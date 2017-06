Haïti – USA : Liste des Boursiers haïtiens Fulbright 2017-2019

Le Bureau des Affaires Publiques salue le départ de 6 candidats au programme Fulbright sélectionnés pour l’année académique 2017-2019. Détenteur d’une licence, ces boursiers auront l’opportunité de compléter leur Maîtrise au sein d’une université américaine tout en découvrant la culture et les valeurs américaines. Fulbright est un programme clé d’échange du gouvernement américain qui reflète l’engagement envers l’excellence éducative et les échanges culturels. Le programme sélectionne les étudiants académiquement doués du monde entier et leur permet de réaliser une Maîtrise dans des universités américaines.

Ce groupe d’étudiants haïtiens a participé à un processus de sélection rigoureux avant d’être choisi parmi plus de 150 candidats cette année. Le processus consistait en des examens d’anglais, notamment le test d’anglais comme langue étrangère (TOEFL), et le test de compétence en langue anglaise (TELP) et aussi l’examen dénommé « Graduate Record Examination » (GRE).

L’Ambassade des États-Unis les félicite pour leur dévouement, leur engagement et le travail acharné qu’ils ont réalisé au cours du processus de sélection. L’ambassade leur souhaite beaucoup de succès et un bon voyage pendant qu’ils se préparent à vivre cette expérience enrichissante.

Rappelons que Fulbright est plus qu’une bourse; c’est un programme qui change la vie et les conceptions des participants. Cette bourse d’études leur apporte le meilleur et les aide à réussir sur le plan professionnel et à se développer personnellement.

Boursiers Fulbright pour l’année académique 2017 sont :

Mme. Béthanie Saint-Louis :

Maîtrise en Politique Publique

Western Michigan University, Kalamazoo; Michigan

Madame Béthanie Saint-Louis a suivi une formation en gestion des Petites et Moyennes Entreprises et Marketing à Nortcentral Techical College dans l’État de Wisconsin aux USA de 2009 à 2011. Elle a décroché un diplôme de Licence en Gestion des Affaires et Leadership de Madonna University suite à un programme d’études en ligne de 2012 à 2015. Madame Saint Louis est depuis 2012 membre fondateur et Coordonnatrice de l’Association de Professionnels Volontaires « Youth Vision » qui œuvre en vue de supporter la formation académique et vocationnelle des enfants et jeunes adultes vivant dans des communautés rurales défavorisées à travers le pays.

Paul-Emile Brice:

Maîtrise en Urbanisme – Architecture

Georgia Institute of Technology, Atlanta; Georgia

Paul-Emile Brice collabore depuis plus de quatre ans dans des initiatives visant à améliorer les conditions de vie dans des quartiers informels et sans planification. Il a obtenu un diplôme en architecture du Pontificia Universidad Catolica Madre Maestra et a complété plusieurs formations en gestion de projets. Paul-Emile travaille depuis plus de deux ans à J/P HRO. Il gère actuellement un projet visant à une meilleure gestion des déchets solides à travers la création de partenariat public privé. Parallèlement, il collabore avec Fondasyon Konesans Ak Libete (FOKAL) dans la préservation des Maisons Gingerbread.

Mlle. Daphney Richemond :

Maîtrise en Genie de l’Environnement

Indiana University Bloomington, Bloomington; Indiana

Mlle Daphney Richemond a obtenu son Diplôme d’Ingénieur Civil de l’Institut Supérieur Technique d’Haïti (Chez Leconte), et a suivi des formations spécifiques sur l’Eau et l’Assainissement, et le Développement Durable. Avec plus de 6 années d’expérience, d’abord dans le secteur privé, puis dans l’humanitaire, elle a contribué à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des communautés vulnérables dans plusieurs régions d’Haïti, et a assuré la durabilité des interventions par l’engagement active des autorités étatiques et locales.

Léon S. Jonathan Pérodin :

Maîtrise en Management de l’Art

American University, Washington; D.C

M. Pérodin détient ………………...lire la suite sur haitilbre.com