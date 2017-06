Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Budget Correctif : Bénéfice de l’urgence :

Jeudi le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon a officiellement déposé le projet de Loi de finance rectificative au Sénat de la République, lors du dépôt il a plaidé pour le bénéfice de l’urgence, car l’adoption de cette loi permettra à l’administration de redresser la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement.

Début de la Saison Cyclonique :

Des efforts ont été consentis pour le renforcement des Comités Communaux de Protection Civile et des brigadiers, ainsi que pour réviser et augmenter les capacités du système de Communication de la Direction de la Protection Civile (DPC), via le projet technique conjoint BRH/MICT, VIASAT, mettant en place un efficace réseau de Communication par satellite, pour relier les structures de commandement à l’ensemble des communes, aux fins d’une meilleure organisation de la réponse, en cette saison cyclonique.

France : Don de 50 ordinateurs :

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) du Quai d’Orsay a fait don de 50 ordinateurs aux Alliances françaises des Cayes, de Jacmel et de Jérémie. Transportés gratuitement par Air Caraïbes, ces ordinateurs ont été officiellement remis par l’Ambassadeur en présence de l’adjoint au responsable des systèmes d’information de l’Ambassade qui l’achevait une mission dans le Grand Sud.

Le Ministre de la Culture en tournée dans le Nord :

Limond Toussaint, le Ministre de la Culture était en tournée dans le Nord où il a visité……………….…lire la suite sur haitilibre.com