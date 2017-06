Raquel Pélissier signe son premier livre

Source Le Nouvelliste

UNE Raquel Pélissier sera en signature à Livres en folie, dans les jardins du Mupanah, les 15 et 16 juin. La miss Haiti 2016 et première dauphine de Miss Univers 2016 y présente son tout premier livre intitulé « L’Art d’être belle dans sa peau », un guide dans lequel, forte de son expérience des concours de beauté, elle partage ses connaissances et prodigue des conseils aux jeunes filles pour exceller dans ce monde.

Parle-nous de « L’Art d’être belle dans sa peau » ? Il s’agit d’un guide simple et concret sur la préparation pour un concours de beauté. J’y partage mes connaissances et tous mes petits conseils pour exceller dans le monde des concours de beauté. J’aborde des sujets importants sur le code vestimentaire, le comportement, la mentalité à adopter, la prise de parole en public et les objectifs à se fixer avant et durant la compétition.

Dans « L’Art d’être belle dans sa peau », je commence par raconter mon expérience à Miss Haïti. Une expérience unique, certes, mais pas des plus faciles. Je tenais à raconter mon histoire sans filtre, car j’aurais aimé que mes lecteurs comprennent qu’il n’y a pas d’ascenseur vers le succès. Le message que je transmets à travers ce livre, c’est que tout ce que l’on veut dans la vie on peut l’avoir seulement si on décide de se battre pour l’obtenir. Qu’est-ce qui t’a motivée à te lancer dans cette entreprise ? Ce projet me tient réellement à cœur.

C’est mon cadeau à toutes les jeunes filles qui hésitent à se présenter à un concours, car elles se retrouvent perdues comme je l’étais moi aussi au début. Je voulais le finaliser avant la prochaine édition du concours de Miss Haïti, de manière à ce que nos prochaines reines de beauté puissent prendre mon ouvrage comme référence pour représenter le pays dignement sur la scène internationale. Qu’est-ce qui t’a le plus marquée lors de l’écriture de ce livre ? Ce qui m’a le plus marquée concernant ce projet, c’est d’avoir eu le support de Natalie Glebova, Miss Univers 2005, qui a assisté…………………...lire la suite sur lenouvelliste.com