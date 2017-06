Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous l’aiguillon de la planète Vénus, nombre de célibataires envisageront sérieusement aujourd’hui de légaliser leurs relations amoureuses et de s’installer dans la vie « comme tout le monde ». Vos intentions sont bonnes, certes. Toutefois, « ayez vos yeux bien ouverts avant de vous marier, et mi-clos quand vous serez mariés » (Benjamin Franklin). Vous saurez faire de la vie à deux une merveilleuse aventure, en cherchant à rompre avec la routine. Dès que vous en aurez la possibilité, vous associerez votre conjoint ou partenaire à vos projets.

Argent

Si vous devez solliciter un prêt ou régler une transaction financière de première importance, ce sera le moment parfait. Vos chances de réussite seront fortement accrues. Meilleure chance au jeu aussi ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Vous avez mangé du lion ! Votre résistance sera décuplée, et vous vous sentirez particulièrement jeune et alerte. Adonnez-vous à des sports de plein air comme le jogging, le cyclisme. Si vous venez de subir une intervention chirurgicale, votre rétablissement sera spectaculaire et vous permettra de retrouver une vie quasi normale en très peu de temps.

Travail

Après les freins et les obstacles que vous avez rencontrés dernièrement, vous pourrez aujourd’hui commencer à retrouver votre indépendance et votre libre arbitre dans votre travail. Des changements sont à prévoir.

Citation

Mieux vaut mentir que médire (proverbe indien).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

En face de tout problème délicat, n’agissez pas selon vos impulsions. Tenez compte de l’avis de ceux qui vous veulent du bien. Agissez en personne avisée : « Les bons conseils pénètrent jusqu’au coeur du sage ; ils ne font que traverser l’oreille des méchants » (proverbe chinois).

Nombre chance

931

Clin d’oeil

Ne vous attendez pas à des éloges, pour ne pas être déçu.

TAUREAU

Amour

Sous l’égide de Jupiter, les amours et les sentiments seront en pleine expansion. Si vous savez ménager la sensibilité de votre partenaire, les joies n’en seront que plus vives. N’oubliez pas que dans le domaine du coeur comme dans bien d’autres, la compréhension et la tolérance peuvent opérer des miracles. Célibataire, sortez, évoluez dans le grand monde : vous devriez y rencontrer un partenaire hors pair qui vous entraînera dès les premiers instants dans un tourbillon de bonheur sentimental. Mais ne parlez pas trop tôt de cohabitation ou de mariage.

Argent

En principe, le secteur argent devrait être calme. Cependant, compte tenu d’un contexte astral général relativement bénéfique, la chance pourrait bien se manifester. Votre grande famille pourrait envisager une donation en votre faveur, ce qui vous permettrait, plus tôt que prévu, de devenir propriétaire d’un appartement ou d’une maison. Avant de vous lancer dans un projet qui demande réflexion, faites vos comptes sérieusement.

Santé

Beaucoup de planètes en action dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Mais rassurez-vous : avec un minimum de précautions, vous ne devriez pas trop souffrir de leur présence. D’accord, il y aura bien Saturne, qui cherchera par moments à vous saper le moral ou à vous fatiguer, mais la présence plus souriante de Vénus devrait rapidement vous rendre votre allant.

Travail

Cette journée s’annonce constructive sur le plan professionnel. Ce sera le moment de faire des projets et de rompre avec les obligations quotidiennes. Vous allez faire un bilan global et prendre des options pour l’avenir.

Citation

Notre ennemi, c’est notre maître (La Fontaine).

Famille/foyer

Les démonstrations d’affection intempestives ne sont pas votre style. Mais cette fois vous vous rattraperez sur les actes, ce qui ne sera pas si mal non plus. Pourtant, n’hésitez pas à dire à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents, en somme à tous vos êtres chers, que vous les aimez. Cela leur fera certainement beaucoup de plaisir.

Vie sociale

Vous ne serez guère disposé à faire des concessions. Plus que jamais, vous serez convaincu d’avoir raison, et vous obligerez vos proches à se soumettre à vos exigences. Il y aura donc de la rébellion dans l’air !

Nombre chance

131

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller à vos impulsions.

GEMEAUX

Amour

Si vous vivez seul, les influences planétaires négatives du moment feront obstruction à votre épanouissement amoureux. Pourtant, quelques natifs célibataires pourraient faire une rencontre au passage. Une certaine frustration causée par la présente configuration d’Uranus assombrira quelque peu votre vie conjugale. Malgré vos incomparables capacités mentales et votre flair inégalé, vous risquez d’être amèrement déçu. À vrai dire, les couples ayant atteint une certaine maturité seront les seuls à pouvoir résister au climat perturbé.

