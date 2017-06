Haïti – Économie : Premier vol direct entre la Havane et Port-au-Prince

Source SL/ HaïtiLibre

Bien que des vols directs entre Haïti et Cuba fonctionnent depuis février dernier http://www.haitilibre.com/article-20202-haiti-economie-vol-inaugural-de-sunrise-airways-pap-la-havane.html , vendredi 9 juin la compagnie haïtienne Sunrise Airways a ouvert officiellement la nouvelle ligne directe entre la Havane et Port-au-Prince, ce qui porte à 6 le nombre de vol hebdomadaire direct avec Cuba.

Philippe Bayard, Président de Sunrise Airways a précisé que les vols augmenteront en fonction de la demande et seront gérée par le voyagiste Explore Caribbean.

Pescale B. Hilaire, la copropriétaire d'Explore Caribbean, a déclaré que les nouvelles routes permettront « de montrer cet autre image d'Haïti peu connu, la beauté de ses plages et de ses montagnes, le caractère unique de sa cuisine et de sa culture et de ses infrastructures hôtelière […] Nous sommes venus réaffirmer l'amour et le respect des haïtiens pour Cuba, qui nous ont tendu la main dans les moments difficiles et nous sommes heureux que les touristes cubains