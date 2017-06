Haïti-Éducation : Le Pape François a échangé par téléconférence avec des élèves haïtiens ce vendredi

Source Texte: Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo: Anderson Elien | hpnhaiti.com

A l’initiative de la Banque interaméricaine de développement (BID), partenaire financier et technique du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), une téléconférence entre le Pape François et des élèves de neuf pays dont Haïti, s’est tenue, le vendredi 9 juin, dans les locaux de la BID (Bourdon) dans le cadre d’un programme intitulé : Scholas, constate Haiti Press Network.