Argent

Votre équilibre financier ne devrait en principe poser aucun problème en ce moment, car aucune planète de poids n’influence votre secteur argent. Attention, cependant : soumis à l’aspect tortueux de Pluton, vous risquez de tout faire pour saboter cette belle stabilité ! Cette planète va éveiller ses côtés les plus négatifs. Vous serez donc saisi par une véritable fièvre de dépenses, qu’il faudra absolument contrôler, sous peine de courir à la catastrophe.

Santé

Avec le Soleil, Neptune et Vénus influençant vos secteurs santé, vous pouvez être tranquille. Car ces planètes sont plutôt bénéfiques, et parfois même un peu trop, ce qui peut vous exposer à une crise de boulimie. Pas la peine d’engloutir une quantité énorme de nourriture qui finirait par vous rendre malade ! Idem en ce qui concerne les autres abus, alcool ou cigarette par exemple, qui ne vous vaudraient rien.

Travail

Vous vous sentirez bridé dans votre travail. Essayez de dominer votre impatience. En réfléchissant bien et en agissant subtilement, vous parviendrez dans un délai raisonnable à acquérir plus d’autonomie.

Citation

Les erreurs sont souvent la garantie de notre succès (Raymond Vincent).

Famille/foyer

Ne négligez pas les difficultés qui pourront surgir en famille. Sans quoi un problème qui pourrait être facilement réglé risque de s’envenimer. Si vous ruez dans les brancards et faites des choix égoïstes, privilégiant vos intérêts personnels au détriment de ceux de vos proches, vous irez au-devant de difficultés.

Vie sociale

Dans vos relations sociales, méfiez-vous de votre esprit de critique, car vos remarques aigres-douces se retourneraient tôt ou tard contre vous et vous vous retrouveriez dans un grand embarras. Tournez sept fois votre langue avant de parler, en songeant à protéger vos propres intérêts avant tout. Faites appel à votre bon sens, sachant que « le meilleur usage qu’on puisse faire de la parole, c’est de se taire » (Tchouang-Tseu).

Nombre chance

185

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’adapter le mieux possible votre attitude aux circonstances.

CANCER

Amour

Dans la mesure où aucune planète n’influence votre maison mariage en ce moment, votre vie de couple ne devrait pas vous causer de souci. Si la routine a tendance à s’installer, les astres Pluton et Neptune, influençant votre signe, joueront les animateurs inspirés. Célibataire, quelqu’un vous plaît, mais vous hésitez à vous déclarer ? On a peine à vous reconnaître, mais on comprend mieux vos réserves ! Si vous sortez d’une histoire difficile ou si vous êtes lassé des brèves rencontres, prenez votre temps, car ce que les astres vous proposent, c’est du sérieux !

Argent

Uranus en aspect dysharmonique pourra soit provoquer des situations inattendues qui vont déstabiliser vos plans en matière de finances, soit vous pousser à prendre des initiatives impulsives et malheureuses dans ce domaine. Attention, donc !

Santé

Vous jouirez d’une bonne forme, qui vous donnera envie de vous mettre à la pratique assidue d’un sport. Voilà une initiative qui vous aidera à garder un corps tonique et un moral au beau fixe. Veillez tout de même à ne pas faire d’imprudence.

Travail

Une journée très positive, où vous devriez en principe commencer à récolter le fruit de vos efforts. Dans votre travail, la chance sera à vos côtés. Mais attention, ne sombrez pas pour autant dans un optimisme béat. Si vous manquez de sérieux, même le soutien des planètes bienveillantes ne pourra pas vous sortir d’affaire !

Citation

La faiblesse de la force est de ne croire qu’à la force (Paul Valéry).

Famille/foyer

Vie familiale agréable dans l’ensemble. Mais un problème sérieux risque de vous opposer à votre conjoint ou à l’un des membres de votre famille. Il s’agira probablement du comportement d’un de vos enfants. Ne cherchez pas à minimiser le problème ou à l’esquiver. Essayez au contraire d’en discuter calmement avec l’intéressé pour le résoudre.

Vie sociale

Vos nerfs seront fortement mis à contribution, et vous risquez de réagir avec agressivité, ou du moins avec impatience. Méfiez-vous de vos excès et de vos exigences. Les relations humaines seront fragiles, et beaucoup d’entre vous vont être obligés de faire une sélection dans leur entourage.

