Les titres de l’actualité du vendredi 9 juin 2017 sur Radio Vision 2000

La machine infernale de l’insécurité continue de faire des victimes à la capitale. Le policier, Bernard Lafleur a été assassiné, en milieu de journée ce vendredi, à la rue Magloire Ambroise. Cet agent 1 issu de la 22e promotion de la PNH se trouvait dans son véhicule lorsqu’il a été abattu d’au moins 7 balles par des bandits armés circulant à moto.

Les malfrats se sont emparés de l’arme de service de la victime mais n’ont pas emporté les 5 mille 500 dollars américains et 17 mille gourdes qu’elle avait en sa possession, selon Maitre James Saint-Jean, juge de paix de la section Sud de Port-au-Prince.

Un autre jeune homme qui se trouvait dans le véhicule a été grièvement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital.

Le porte-parole adjoint de la PNH annonce l’annulation du gala prévu le 12 Juin prochain à l’occasion du 22e anniversaire de la PNH. Une décision prise, selon Gary Desrosiers, en raison de la dégradation du climat sécuritaire dans le pays.

Sur demande du Sénateur Patrice Dumont, les Etudiants de l’Ecole Nationale de Géologie Appliquée ont mis fin provisoirement à leur grève de la faim, entamée il y a environ 10 jours à l’Ecole nationale des infirmières. Ils menacent de reprendre leur mouvement si les négociations entre la commission de facilitation et le MENFP ne donnent pas les résultats escomptés.

La prestation de serment des ASEC, CASEC et Délégués de ville est prévue du 12 au 16 Juin alors que leur installation aura lieu du 19 au 23 Juin. L’annonce a été faite, ce vendredi, par le ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin. Ce sont près de 5 mille 5 cents élus locaux qui seront investis dans leurs fonctions ce mois-ci.

Le Ministre de l’Economie et des finances a apporté des précisions concernant la décision du gouvernement d’augmenter les dépenses de fonctionnement dans le projet de budget rectificatif, déposé, mercredi à la chambre des Députés. Il s’agit, selon lui, d’avoir les moyens de payer les arriérés de salaire à un ensemble de fonctionnaires et d’employés notamment des ministères de l’Education Nationale, des affaires sociales et Etrangères.

Le grand argentier de la République informe, par ailleurs, que le projet de loi de finance pour l’exercice fiscal 2017/2018 est en cours d’élaboration et sera déposé le 30 Juin au parlement.

Le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire se plaint du faible budget alloué à ce pouvoir : seulement 1 milliard de gourdes. Dans des correspondances adressées aux présidents du Sénat et de la chambre des Députés, le président du CSPJ leur demande de plancher sur ce dossier et d’augmenter l’enveloppe accordée au pouvoir judiciaire.