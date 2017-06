Répartition du budget rectificatif 2017: contraction de 10.8% de l’enveloppe allouée au secteur économique

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Le projet de loi de finances rectificative est finalement déposé au parlement, plus de 7 mois après le passage du cyclone Matthew. Une enveloppe de 118 milliards de gourdes qui reflète les faiblesses au niveau de nos finances publiques où l’Etat n’arrive pas encore à définir une politique de mobilisation de ressources budgétaires, en vue de répondre à un ensemble de besoins cruciaux, d’ordre économique social et environnemental.

En dépit de cette faiblesse, des efforts sont consentis depuis des années pour diminuer la part de la communauté internationale dans notre budget national. En fait, dans ce budget rectificatif 2017, la contribution des bailleurs internationaux, que ce soit en termes d’appui budgétaire ou aide projet, s’élève à 32.4 milliards de gourdes, soit environ 27% du budget rectificatif.

Comment ca se passe dans ce budget rectificatif 2017 pour le secteur économique qui nous intéresse dans le cadre de cette rubrique ? L’enveloppe allouée à ce secteur a subi une contraction d’environ 10.8% par rapport au budget initial du gouvernement provisoire, avec un total de crédit passant de 43 milliards à 38.4 milliards de gourdes.

Cette contraction des crédits alloués au secteur économique dans le budget rectificatif 2017 est imputable à la baisse des crédits d’investissements, passant de 34 milliards à 29.3 milliards de gourdes, soit une réduction de 13%, pendant que les crédits de fonctionnement dans ce secteur stagnent à 9.13 milliards de gourdes.

Il faut rappeler que les ministères qui composent le secteur économique sont : le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) avec une enveloppe de 4.3 milliards de gourdes, soit 3.7% du budget rectificatif ; le Ministère de l’économie et des Finances (MEF) avec environ 7 milliards de gourdes, soit 5.9% ; le Ministère de l’Agriculture (MARNDR) avec 7.5 milliards de gourdes, soit 6.4% du budget ; le Ministère des Travaux Publics (MTPTC) avec environ 17 milliards de gourdes, soit 14.4% ; le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) avec 1.5 milliards de gourdes, soit 1.3% ; le Ministère de l’Environnement avec environ 502 millions de gourdes, soit 0.4% du budget et en dernier lieu le Ministère du Tourisme avec environ 517 millions de gourdes, soit 0.4% du budget rectificatif.

Voilà les 7 ministères qui constituent le secteur économique dans le budget et on peut voir, selon toute analyse, que les trois ministères clés de ce secteur qui consomment une part importante du budget sont le MTPTC, le MARNDR et le MEF.

Un budget rectificatif de 118 milliards de gourdes égal à lui-même et qui reflète la taille de l’économie, car avec un pays qui dégage un PIB de moins de 9 milliards de dollars pour 11 millions d’habitants, on ne saurait avoir un budget de grand envergure, même si la pression fiscale est jusqu’ici trop faible par rapport à la moyenne de la région.