Nombre chance

330

Clin d’oeil

Ne dédaignez pas l’aide que vos relations pourraient vous apporter.

LION

Amour

La planète Mars influencera le secteur mariage, et alors la nervosité risque de vous gagner. Si vous aimez toujours votre conjoint, essayez de vous contrôler car, à la longue, les reproches et l’agressivité peuvent lasser le plus conciliant des partenaires ! Célibataire, envie de rencontrer la personne qui saura vous comprendre et faire route avec vous ? Certes, c’est votre désir le plus cher. Mais les astres, qui ont décidé en ce moment de s’occuper d’autres secteurs de votre vie, vous demandent de patienter encore un peu.

Argent

Il est possible que vous soyez obligé d’intenter un procès pour des raisons financières. Ne le faites que si vous êtes en possession d’un solide dossier et si vous êtes sûr que rien d’illégal ne peut être retenu contre vous. Sachez en tout cas que « qui gagne son procès gagne poule et perd vache » (proverbe chinois).

Santé

Uranus vous dira que vous avez besoin de faire de l’exercice. Votre vie de sédentaire ne vous permettra pas d’évacuer le trop-plein d’énergie. Ce sera le moment de vous inscrire dans un club de sport. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir commencer par vous discipliner et ne pas céder aux tentations sucrées !

Travail

En principe, aucun problème ne surgira sur le plan du travail. La chance s’unira à votre volonté pour assurer votre succès. Ne permettez à personne de vous mettre des bâtons dans les roues.

Citation

La raison qui s’emporte a le sort de l’erreur (C. Delavigne).

Famille/foyer

Ne prenez pas aujourd’hui de décisions qui concernent votre vie familiale. Vous n’aurez pas les idées très claires et, de plus, vous refuserez d’écouter les suggestions de votre entourage. Les influences astrales seront plus favorables dans trois jours.

Vie sociale

Vous aurez tout intérêt à élargir le cercle de vos relations amicales et sociales. Avec l’appui d’Uranus bien aspecté, vous pourrez faire des rencontres intéressantes à plus d’un titre. Acceptez donc les invitations, les sorties, et participez à des manifestations extérieures, qui pourront beaucoup vous apporter.

Nombre chance

418

Clin d’oeil

Évitez soigneusement les discussions délicates, car elles peuvent facilement dégénérer en conflits.

VIERGE



HOROSCOPE VIERGE DU JOUR

LUNDI 12 JUIN 2017

Votre horoscope gratuit du jour

Amour

Neptune en cet aspect vous mettra d’humeur romantique, et Uranus vous prédisposera au coup de foudre. Sous ces auspices planétaires, vous pourriez donc faire une rencontre susceptible d’animer fort agréablement une tranche de votre vie. Il n’est pas certain cependant que cette relation se poursuive beaucoup plus loin, et cela pour une raison majeure : Saturne laisse présager que, passé un début de relation enflammé, vous pourriez déchanter rapidement.

Argent

Vous serez à l’abri du besoin, de l’insécurité et de mauvaises surprises. Cependant, ne relâchez pas votre vigilance ; resserrez les cordons de votre bourse et évitez toute spéculation fallacieuse ou mal étudiée.

Santé

Journée très active, sous l’impulsion de la planète Mars en bel aspect. Vous allez dépenser beaucoup d’énergie. Mais pensez à prendre le temps de recharger vos batteries, sinon vous serez vite épuisé et réduit à l’impuissance.

Travail

Avec cette configuration astrale, votre vie professionnelle ne sera sans doute marquée ni par une chance spectaculaire ni par des difficultés particulières. Ceux d’entre vous qui ont souffert des modifications dans le cadre de leur métier vont voir leur situation se stabiliser.

Citation

Qui a honte de manger a honte de vivre (proverbe français).

Famille/foyer

Difficile de concilier profession et vie de famille ! Vous vous donnerez pourtant du mal pour y parvenir. Mais vos proches ne sembleront pas conscients de vos efforts ; ils vous reprocheront de les négliger. Patience ! Tout s’arrangera bientôt.

Vie sociale

Pour éviter de vous laisser mener en bateau, soyez prudent dans vos coups de coeur, car vous risquez de tomber sur des personnes peu scrupuleuses qui n’hésiteraient pas à vous exploiter, à vous tondre.

Nombre chance

203

Clin d’oeil

Quels que soient vos désirs, il est bien rare de tout avoir, sachez-le !

