Haïti-Social : Poursuite de la mobilisation ouvrière en dépit de l’installation du Conseil supérieur des salaires

P-au-P, 8 juin 2017 [AlterPresse] — Les syndicats ouvriers annoncent la poursuite de la mobilisation d’ici le lundi 12 juin, en dépit de l’installation, le mercredi 7 juin, du Conseil supérieur des salaires (Css) par le président Jovenel Moïse.

Nous avons observé une trêve, mais après l’ingérence, dans ce dossier, du président Jovenel Moïse, qui a décidé unilatéralement de nommer des personnalités qui n’ont rien à voir avec le secteur pour nous représenter, nous allons poursuivre la mobilisation, indique le porte-parole de la Platfòm sendikal izin tekstil (Plasit), Télémaque Pierre.

Il réclame la réintégration des employés révoqués arbitrairement et le retrait de la décision de nommer les représentants au Css.

« C’est un Conseil autoprogrammé, c’est une ingérence grave, les personnes choisies n’ont pas une pratique de lutte pour la défense des droits des ouvriers », critique-t-il.

Retrouvez ce thème dans « l’information à tout moment » sur AlterRadio

Les membres du Css nommés par arrêté présidentiel sont Renan Hédouville, Guerline Jean-Louis et Louis Pierre Joseph, représentants du Ministère des affaires sociales et du travail (Mast), Gilbert Durand, Hugo Elien et Jean Max Bazin pour le secteur patronal ainsi que Pierre Joseph Polycarpe, Fritz Charles et Dominique Saint-Éloi pour le secteur ouvrier.

En 2014, Pierre Joseph Polycarpe était favorable à une fixation du salaire minimum à 250 gourdes, qui devrait être valable jusqu’en septembre 2018. Par conséquent, il ne peut nous représenter au sein du Conseil parce qu’il est au service du secteur patronat, dénonce le porte-parole de la Plasit.

Il pointe également du doigt, Fritz Charles, membre du directoire du parti politique Respè, dirigé par l’ancien candidat à la présidence Charles Henry Baker, patron d’une usine textile.

À l’exception de Dominique Saint-Éloi, les personnes qui représentent le secteur syndical au sein du nouveau Css sont commanditées par les patrons, fait remarquer Pierre.

« Nous sommes en désaccord avec ce Conseil, notre unique représentant est Dominique Saint-Éloi. Nous lui avons demandé de ne pas siéger au sein de ce Conseil et d’attendre notre mot d’ordre », fait-il savoir.

La Plasit dit attendre que le président fasse le retrait de l’arrêté nommant Pierre Joseph Polycarpe et Fritz Charles pour pouvoir les remplacer par des gens capables de représenter……………………….lire la suite sur alterpresse.org