Éphéméride du jour ….., 12 juin 1832 // Naissance de Pierre Théoma Boisrond-Canal, Président de la République d’Haïti à trois reprises

12 juin 1832 // Naissance de Pierre Théoma Boisrond-Canal, Président de la République d'Haïti à trois reprises

12 juin 1832 Naissance de Pierre Théoma Boisrond-Canal, Président de la République d’Haïti à trois reprises : du 19 juillet 1876 au 17 juillet 1879, du 1er septembre au 16 décembre 1888 et du 26 mai au 21 décembre 1902

Il fut l’un des présidents les plus influents de la république haïtienne. Rêvant de consolider son pouvoir, il ne parvient pas à s’y maintenir dans la durée malgré plusieurs tentatives. Durant ses différentes prises de pouvoir, il fit d’Haïti une grande puissance économique et militaire.

Il commença une carrière militaire. Durant la présidence à vie de Fabre Geffrard, il a été un officier de 1858 à 1867. Il a ensuite pris sa retraite du service militaire et est devenu agriculteur. Mais sa retraite est de courte durée. Il débute sa carrière politique en 1870 lorsqu’il est élu sénateur à Port-au-Prince. Il est de nouveau réélu à ce poste jusqu’en 1875. Après les émeutes de mai 1875, il partit en exil à Kingston en Jamaïque pour quelques semaines. À son retour, il fut nommé, par le président Michel Domingue, commandant de l’armée dans le département de l’Ouest. Il devient alors un homme important dans le gouvernement du président Domingue.

Le 23 avril 1876, il remplaça Michel Domingue comme premier président du gouvernement provisoire, avant de devenir finalement le 17 juillet 1876, président d’Haïti. La Constitution de 1867 lui donne un mandat de quatre ans. Alors que Boisrond-Canal préside, des tensions étrangères et en politique intérieure apparaissent dans le paysage politique, notamment en raison des divergences de vues entre les partis nationalistes et libéraux au Parlement. Après un débat houleux à la Chambre des Députés le 30 juin 1879 qui fut suivi par des émeutes à Port-au-Prince, dans lesquelles le chef du Parti libéral, Jean-Pierre Boyer-Bazelais, a joué un rôle important, il était en outre le fondateur et le chef du Parti libéral. Bien que le gouvernement ait réussi à rétablir la loi et l’ordre, Boisrond-Canal, démissionna le 17 juillet 1879 comme président, n’arrivant pas à une médiation entre les partis libéral et national. Le successeur à la présidence fut Lysius Salomon qui instaura une présidence autoritaire et solide. Après sa démission, il partit de nouveau en exil en Jamaïque refusant de s’incliner devant le président Salomon qui a réussi ce que lui voulut accomplir, instaurer un régime présidentiel autoritaire et stable sans aucun respect et devoir envers le Sénat.

En 1888, une révolte renverse Salomon et le condamne à l’exil. À ce moment-là, Boisrond-Canal revient d’exil après la chute de Salomon le 10 août 1888. Boisrond-Canal est alors renommé Président d’Haïti à titre provisoire. Bien qu’il tente de conserver le pouvoir, le sénat qui n’est pas en sa faveur négocie son départ. Avant de quitter la présidence, il a choisi son successeur et intronisé le 16 octobre 1888, François Denys Légitime comme nouveau président de la république.

Le 26 mai 1902, il a été nommé successeur de Tirésias Simon Sam comme nouveau président d’Haïti. Mais il doit affronter une grande opposition dirigée par son ancien allié, le général Pierre Nord Alexis qui lui succède le 17 décembre 1902 par un coup d’état militaire. Cependant, le président Alexis n’envoie pas son prédécesseur en exil et le laisse poursuivre sa carrière en politique.

Boisrond-Canal a été l’un des politiciens les plus influents d’Haïti de son temps et avait même en dehors de son propre règne une influence notable sur la politique d’Haïti. Il meurt à Port-au-Prince le 6 mars 1905. Alexis est renversé quelques années plus tard en 1908. À côté de lui, son frère cadet, Louis-Auguste Boisrond-Canal, a été une personnalité politique active en 1908 en tant que membre de la Commission pour l’ordre public et président d’Haïti par intérim.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale contre le travail des enfants

En ratifiant la convention n° 182 de l’Organisation Internationale du Travail, les pays signataires se sont engagés à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Cette convention a été la plus rapidement ratifiée de l’histoire de l’OIT depuis sa création en 1919.

Parallèlement, la convention n° 138 de l’OIT a également été ratifiée par un nombre croissant de pays. Son objectif est long terme est d’obtenir l’abolition effective du travail des enfants. Au niveau des signatures, la mobilisation contre le travail des enfants ne cesse donc d’augmenter, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres et le travail des enfants reste une réalité quotidienne dans de nombreux pays !

On estimait en effet en 2002 que le travail des enfants concernait 246 millions d’enfants entre 5 ans et 17 ans, soit un enfant sur six à l’échelle de la planète, essentiellement dans l’agriculture. Selon un rapport de l’OIT, 73 % de ces jeunes – environ 179 millions, soit un enfant sur 8 – sont soumis aux « pires formes de travail », qui mettent en péril leur bien-être moral, mental ou physique ­ et 8,4 millions sont assujettis à des activités « intrinsèquement condamnables » – esclavage, servitude pour dettes, enrôlement dans des forces armées, prostitution ou pornographie.