BALANCE

Amour

Incité par Saturne en aspect favorable, vous éviterez d’attribuer à votre partenaire des qualités qu’il n’a pas. Bien mieux, vous accepterez ses petits défauts, ses faiblesses, et même sa vulnérabilité. En un mot, vous l’aimerez tel qu’il est. Voilà qui vous évitera bien des désillusions. Et c’est ce qui vous permettra de cimenter votre union. Pour l’instant, les aventures éphémères n’auront que peu d’attrait pour les célibataires. Ce qu’ils veulent, c’est du solide, du durable. Certains d’entre eux feront une rencontre tout à fait conforme à leurs souhaits.

Argent

Votre goût du risque pourra vous entraîner très loin. Attention aux opérations financières hasardeuses qui pourraient être catastrophiques. Mais il sera possible d’effectuer des transactions plus fructueuses.

Santé

Tout surmenage sera à éviter, car votre organisme se trouvera déjà suffisamment fragilisé par les influx cosmiques assez pervers. Faites une distinction très nette entre vos heures de travail et vos heures de repos. Si vous avez la chance d’être en vacances, entrecoupez votre journée d’une petite sieste, comme on a l’habitude de le faire dans la Provence ensoleillée !

Travail

Sur le plan professionnel, certaines promesses qui vous ont été faites devraient entrer dans une phase plus concrète. Il y aura des succès encourageants. Les circonstances vous aideront à affirmer votre indépendance.

Citation

Tout homme qui ne se croit pas du génie n’a pas de talent (Edmond Goncourt).

Famille/foyer

La vie familiale sera assez paisible. Attention cependant, si vous êtes investi de responsabilités parentales, à d’éventuelles difficultés de communication avec vos enfants. Bouderies et malentendus sont possibles. Efforcez-vous d’être très clair, et aidez vos chers petits à s’exprimer.

Vie sociale

Soyez attentif afin d’éviter des complications inutiles et frustrantes. Vérifiez avec le plus grand soin les textes, notamment les actes juridiques ou notariés, que vous seriez amené à signer. Des litiges pourraient surgir à propos de sommes dues ; n’en remettez pas au lendemain le règlement, surtout s’il s’agit de vos impôts.

Nombre chance

674

Clin d’oeil

Ne faites pas de reproches à votre entourage qu’en cas de nécessité absolue.

SCORPION

Amour

Cette fois, vous vous réveillerez ! Autant, dernièrement, votre vie amoureuse s’habillait de gris, autant, maintenant, vous ferez dans le rose tendre ou même le rouge passion ! Vénus devrait redonner confiance à ceux d’entre vous qui vivent seuls : une rencontre de premier ordre semble se profiler à l’horizon. Si vous êtes déjà lié, comptez sur cette planète pour pimenter votre vie conjugale.

Argent

Le pronostic concernant votre vie financière est dans l’ensemble assez encourageant. Bien des indices font penser à une hausse de vos revenus courants. Mais n’essayez pas de dépenser l’argent que nous n’aurez pas effectivement empoché.

Santé

Avec les actuelles turbulences astrales, il est probable que vous sentiez la morosité vous gagner. Alors, envisagez de changer de décor ! En solo, en couple ou entre copains, profitez de vos week-ends ou de vos RTT pour vos échapper où vous voulez. Respirer l’air de la mer ou de la campagne sera aussi bénéfique pour votre corps que pour votre mental. Pensez-y !

Travail

Vos responsabilités professionnelles pourraient se voir remises en considération. Vous aurez à défendre vos intérêts avec acharnement et opiniâtreté. Mais gardez courage : tout se passera au mieux grâce au soutien de Mercure.

Citation

Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger (Socrate).

Famille/foyer

Avec l’appui de Mercure, vos transactions pour trouver un nouveau logement pour votre famille se feront sans difficultés. Vous aurez probablement affaire à un intermédiaire compétent, qui vous aidera à réaliser pleinement votre désir. De plus, les conditions financières seront avantageuses.

Vie sociale

Il est probable que vous fassiez ce jour une rencontre décisive au niveau amical. Cette rencontre en entraînera rapidement d’autres, de sorte que votre vie sociale sera très animée. Vous aurez du mal à trouver les moments de calme et de recueillement dont vous aurez tant besoin. N’oubliez pas que « la solitude est à l’esprit ce que la diète est au corps » (Vauvenargues).

Nombre chance

156

Clin d’oeil

Sachez faire la part du feu en temps opportun.

