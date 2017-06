Éphéméride du jour ….., 8 juin 1919 // Décès de Virginie Sampeur, Poétesse, Première femme de lettres Haïtienne

8 juin 1919 Décès de Virginie Sampeur, Poétesse, Première femme de lettres Haïtienne

CARRIÈRE

Institutrice

Trois fois Directrice du Pensionnat national des jeunes filles.

OEUVRES

Virgine Sampeur n’a laissé aucun recueil. Ses textes ont été publiés dans les revues littéraires de l’époque.

Virginie Sampeur connue surtout par ces vers devenus célèbres de L’Abandonnée inspirés par la blessure et le désarroi infligés par son très court mariage avec Oswald Durand. Taquinant déjà la muse à l’âge de 17 ans, Virginie Sampeur aurait également publié ses premiers vers dans diverses revues et laissé une biographie inédite d’Angèle Dufour. Son passage remarqué à la direction du Pensionnat National des demoiselles de 1901 à 1909 n’a pas non plus manqué d’être signalé toutes les fois qu’on se rappelait les entreprises méritoires de femmes haïtiennes.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 8 Juin 2017

159ème jour de l’année, 23ème semaine de l’année

206jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine

———————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale des océans

La Journée des océans, célébrée le 8 juin, vise à nous rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. Il s’agit d’une célébration internationale proclamée il y a dix ans à l’occasion du Sommet de la Terre et des Nations Unies tenu à Rio de Janeiro.

Après des débuts timides, cet événement a aujourd’hui une grande ampleur dans le domaine de la sensibilisation à la santé des océans et celui d’une meilleure gestion de l’Océan et de ses ressources.

Un évènement international

Simultanément sur les 5 continents, les Aquariums, Centres de Sciences, Musées, Associations et Institutions d’éducation à l’environnement marin du RESEAU OCEAN MONDIAL proposent à leur public des festivités pleines d’animations ludiques et d’actions concrètes, les petits et grands. Ateliers artistiques et pédagogiques, conférences, nettoyage de plages/de ports, films, contes et concours sont organisés simultanément sur l’ensemble de la semaine ou du week-end autour du 8 juin. Des opérations sont prévues sur les cinq continents, aussi bien en France qu’en Mauritanie, Italie, Etats-Unis Australie ou Danemark.

Ce que nous faisons au sein de notre communauté peut avoir des effets positifs ou négatifs sur nos océans. L’eau passe de nos océans à l’atmosphère puis aux terres avant de retourner dans les océans. Les ressources en eau sont limitées et nous ne disposons que des quantités existantes sur Terre. La protection de nos océans commence par celle de nos bassins hydrographiques, et nous comptons sur vous pour l’assurer !

Quatre objectifs principaux

L’adoption d’une nouvelle perspective en encourageant les individus à réfléchir à ce que l’eau signifie pour eux et aux raisons de lui attacher une grande valeur;

La sensibilisation un grand nombre de gens ne réalisent pas la profusion de créatures vivantes et d’habitats dont la beauté n’a d’égale que la diversité, que renferment nos rivières et nos océans, ni l’impact de nos actions sur ces ressources;

Le changement de nos habitudes les citoyens doivent être encouragés à devenir les gardiens de nos eaux afin de les préserver pour les générations futures;

La célébration que vous habitiez à l’intérieur des terres ou sur la côte, vous pouvez organiser des événements sur le thème de l’eau ou y participer.

Les océans en quelques chiffres

Plus de 90% des 10 espèces de poissons les plus pêchés sont en voie de disparition et près de 50% des autres espèces commerciales sont menacées par l’industrie de la pêche, par ailleurs 80% de la pollution des océans provient des terres.

Par ailleurs, une pétition a été mise en place conjointement avec THE OCEAN PROJECT pour faire du 8 juin la Journée Mondiale de l’Océan officiellement reconnue par l’ONU. Proposée au Sommet de la Terre de Rio en 1992 par le Canada, la Journée Mondiale de l’Océan a, jusqu’à présent, était peu suivie. Or l’Océan recouvre plus des deux tiers de la Terre. Il joue un rôle essentiel dans la régulation des climats, la qualité de l’air et de l’eau.

