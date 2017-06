Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 7 au mardi 13 juin 2017

P-au-P, 8 juin 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 7 au mardi 13 juin 2017.

Du mercredi 31 mai au vendredi 16 juin 2017, Quinzaine du livre

Dans le département de l’Ouest : Quinzaine du livre dans le cadre de la 23e édition de Livres en folie. Au menu : Causeries avec les invités d’honneur, conférences, émissions de radio et de télé.

Du jeudi 1er juin au jeudi 15 juin 2017, 2e édition de la Quinzaine internationale Handicap et Culture

Dans les départements de l’Ouest, du Centre et du Sud-Est : 2e édition de la Quinzaine internationale Handicap et Culture, avec des artistes haïtiens et étrangers. Cet événement, espace d’expression artistique et culturel innovant entend mettre en valeur le talent des jeunes artistes handicapés et non-handicapés. Une initiative des productions du théâtre Toupatou.

Les rendez-vous culturels sont disponibles dans « Randevou kilti » sur AlterRadio

Mercredi 7 juin 2017, Conférence

11 :00 am, Musée du panthéon national haïtien (Mupanah) : Conférence autour du thème « Écrire l’histoire récente », avec Rony Gilot, Pierre Raymond Dumas, Pierre Buteau, modérée par Roberson Alphonse, dans le cadre de la quinzaine du livre et la 23 édition de Livres en folie.

Mercredi 7 juin 2017, Rencontre

4 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Rencontre avec la présidente de communications Plus, Anaïse Chavenet, qui présentera les nouveautés qui seront proposés à Livres en folie et échange avec Géraldson Pierre, auteur de Pitit Lespri, Plimapaye vol 2,Grangou, Nèg Môn, Forèdèpen, kwabosal. À cette occasion, trois slameurs scanderont les textes de Géraldson Pierre – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince.

Jeudi 8 juin 2017, Lecture et vente signature

10 :00 am, Institution éducative Notre Dame : Lecture, suivie de vente signature, « Questions de poésie » avec Indran Amirthanayagam, dans le cadre de la quinzaine du livre et de Livres en folie – 68,Tabarre

Jeudi 8 juin 2017, Exposition

11 :00 am, Bibliothèque nationale d’Haïti (Bnh) : « Le dépôt légal », exposition des livres parus entre le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017, avec Emmelie Prophète, Marie Michèle Raymond, Gerta Café, Gerd Chéry, dans le cadre de la quinzaine du Livre – 193, Rue du Centre, Port-au-Prince.

Vendredi 9 juin 2017, Conférence

4 :00 pm, Fondation Connaissance et liberté (Fokal) : Conférence autour du thème « Qu’est-ce qu’un livre », avec Patrick Tardieu, dans le cadre de la quinzaine du livre et de la 23e édition de Livres en folie – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Vendredi 9 juin 2017, Lecture

7 :00 pm, Centre Culturel Anne Marie Morisset (Ccamm) : Spécial Livres en folie dans le cadre des vendredis littéraires du centre et de la quinzaine du livre et de la 23e édition de Livres en folie – 8-10, rue Gabart, rue Faustin 1er, Delmas 41

Vendredi 9 juin 2017, Cinéma

7 :00, Centre culturel Brésil-Haïti (Ccbh) : Projection du film, « Le Conteur d’histoires » du réalisateur brésilien Luis Villaça en partenariat avec l’Institut français d’Haïti (Ifh) et ciné lari a – 168, angle Rue Darguin et Goulard, Pétion-ville

Samedi 10 juin 2017, Rencontre

10 :00 am, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Rencontre de jeunes lecteurs avec l’écrivain Odette Roy Frombrun, co-invitée d’honneur de la 23e édition de Livres en folie – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 10 juin 2017, Atelier de lecture

12 :00 pm, Fondation connaissance et liberté(Fokal) : Atelier de lecture pour les jeunes autour de l’œuvre d’Odette Roy Frombrun, à l’occasion de la quinzaine du livre et de la 23e édition de Livres en folie – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 10 juin 2017, Conférence

5 :00 pm, Centre culturel Brésil-Haïti (Ccbh) : Conférence autour du thème « Gouverneurs de la Rosée et sa traduction au Brésil avec le professeur Sidney Barbosa – 168, angle Rue Darguin et Goulard, Pétion-ville

Lundi 12 juin 2017, Atelier de lecture

10 :00 am, École nationale de Guérin (Eng) : Atelier de lecture, à l'occasion