SAGITTAIRE

Amour

Des tensions, dues principalement à votre nervosité, pourront perturber votre couple. Les natives du signe seront plus sujettes à cette nervosité que leurs homologues masculins ; elles seront très anxieuses. Il serait bon, en cette période troublée, que vous rencontriez des couples d’amis avec qui vous pourrez partager vos joies et vos difficultés. Pour les solitaires, une histoire importante semble dans l’air. Il s’agira peut-être d’une rencontre surprenante, qui vous amènera à remettre en cause certaines de vos certitudes.

Argent

Vénus va vous protéger et pourra même vous valoir une certaine chance financière. Les petites transactions seront favorisées, ainsi, peut-être, que des gains au jeu, mais des gains modestes, pas un pactole : ne rêvez pas ! Une femme de votre entourage (épouse, soeur, fille ou amie, par exemple) pourra par ailleurs avoir une influence positive sur l’état de vos finances.

Santé

Mot d’ordre lancé par Pluton : soignez votre alimentation. Vous avez tendance à trop manger et à manger n’importe quoi, ce qui pourrait entraîner à la longue toutes sortes de troubles. Alors, allez voir un diététicien. Il saura mettre sur pied une alimentation adaptée à votre cas, tout en respectant votre goût des bonnes choses : un bon régime ne devrait pas être triste !

Travail

Quelques-uns de vos projets professionnels ont échoué, ou plutôt n’ont pas abouti, et vous vous en prendrez au monde entier. Mais ne vous est-il jamais venu à l’esprit que c’était peut-être vous-même le responsable de vos échecs ? « Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain, c’est la négligence du cultivateur » (proverbe chinois). Reprenez votre courage à deux mains et faites preuve de persévérance.

Citation

Il n’est métal si dur que le feu n’amollisse, ni affaire si mauvaise que l’argent n’accommode (proverbe chinois).

Famille/foyer

Il n’y aura aucune raison pour que votre vie familiale soit perturbée. En effet, les planètes n’affecteront pas directement les zones de votre thème natal liées à la famille. Pour la plupart d’entre vous, la vie au foyer sera sans histoire.

Vie sociale

Vous ne risquez pas d’être coincé entre vos quatre murs. Cette journée s’annonce riche en contacts humains de toutes sortes. Il faut dire, aussi, que le Soleil vous donnera un sacré coup de main en renforçant votre sociabilité.

Nombre chance

768

Clin d’oeil

Pensez moins à vous-même et plus aux autres : « Le seul bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on donne » (Pailleron).

CAPRICORNE

Amour

L’influence de Mercure dans votre secteur d’amour indique que, quels que soient votre emploi du temps et vos occupations, la réussite de votre vie conjugale deviendra désormais une priorité absolue. Célibataire, profitez bien de cette journée : le climat planétaire vous aidera à matérialiser vos plus beaux rêves d’amour. Vous êtes un peu timide, mais cela jouera en votre faveur cette fois-ci, surtout auprès d’une personne délurée qui, elle, n’hésitera pas à faire les premiers pas.

Argent

Il s’agira pour vous d’une journée de chance exceptionnelle, dont il conviendra de tirer tout le parti possible. Les astres vous assureront financièrement de tout leur appui. Vous pourrez parfaitement compter sur une heureuse évolution de vos affaires. Mais il vous faudra faire preuve de toute votre souplesse et de votre diplomatie pour contourner les obstacles que les envieux ne manqueront pas de dresser sur votre route.

Santé

Le secteur santé sera dans l’ensemble protégé. Mais attention aux excès auxquels Jupiter pousse parfois : trop manger et trop boire ne vous aideraient pas à être en forme !

Travail

Ne naviguez plus dans le brouillard. Définissez nettement les objectifs que vous voulez atteindre. Un programme d’action détaillé et clair vous aidera à envisager l’avenir avec plus de cohérence et de confiance.

Citation

Il est bon de parler et meilleur de se taire (La Fontaine).

Famille/foyer

Tout ira plutôt bien dans le secteur famille. Vos relations avec vos proches seront placées sous le signe de la tendresse. Vous vous occuperez sérieusement de l’éducation de vos enfants.

Vie sociale

Attention à une désinvolture démesurée et à un excès de confiance en vous-même que vous insufflera certainement la planète Pluton en mauvaise position dans votre Ciel. Sachez que ces attitudes, même si elles ne vous causent pas de tort palpable, néanmoins ne vous porteront pas chance.

Nombre chance

443

Clin d’oeil

Dans votre job comme dans vos relations avec les autres, évitez d’afficher une satisfaction trop voyante.

