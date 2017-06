Dépêches Décès de François Houtart, une « perte » pour le mouvement de solidarité en Amérique latine et dans le Tiers monde

P-au-P, 8 juin 2017 [AlterPresse] — Le décès du « prêtre engagé », sociologue belge et professeur d’Université, François Houtart, survenu le mardi 6 juin 2017, constitue une grande « perte » pour le mouvement de solidarité en Amérique latine et dans le Tiers monde, dont Haïti.

C’est ce qu’a affirmé le philosophe haïtien Yves Dorestal, également professeur à l’Université d’État d’Haïti (Ueh).

Houtart est décédé à l’âge de 92 ans d’un accident cardiaque, en Êquateur où il vivait depuis quelques années.

« C’est un grand homme progressiste qui a une identité socialiste. Il avait déclaré ouvertement son appui au socialisme », rappelle Dorestal qui salue la mémoire de Houtart qu’il voit comme un combattant, un démocrate qui a su laisser des traces.

De son côté, le Centre tricontinental (Cetri), dont Houtart était le fondateur, exprime sa tristesse, dans une note de sympathie, transmise à l’agence en ligne AlterPresse.

Le Cetri souligne « son énergie de tous les instants (et) son infatigable entrain. C’est peu dire qu’il ne ménageait pas ses efforts, qu’il ne comptait pas ses heures. Jamais, il ne s’est arrêté d’agir, jusqu’à quelques heures avant de s’éteindre, épuisé… pour la première fois », lit-on dans la note.

« François était aussi la conscience-sociologique de la prégnance des rapports sociaux, des déterminismes sociaux, qui le rendait lucide et humble sur sa propre trajectoire », soutient le Cetri.

Il aura été et restera à jamais une figure des luttes pour l’émancipation des peuples, estime le Cetri.

Il demeure « une référence, une voix et un cœur pour des centaines de milliers de personnes à travers le monde, en particulier, en Asie, Afrique et en Amérique latine, des chefs d’État au plus humble des paysans sans terre ».

Houtart a effectué, en janvier 2017, une visite en Haïti, en vue d’y apporter sa solidarité, ses expériences et de recueillir des informations sur l’état des luttes populaire dans le pays.

Lors de ce séjour, il avait animé respectivement un débat et un séminaire autour des thèmes comme