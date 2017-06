Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

44 décès au Pénitencier national :

Selon les informations révélées dans le rapport de la Commission présidentielle d’enquête sur la situation des prisons, présenté cette semaine, de septembre 2016 à février 2017, 44 cas de décès ont été enregistrés au Pénitencier national.

Rentrée parlementaire :

Conformément aux articles 98, 98.1, 98.3 et alinéa 10 de la Constitution en vigueur, la séance d’ouverture de la 2e session de l’année législative se tiendra lundi prochain à 1h00 p.m. Toutefois, députés et sénateurs sont déjà au travail, puisqu’ils sont actuellement en session extraordinaire sur le budget rectificatif 2016/2017 déposé cette semaine dans les deux Chambres par Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances.

Budget rectificatif, un budget de dépannage :

Vendredi en conférence de presse, Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie assisté du Directeur Général du Budget Jean Michel Sillin et de membres de son cabinet, a fait le point sur le contenu du budget rectificatif pour l’exercice en cours, 2016-2017. Il a insisté sur le fait que ce budget « de dépannage ou de transition, aura la vertu de permettre aux responsables de dynamiser l’Etat : en réduisant les dépenses de fonctionnement et en lui permettant de régulariser ses obligations ». Par ailleurs, il a fait état de l’avancement du budget 2017-2018 qui devra être déposé au parlement d’ici au 30 juin conformément aux prescrits de la loi.

Rencontre avec les Universités en Régions :

Vendredi, Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale a eu pour la première fois, une séance de travail avec les Recteurs des Universités Publiques en Régions (UPR). Le fonctionnement des Université Régionale, les problèmes rencontrés et les solutions envisagées ont été au centre des échanges entre le Ministre et les Recteurs. À l’initiative des UPR, un colloque international sera organisé à Port-de-Paix. Ce sera un moment d’évaluation du chemin parcouru et de définition de nouvelles perspectives, inspirées de la réalité et de ce qui se fait de meilleur dans le monde.

Vers une coopération prioritaire avec l’Andalousie :

Cette semaine, Mme Olga Médor Ducasse, la Chargée d’Affaires a.i à l;Ambassade d’Haïti près le Royaume d’Espagne, accompagnée du Ministre Conseiller Louis Marie Montfort Saintil, Responsable…………………..lire la suite sur haitilibre.com