Haïti – Sports : La Ministre de la Jeunesse, honore nos champions de Tang Soo Do

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Jeudi, Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné de son Directeur Général Mario Florvi, a remis, lors d’une cérémonie officielle organisée à l’annexe du Ministère à Frères, des plaques d’honneur à la Fédération Haïtienne de Tang Soo Do et à ses médaillés pour avoir représenté dignement et avec éclat le pays au Panama du 5 au 7 mai dernier.

Rappelons que lors du premier tournoi international de Tang Soo Do, réunissant