Le cri d’alarme de l’Organisation internationale du travail

Les chiffres montrent que l’esclavage n’a pas disparu, puisque quelque 5,7 millions de jeunes sont asservis ou sont forcés de travailler. Ces enfants ont souvent beaucoup de problèmes pour obtenir de l’aide, non seulement parce qu’ils sont jeunes, mais aussi parce qu’ils ne possèdent aucun certificat de naissance ou papiers officiels et qu’ils sont donc « invisibles » aux yeux des autorités.

« Les formes les plus dangereuses de travail des enfants dépassent largement nos estimations précédentes », s’alarme l’OIT. Sept enfants sur dix travaillent dans des exploitations agricoles, souvent pour une production locale destinée à leur propre famille. Mais environ 10 millions d’enfants (en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud) travailleraient pour une activité d’exportation, c’est-à-dire, in fine, pour des entreprises occidentales. Les secteurs les plus exposés à ce genre de pratique sont le textile, la fabrication des tapis, la récolte de tabac ou de cacao à destination des grands groupes internationaux.

Le travail des enfants concerne également les pays développés : 2,5 millions d’enfants y travailleraient. Ce phénomène touche surtout l’agriculture aux Etats-Unis, les services à la personne en Grande-Bretagne et le textile et le bâtiment en Europe du Sud…

Un site à visiter : www.ilo.org

http://www.journee-mondiale.com/26/journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants.htm

UN FAIT A RETENIR

12 juin 1964 Nelson Mandela condamné à la prison à vie

Il fut emprisonné en 1962 puis en 1963, et condamné à la détention à perpétuité le 12 juin 1964 en raison de ses activités politiques clandestines.

Il portait le numéro de prisonnier 46664.

Le plus célèbre et l’un des plus anciens prisonniers politiques, il fut finalement libéré le 11 février 1990 par de Klerk qui, pour des raisons politiques, mit fin à la clandestinité de l’ANC, et le sollicita pour maintenir la paix civile en Afrique du Sud.

La Pensée du Jour

« Soyez ce que vous devez être.»

Antoine Houdar de La Motte

PRENOM DU JOUR

Guy. Et aussi les Gui, Guido…

Né en Toscane, où il mourut vers 1245, Guy reçut saint François et devint franciscain, vivant dans une grotte près d’un ruisseau, et prêcha la pénitence. Les Guy sont loyaux et curieux. Leur couleur : le violet. Leur chiffre : le 8.

L’actualité du monde, dans le passé

12 juin 1835 Décès d’Edward Troughton, fabriquant d’instruments scientifiques britanniques, notable pour ses instruments astronomiques

En 1779 il devient le partenaire de son frère John et prend rapidement la réputation d’un des meilleurs fabriquants d’instruments d’aide à la navigation, à la topographie et à l’astronomie. Il fabrique avec Stephen Groombridge un cercle azimutal utilisé pour compiler son catalogue d’étoiles. Il ne fait pas que fabriquer des instruments mais en conçoit et invente aussi des nouveaux.

12 juin 1839 Invention du baseball

Selon la légende américaine, le jeu du baseball tel qu’on le connaît maintenant aurait été inventé à Cooperstown, dans l’État de New York, par Abner Doubleday. C’était un général de l’armée américaine. Il aurait amené un groupe de soldats dans un pâturage de Cooperstown, pour leur permettre de se détendre en jouant à un nouveau jeu qui deviendra le baseball.

C’est en ce jour que selon la légende le baseball a été inventé à Cooperstown, dans l’État de New York, par Abner Doubleday, qui deviendra plus tard très connu comme éditeur.

12 juin 1849 Invention du masque à gaz

En 1849, un masque à gaz de conception plus performante est inventé par Lewis Phectic Haslett. Cet appareil utilisait un tissu de laine comme filtre à poussière.

12 juin 1897 Invention du canif de l’Armée Suisse

Le couteau militaire était très robuste, mais également assez lourd (144 g). Karl Elsener (en) développa, en 1894, un couteau spécifiquement pour les officiers, plus léger, avec une petite lame supplémentaire, ainsi qu’un tire-bouchon. Les officiers suisses ne reçoivent pas ces couteaux de l’armée, mais beaucoup d’entre eux s’en procurent dans les coutelleries civiles. Le couteau militaire pouvait également être obtenu sur le marché civil6.

Le 12 juin 1897, l’industriel Karl Elsener fait protéger son invention : la marque « Couteau d’officier suisse et de sports » est protégée.

La popularité mondiale de ce couteau naquit après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des soldats américains le découvrirent lors de leur séjour en Europe. Le nom international de Swiss Army Knife est dû à la difficulté de prononciation du nom officiel allemand Schweizer Offiziersmesser par ces soldats.

Ce couteau a également connu de nombreuses améliorations au fil des années.

Maintenant, il en existe pour tous les goûts, pour tous les besoins et pour toutes les bourses.

12 juin 1924 Naissance de George Bush, 41e président des États-Unis (1989-1993)

Père du président George W. Bush

George Bush décide suite à l’attaque de Pearl Harbor en 1941 de s’engager le 12 juin 1942, dans la US Navy, dont il est alors le plus jeune pilote. Il effectue 58 missions aériennes dans le Pacifique au cours desquelles il est abattu à quatre reprises et quatre fois secouru. À la présidence, nous retenons la fin de la Guerre froide, mais aussi la Guerre du Golfe où il a entraîné ses alliés en déclenchant la Tempête du désert.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

