Élections/Prestation de serment: 5, 524 nouveaux élus locaux dans les collectivités après 11 ans de retard

Détenteurs d’un certificat consacrant leur victoire aux élections du 29 janvier dernier, ils seront 5 524 CASEC, ASEC et délégués de ville à entrer en fonction ce mois de juin. Le CEP, les ministères de l’Intérieur et de la Justice donnent la garantie que ces nouveaux élus auront tout l’accompagnement nécessaire pour remplir leur mission. Depuis 2006, il n’y a jamais eu d’élections pour les ASEC, CASEC et délégués de ville.

11 ans depuis que les collectivités territoriales n’ont pas d’élus légaux et légitimes. À la suite du scrutin du 29 janvier 2017, l’institution électorale a consacré l’élection de 1 704 CASEC, 3 035 ASEC et 785 délégués de ville. Le CEP a remis, entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, les certificats à ces élus locaux. Il ne reste maintenant que leur prestation de serment et leur entrée en fonction, a fait savoir vendredi le vice-président du CEP lors d’une conférence de presse conjointe avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur. Me Carlos Hercule a souligné que la prestation de serment des élus locaux relève du ministère de la Justice et leur entrée en fonction dépend du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.

À ce propos, le ministre de l'Intérieur a promis un accompagnement aux élus locaux, conformément aux dispositions légales. Max Rudolph Saint-Albin a annoncé la tenue d'un forum initiatique et de séances de formation continue à l'intention