Nouvelle victime de l’insécurité à Port-au-Prince: il s’agit du policier Bernard Lafleur qui avait en sa possession, 5500 dollars us

Port-au-Prince, le 9 juin 2017 – (AHP) – L’insécurité a fait une nouvelle victime dans la capitale haïtienne et c’est la police nationale qui vient de perdre un nouvel agent, à la veille de son 22e anniversaire.



Le policier Bernard Lafleur, agent 1 et membre de la 22e promotion de l’institution policière, a été abattu à la mi-journée ce vendredi, à la rue Magloire Ambroise, au centre de Port-au-Prince.



Le juge de paix suppléant, James Saint-Fleur, qui a fait le constat, rapporte que la victime a été atteinte de plusieurs projectiles, soit 6 ou 7, a-t-il précisé.



Il a ajouté que si l’arme de service du policier, qu’il avait en sa possession, n’a pas été retrouvée, probablement emportée par les bandits qui ont pris la fuite à bord d’une motocyclette. Mais ils n’ont pas touché à l’argent que le policier avait dans son sac: 5500 dollars US et 17 mille gourdes, a indiqué le juge.



Deux personnes ont été blessées lors de cette attaque. L’une qui accompagnait Bernard Lafleur, a été touchée au dos, et l’autre serait quelqu’un qui se trouvait sur les lieux du crime et qui a été atteint au pied, toujours selon Me Saint-Fleur.



Des proches du policier tué, étaient très consternés. Bernard Lafleur était l’aîné d’une famille de 4 enfants et il était le seul à avoir un emploi, ont-ils souligné, ajoutant qu’il était père de deux enfants en bas âge.



Les cas d’assassinats en plein jour, sont de plus en plus nombreux. En début de semaine, c’est une jeune médecin de 32 ans, Frédérique Viau, qui a été abattue par des bandits ayant prix la fuite à moto.