Un site à visiter : www.worldoceannetwork.org

http://www.journee-mondiale.com/190/journee-mondiale-des-oceans.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

8 juin 1824 Noah Cushing fait breveter une machine à laver

Premier brevet émis au Canada

C’est le 8 mars 1824 que fut instaurée dans la province du Bas-Canada la première loi canadienne sur les brevets. L’un des pré-requis était d’être un sujet britannique et de résider dans la province.

———————————————————————————————————————

HAITI

8 Juin 1799 La ville de Petit-Goâve est attaquée par Rigaud

Rigaud, qui gouvernait avec énergie la presqu’île du Sud, refusa de reconnaître l’autorité de Toussaint nommé général-en-chef des armées de Saint Domingue et le considéra même comme une traite. Il décida d’étendre son aire d’influence en s’avançant vers Port-au-Prince. Il fut désavoué par Roume, représentant du gouvernement français dans l’île. L’insurrection fut tache d’huile.

8 juin 1863 Géffrard dissout le parlement

Par un simple décret, Fabre Geffrard renvoya les parlementaires qui avaient demandé à l’exécutif des détails et explications sur le budget. De nouvelles élections eurent lieu et un nouveau parlement entra en fonction le 7 septembre de la même année. Ce geste éroda la popularité de Geffrard.

8 juin 1950 Clôture de l’Exposition du Bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince

Celui qui avait été à l’origine de l’Exposition, le président Dumarsais Estimé, fut renversé quelques mois plus tôt (Voir: 10 mai 1950) et remplacé par une junte militaire composée du général de brigade Frank Lavaud, des colonels Antoine Levelts et Paul E. Magloire. Malgré la chute d’Estimé, l’Exposition continua de susciter l’intérêt des touristes et des Haïtiens. La cérémonie de clôture fur des plus simples. Elle consista en la descente des étendards des nations et organisations participantes et leur dépôt dans la coupole de la Chapelle Vaticane de la cité de l’Exposition.

8 juin 1967 Exécution de 19 officiers de l’Armée sous le commandement de François Duvalier lui-même

Ces officiers furent exécutés par leurs frères d’armes dont le général Gérard Constant et le Colonel Max Dominique, gendre de Duvalier.

8 juin 1993 Démission de Marc L. Bazin comme premier ministre

Nommé par les militaires, quelques neuf mois plus tôt, Bazin dirigea un exécutif monophale (Joseph Nérette qui fut le président provisoire des putschistes du 30 septembre 1991, ayant démissionné le jour même de sa nomination, le 19 juin 1992). Plus d’un pensent que le premier ministre Bazin fut remercié par les militaires parce qu’il avait renvoyé quatre ministres soutenus par ces derniers; celui-ci, toutefois, dans sa lettre de démission mentionna des difficultés dues aux pressions et menaces proférées contre ses ministres.

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« En route, le mieux c’est de se perdre. Lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises et c’est alors, mais alors seulement, que le voyage commence.»

Nicolas Bouvier

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint Médard mais aussi

Patron des brasseurs, né à Salency (Aisne) mort à Noyon (Oise) dont il était evêque vers 560. Inventa la « Fête de la Rosière » distinguant la jeune fille la plus jolie et la plus vertueuse de la ville. Les Médard ont de la maturité et de la bonté. Leur couleur : le violet. Leur chiffre : le 5

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 07 Juin 2017 Premier Quartier

Vendredi 09 Juin 2017 Pleine Lune

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Master Shaff/ BIC«Chan sa »

Pour découvrir la musique de Master Shaff/ BIC«Chan sa »

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=e8s6s2v0Epc

Très beau texte de Master Shaff accompagne de l’artiste international BIC, le chouchou des jeunes.

Du 8 au 11 juin 2017, la ville de Bruxelles sera l’hôte de la troisième et dernière semaine culturelle haïtienne après celles réalisées à Milan et à Rennes en avril dernier.