VERSEAU

Amour

Pour les solitaires, c’est la présence de Vénus dans leur Ciel qui va marquer le début d’une période particulièrement faste. Décuplant votre charme et votre sensualité, la déesse de l’amour mettra sur votre route quelqu’un qui ne vous laissera pas indifférent. Vos relations de couple auront la bénédiction des astres aujourd’hui. Les conflits se résorberont, les difficultés s’aplaniront, et vous vous lancerez dans des constructions matérielles solides. Vous aurez droit à de beaux moments d’extase partagés avec l’être aimé.

Argent

Sur le plan financier, vous pourrez revaloriser votre crédit grâce à votre sens des responsabilités et votre esprit analytique accrus. Attention cependant aux contrats et aux associations ; il faudra les étudier avec minutie afin d’éviter les pièges qu’ils pourraient renfermer.

Santé

Votre santé se maintiendra plutôt bien. Mais il est possible que de temps en temps vous ressentiez un élancement. Ce phénomène est probablement lié à votre état de surexcitation, état qui accélère votre rythme cardiaque et vous donne l’impression d’avoir du mal à respirer. Vous saurez ce que vous avez à faire pour remédier à cette situation.

Travail

L’environnement astral semble peu favorable sur le plan du travail, car il implique des risques de conflits de toute nature. Indépendants et professions libérales pourront aussi connaître des problèmes causés notamment par l’administration fiscale.

Citation

La parole est souvent première cause de la ruine des familles et de la mort des gens (proverbe chinois).

Famille/foyer

Cet environnement astral dispensera une certaine chaleur affective au sein de votre foyer. Il y apportera une note de bonne humeur et une touche de raffinement. Vos échanges avec vos proches seront empreints de beaucoup d’affection, d’une sage compréhension, de sentiments équilibrés, d’une certaine sérénité.

Vie sociale

En amitié, les échanges intellectuels seront profonds et enrichissants. Vous pourrez compter sur la franchise et l’honnêteté de vos amis. Des rencontres intéressantes, voire sensationnelles, à prévoir.

Nombre chance

184

Clin d’oeil

Observez une grande discrétion dans vos propos et comportement.

POISSONS

Amour

Avec cet environnement astral, tout va dépendre de votre situation conjugale. Si votre couple marche bien, vous penserez au long terme : acheter une maison, faire un enfant… En revanche, si votre entente est moins bonne, il faudra plus que jamais apprendre à faire des concessions. Des rencontres pour les célibataires ? Pourquoi pas, si vous acceptez d’être bousculé. Mars pourrait en effet vous faire vivre une histoire passionnelle, qui remet en question votre conception de l’amour. Mais savoir si cela durera ou pas est sans doute trop prématuré.

Argent

Vous avez beau ne pas accorder trop d’importance aux questions matérielles et avoir l’habitude d’une gestion fantaisiste, soyez tout de même vigilant cette fois si vous ne voulez pas vous retrouver en trop mauvaise posture. Les présentes dispositions de Pluton n’augurent rien de bon. Rentrées d’argent différées, rappel d’impayés… voilà ce qui guettera les plus malchanceux. Montrez-vous économe pour parer à de telles éventualités.

Santé

Ce sera une journée de réalisation personnelle et de progrès. Mais vous aurez malheureusement tendance à trop vouloir en faire. Accordez-vous un minimum de détente et de repos.

Travail

Ne vous lancez pas dans des entreprises insuffisamment mûries, surtout si vos sentiments sont en jeu. Vous n’aurez rien à craindre si vous laissez la raison prendre le pas sur la passion ; dans le cas contraire, vous risquez de tout perdre.

Citation

Une vie inutile est une mort anticipée (Goethe).

Famille/foyer

Vous aurez tendance à vous réfugier dans votre vie professionnelle pour fuir les tracas rencontrés au sein de la famille. Vous analyserez très difficilement vos problèmes et ressentirez un malaise diffus. Demandez conseil à des personnes compétentes en matière familiale.

Vie sociale

Sur le plan amical, il y aura de l’orage dans l’air. Alors, évitez de critiquer inutilement et essayez de mieux contrôler vos réactions. Souvenez-vous : « On peut difficilement se faire un ami en un an, on peut aisément le perdre en une heure » (proverbe chinois).

Nombre chance

527

Clin d’oeil

Levez le pied et faites tranquillement le bilan de vos expériences. Vous pourrez ensuite passer à l’action.

