeunes entrepreneurs dans la région se tournent vers l’entrepreneuriat par nécessité, parce qu’il n’existe pas de meilleures options de travail, comparativement à 16 % dans les pays de l’OCDE. Selon le président du Pérou Pedro Pablo Kuczynski, qui participait à ce forum économique, pour créer des emplois que nécessitent les jeunes de la région, l’économie del’Amérique Latine et des Caraïbes devrait croitre à un rythme annuel de 5 à 6%, alors que l’OCDE prévoit une croissance de 1.2% pour 2017 et 2 à 2.5% pour 2018.

La question de la lute contre la corruption a été également au centre de ce 9ème Forum économique international sur l’Amérique Latine et les Caraïbes organisé à Paris, surtout par rapport à ce qui se passe au Brésil et actuellement en République Dominicaine avec le cas Odebrecht.

Le président de la BID, le Colombien Luis Alberto Moreno, tout en saluant les efforts de la Justice brésilienne, a appelé les gouvernements de la région à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, et ceci passe en premier lieu par la lutte contre la corruption, a rapporté le journal dominicain Acento.

On espère qu’Haïti pourra se positionner en 2018 avec un meilleur budget par rapport à ces perspectives économiques sombres pour la région et ces récents développements dans la lutte contre la corruption.