En collaboration avec l’association Kenbe Fèm, le Théâtre de Poche de Bruxelles accueillera l’exposition interactive de photos sur la culture haïtienne réalisée par Andrea Ruffini. Elle montrera également les œuvres que les artisans haïtiens et le designer italien Arturo Vitori ont fabriquées dans le cadre du PEC. D’autres pièces artisanales plus traditionnelles et des collections de bijoux, sacs et objets décoratifs seront mises en vente par la boutique belge Label Créole. Le vendredi 9 juin 2017, BIC partagera la scène avec le rappeur belge Uman et d’autres artistes haïtiens vivant en Belgique tels que Vévé et DJ Kwak

——————————————————————————————————————————-

Fokal-12 au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

————————————————————————————————————–

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

8 juin 632 La mort du prophète Mahomet

Mahomet ou Mohammed ou encore Muhammad est né à La Mecque le 26 avril 570 et mort à Médine en 632. Il est chef religieux, politique et militaire arabe, fondateur et prophète de l’islam.

8 juin 1772 Naissance de Robert Stevenson, ingénieur civil écossais connu pour avoir construit le phare Bell Rock situé dans la mer du Nord.

C’est le premier phare construit sur un récif.

Le rocher le plus dangereux sur la côte-est s’appelle Bell Rock. Situé à 11 milles marins de la terre ferme, il mesure 130 m de long sur 80 m de large, et se trouve au milieu de l’entrée du Firth of Forth. Au 18ème siècle, presque 40 bateaux sombraient chaque hiver sur le Bell Rock.

Lorsque le navire de guerre anglais HMS YORK s’écrase en 1799 sur le Bell Rock, le service des phares récemment créé essuie un feu roulant de critiques. Robert Stevenson vient de prendre le poste d’ingénieur en chef du service. Personne ne lui fait confiance : c’est le fils d’un lampiste ! Pourtant, Robert est opiniâtre et ambitieux. Il est convaincu que ce récif meurtrier va le propulser dans l’élite des ingénieurs.

Le phare est dans un premier temps assemblé en énormes blocs de granit sur la terre ferme, puis ceux-ci sont démontés et transportés sur des bateaux jusqu’au récif.

Deux années vont s’écouler avant que le phare se trouve hors de portée des hautes eaux; le dernier bloc de pierre est hissé à 33 mètres de haut quatre ans après le début des travaux.

8 juin 1810 Naissance de Robert Schumann, musicien allemand

Robert Schuman ne fut pas un enfant prodigue, loin de là. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il rencontre Friedrich Wieck, professeur éminent, génial pédagogue qui le prend sous son aile. Incapable de devenir pianiste virtuose, il se lance dans la composition.

Sa musique plus que celle des compositeurs de son temps reflète une profonde nature de romantisme.

Quelques œuvres:

Les amours du poète, Études symphoniques, Scènes d’enfants, Carnaval, Novelettes.

Il s’est suicidé le 29 juillet 1856.

8 juin 1845 Décès d’Andrew Jackson, septième président des États-Unis d’Amérique. Il est élu pour deux mandats de 1829 à 1837.

Premier président né dans une cabane de bois, Jackson est un héros de la Guerre de 1812 contre le Royaume-Uni, un combattant des Indiens et un juriste dans son État, le Tennessee.

Le 30 janvier 1835 A. Jackson est victime d’une tentative d’assassinat au Capitole. Par une chance incroyable les deux pistolets de l’assassin s’enrayent.

8 juin 1876 Décès de George Sand, romancière

George Sand, née le premier juillet 1804, est le pseudonyme d’Amandine Aurore Lucile Dupin, plus tard baronne Dudevant.

C’était un écrivain français, féministe avant l’heure; elle a écrit des romans, des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre, une autobiographie, des critiques littéraires, des textes politiques… C’est une artiste qui ne se consacra pas seulement à la littérature mais aussi à la peinture.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /