Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous allez entrer dans une vraie journée de félicité conjugale. Cela pourrait bien vous valoir une très grande joie, un vrai bonheur même. Vous aurez les meilleures chances de connaître le grand amour – le vrai, le solide, le durable. Pourtant, n’idéalisez pas trop votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous serez bien décidé à prendre en main votre destin sentimental. Et vous refuserez de vous laisser mener par le bout du nez. Si vous avez l’impression d’avoir été dupé par une séduisante personne, vous saurez vous venger de belle manière.

Argent

Votre équilibre pécuniaire de base devrait rester solide. Mais vous devrez tout de même vous méfier de l’impact de Saturne. Il pourra affecter votre comportement en matière d’argent. Attention, donc, si des envies folles vous passent par la tête, à ne pas jeter vos économies par les fenêtres. Si vous êtes en voyage, notamment, méfiez-vous de la griserie afin d’éviter les dépenses superflues.

Santé

Excellent moral, ce qui contribuera à préserver votre santé. Votre joie de vivre et votre optimisme constitueront en effet le meilleur des dopants. Vous pourrez compter sur Neptune pour vous protéger avec une remarquable efficacité contre les maladies contagieuses. En revanche, Uranus pourra vous valoir des moments de nervosité. Mais cela ne sera pas trop gênant : il suffira de vous préparer des tisanes apaisantes pour éviter les insomnies.

Travail

Tout ira bien pour vous sur le plan professionnel si vous avez la sagesse de parler peu. Aujourd’hui plus que jamais, vous devrez méditer cette sentence du grand philosophe chinois Tchouang-Tseu : « Le meilleur usage qu’on puisse faire de la parole est de se taire ». Ne faites part de vos projets à n’importe qui, car il y en aura qui aimeraient profiter de votre indiscrétion pour vous barrer la route.

Citation

Notre existence se trouve entre deux éternités (Timée).

Famille/foyer

Au diable les contraintes ! Vous rejetterez tout ce qui ressemble de près ou de loin à des obligations. Evidemment, cela vous conduira parfois à vous décharger sur votre entourage familial de ce qui vous ennuie. Mais vous le ferez avec une telle habileté que personne n’y trouvera à redire !

Vie sociale

L’intransigeance et la rigidité risquent de créer un fossé profond entre vous et vos amis. Essayez de faire preuve d’un peu plus de souplesse et de tolérance, ou vous aurez de vrais problèmes dans vos relations.

Nombre chance

937

Clin d’oeil

Ne vous apitoyez pas sur votre sort : cela ne servirait à rien.

TAUREAU

Amour

Si vous êtes en froid avec votre conjoint ou partenaire, profitez des excellents aspects de Mercure pour parvenir aujourd’hui à une réconciliation. Ayez le courage de faire le premier pas même si, pour cela, vous devez faire des excuses. Et vous constaterez que « le plaisir des disputes, c’est de faire la paix » (Alfred de Musset). Célibataire, les voyages seront très favorables à votre vie amoureuse aujourd’hui. Ils seront à l’origine de rencontres fort agréables, même si elles ne seront que passagères.

Argent

Les astres vous seront favorables financièrement. Si vous êtes artiste, vous allez enfin connaître le succès. Si vous travaillez dans la restauration, vous allez récolter le fruit de vos efforts et de vos investissements. Pour tous les salariés du secteur privé, ce sera le moment de demander une prime quelconque.

Santé

Les mauvais influx de Pluton vous mettront les nerfs en pelote ! Pour réguler vos tensions nerveuses, pourquoi ne pas vous mettre à la natation ? Rien de tel en effet que des longueurs de piscine pour dépenser votre énergie tout en vous relaxant.

Travail

Les influx astraux seront tels qu’ils vous permettront de réaliser quelques beaux coups professionnels. Pourtant, il y aura des choix à faire, et il ne s’agira pas de commettre une erreur quelconque dans le domaine. Faites simplement appel à votre bon sens.

Citation

La parole est l’ombre de l’action (Démocrite d’Abdère).

Famille/foyer

Vous accuserez une très nette tendance à vouloir mettre au pas tous ceux qui vous entourent. C’est Neptune qui sera derrière tout cela et vous poussera à jouer les grands chefs. Pourtant, si vous savez éviter de trop imposer votre volonté, vous pourrez utiliser de façon très positive l’influence de cette planète, par exemple, vous vous servirez de votre énergie pour débloquer certaines situations figées.

Vie sociale

Vous serez aujourd’hui la cible de certaines provocations. Ne sortez pas de vos gonds bien huilés, demeurez imperturbable devant les attaques sournoises : ce sera le meilleur moyen d’en venir à bout.

Nombre chance

358

Clin d’oeil

Ne perdez pas de temps en tergiversations ; faites votre choix.

GEMEAUX

Amour

Vous serez saisi d’une implacable frénésie érotique, sur laquelle viendra se greffer un goût pour l’exploration et l’exotisme. Allez-y, tout en mesurant les conséquences de vos exploits. Dans bien des cas, il s’agira de lâcher la proie pour l’ombre en négligeant votre vie familiale et conjugale qui, même si elle vous paraît monotone, mérite cependant d’être respectée.

Argent

Dans le domaine matériel, il s’agira cette fois surtout de consolider vos acquis. Grâce à des placements sûrs, vous ferez fructifier tranquillement vos ressources. Tentez vos chances cette fois à un jeu de hasard quelconque.

Santé

Apparemment, vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en avant dans votre carrière. Vous devrez donc gérer sagement vos forces, en vous ménageant des moments de repos durant la journée, sinon vous ne tiendrez pas le coup. Evitez de manger dans des endroits trop bruyants.

Travail

De bonnes perspectives de mutation professionnelle se présenteront vraisemblablement aujourd’hui. Cela pourra se traduire par des propositions de changement d’entreprise, de changement radical de type de travail ou encore de changement de lieu de travail, y compris en direction de l’étranger. Avec cet aspect de Mercure, vous serez bien avisé de jouer la carte de l’audace et de l’aventure, quelle que soit votre branche d’activité.

Citation

La langue de l’homme est comme un fauve. Si on le lâche, il vous dévore ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Priorité à la vie de famille ! Même si vous avez beaucoup à faire dans votre travail, tâchez de passer du temps avec vos proches : ils auront besoin de votre présence. S’ils ne vous voient qu’en coup de vent, ils se désespéreront enfin de vous !

Vie sociale

Les influences lunaires favoriseront la vitalité et l’optimisme. Les natifs du signe se montreront volontiers gais, ouverts, disponibles, ce qui leur vaudra des chances de se faire d’intéressantes amitiés ou des aventures et rencontres passionnantes.

Nombre chance

295

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller à douter de vos capacités et de vos atouts.

CANCER

Amour

Des influences planétaires contrastées. D’un côté, Jupiter et Uranus pourront provoquer d’imprévues disputes en couple. Mais de l’autre, Vénus, la déesse de l’amour, protégera vos amours de tout son pouvoir. Seuls les couples dont l’entente laisse profondément à désirer risquent des difficultés graves. Pour les autres couples, la journée sera marquée par une alternance de bons et de mauvais moments. Quant aux solitaires, ils auront des chances de croiser l’âme soeur avant les douze coups de minuit.

Argent

Evitez de prendre des engagements financiers qui, non reconduits dans quelques mois, se traduiraient par autant de pertes sèches. Par ailleurs, ne faites pas le gros achat que vous envisagez.

Santé

Tous ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement de petites difficultés, qu’il s’agisse de maladies déclarées ou de malaises diffus, vont retrouver une bien meilleure forme. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, une stabilisation ou même une amélioration sont désormais possibles.

Travail

Concret, pragmatique, vous obtiendrez de bons résultats professionnels. Etudiants, lycéens, vous récolterez la réussite, grâce à votre acharnement au travail et à votre pouvoir de concentration. Bon rendement pour tous les autres travailleurs du signe.

Citation

Ne s’étonner de rien est presque le seule et unique chose qui puisse donner et conserver le bonheur (Horace).

Famille/foyer

Ce sera le moment d’être très attentif à ce qui se passe chez vous. Si vous vous êtes montré négligent et que vous avez laissé perdurer un malentendu ou une situation de crise, vous allez devoir dissiper le malaise. Cela ne sera pas trop difficile, car vos proches seront de bonne composition.

Vie sociale

Avec Saturne en mauvaise position dans votre Ciel, vous serez plus solitaire que d’habitude. Et si vous avez envie de voir des amis, ce sera davantage pour discuter de sujets sérieux que pour faire la fête.

Nombre chance

944

Clin d’oeil

Décidez-vous à aborder vos difficultés de front.

LION

Amour

Aujourd’hui les astres veilleront avec sollicitude sur les amours des célibataires. Vous vous sentirez au mieux de votre forme, l’esprit vif et les sens en alerte. Si bien qu’aucune occasion ne pourra vous échapper, et que vous serez un amoureux fort doué. Et vous qui vivez en couple, vous réussirez, sous la puissante impulsion d’Uranus, à transformer vos relations avec votre conjoint ou partenaire et à repartir sur de nouvelles bases. Vous vivrez de grands moments de bonheur.

Argent

Grande animation dans le secteur finances. Vous pourriez gagner gros dans un jeu de hasard ; consultez votre nombre de chance du jour. Mais vous pourriez aussi perdre tout sens des réalités. En cas de propositions imprévues, ou si vous avez tout à coup envie de vous lancer dans une dépense onéreuse, prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Il y a en effet de fortes chances pour que votre première impulsion ne soit pas la bonne !

Santé

Malgré un emploi du temps très chargé et le nombre impressionnant de vos petits soucis, vous aurez un tonus vraiment époustouflant. Dynamisé par Mars, gonflé à bloc grâce Jupiter, ces deux astres de choc, vous traverserez la journée d’un pas alerte et d’un coeur joyeux, en remportant une pleine brassée de succès sur tous les fronts.

Travail

Attention à l’impact de Jupiter, qui pourra vous rendre trop optimiste dans votre métier. Ce ne sera pas le moment de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, surtout si vous menez des négociations complexes. La chance vous soutiendra, mais à condition que vous restiez prudent et, surtout, très discret.

Citation

Qui soutient un coupable se rend complice de sa faute (Syrus).

Famille/foyer

Bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Dopé par l’influence du Soleil dans votre signe, vous ferez preuve d’un dynamisme contagieux dont vos proches vont profiter. Attention toutefois à l’impact de Pluton, qui pourra valoir à quelques rares natifs des tensions imprévues en famille, soit avec leurs enfants, soit avec leurs parents.

Vie sociale

Vos humeurs seront bien irascibles. Vous aurez tendance à vous lancer dans des situations conflictuelles et à vous montrer sous un mauvais jour, ce qui pourrait vous apporter des ennuis si vous n’y prenez garde.

Nombre chance

265

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas griser par les promesses de vos projets mirobolants.

VIERGE

Amour

Une seule planète pour s’occuper de votre secteur mariage, mais quelle planète ! Il s’agit de Vénus, dont l’influence sur le secteur devrait grandement profiter à votre vie de couple. Affectueux et prévenant, vous serez aux petits soins pour votre conjoint ou partenaire, créant autour de lui un climat privilégié, fait de tendresse et de complicité ! L’amour, le vrai, le grand, les célibataires du signe en rêvent, le Ciel le sait ! Vous avez toutes les chances de tomber sur lui en ce moment. Alors, sortez, la saison amoureuse est ouverte pour vous !

Argent

Des problèmes matériels, vous en aurez quelques-uns, comme tout le monde ; mais ils seront sans gravité. D’ailleurs, cette fois, vous aurez la possibilité de réaliser une opération des plus fructueuses. Avant la fin de la journée, quelques-uns d’entre vous obtiendront une substantielle prime quelconque. Voilà qui vous permettra d’améliorer sensiblement votre pouvoir d’achat.

Santé

Fragile, vous ? Pas vraiment. Plutôt le genre solide comme un roc, qui n’a pas l’habitude de fréquenter les médecins ni les pharmaciens. Méfiez-vous tout de même, car l’influence de Neptune dans le secteur santé de votre thème pourrait porter atteinte à votre tonus. Prenez bien soin de vous !

Travail

Au travail, vous bénéficierez d’un bon esprit d’observation et de réactions rapides. Tâchez de les exploiter au mieux pour pallier les contretemps imprévus qui seront assez nombreux aujourd’hui.

Citation

Les eaux calmes sont les plus profondes (proverbe français).

Famille/foyer

Pluton sera difficile à vivre. Il pourra vous obliger à faire des choix dont vous vous seriez passé. Vos relations avec certains de vos proches pourront, si vous n’y prenez garde, frôler la rupture. Attention, aussi, à de possibles problèmes liés à votre domicile.

Vie sociale

Pourquoi tenez-vous autant à l’opinion des autres ? Ayez le courage d’oeuvrer pour votre bonheur comme vous l’entendez. Vivez par vous-même et pour vous-même, sans vous soucier inutilement du qu’en-dira-t-on.

Nombre chance

519

Clin d’oeil

L’argent corrompt l’amour, tandis que l’amour véritable peut se passer de l’argent.

BALANCE

Amour

La journée s’annonce particulièrement chaude sur le plan conjugal. Vous serez prêt pour une révélation sensuelle ou un grand incendie passionnel. Amoureux, vous vous montrez très décidé à séduire votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vos occupations en ce moment ne vous laisseront guère de temps pour l’amour. Coup de foudre ? Plutôt une amitié amoureuse qui aura son charme.

Argent

Méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier : vous pourriez être déçu des résultats. Soyez moins impatient ; sachez que le temps joue en votre faveur en ce moment. Prenez le temps de réfléchir.

Santé

Vous serez en bonne santé. Il vous faudra simplement veiller à vous reposer un maximum. En effet, Mars étant mal aspecté, vous subirez une chute de tonus et d’énergie, qui sera heureusement sans conséquence si vous avez la sagesse de ne pas vous surmener.

Travail

Un sentiment du « ras-le-bol » pèsera sur vous. Vos pensées s’envoleront bien loin de vos activités professionnelles. Plutôt que de risquer de commettre des erreurs dans votre travail et d’être désagréable à vos collègues, prenez un jour de congé. Vous serez dans de bien meilleures dispositions physiques et morales après.

Citation

On peut difficilement se faire un ami en un an, on peut aisément le perdre en une heure (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vie familiale assez agitée en raison des vibrations venues de Pluton mal aspecté. Vous ne vous sentirez pas assez soutenu par vos proches. Et vous aurez l’impression que vos enfants se moquent de vous en douce.

Vie sociale

On a oublié vos sautes d’humeur pour ne plus retenir que vos qualités. Votre prestige prendra un coup de neuf ce jour, et votre vie amicale retrouvera de la vigueur grâce aux bons offices de Mercure.

Nombre chance

673

Clin d’oeil

Adonnez-vous à la méditation. C’est un exercice statique qui, petit à petit, vous conduira en douceur vers des transformations très bénéfiques.

SCORPION

Amour

Les beaux aspects de Vénus permettront aux célibataires de « passer à l’action » et de connaître, sur le plan sensuel, une expérience profondément bouleversante et heureuse. Il ne leur en faudra pas plus pour tomber amoureux ! Vous risquez fort de trouver votre vie de couple diablement monotone. Eh bien, il va falloir patienter. Pour l’instant, vos relations avec votre conjoint ou partenaire ne seront pas très chaleureuses. Et si, en plus, vous vous arrangez pour être le moins possible à la maison, cela n’arrangera évidemment pas les choses.

Argent

Il est probable que votre équilibre budgétaire soit momentanément fragile. Faites sérieusement vos comptes avant de vous lancer dans un achat important : vous éviterez ainsi les angoisses de fin de mois.

Santé

Vous aurez tendance à consommer trop de sucre sous forme de fruits, gâteaux, crèmes, glaces, boissons sucrées. Cela vous sera très néfaste. D’autre part, pour compenser vos dépenses physiques, prenez plutôt du riz, des pâtes et des pommes de terre en quantités modérées et avec très peu de beurre et de sel.

Travail

Cet aspect de Neptune pourra vous affecter en remettant au goût du jour une affaire vieille de quelques mois et que vous aviez mal négociée. Plus que jamais, essayez d’avoir les pieds sur terre, car toutes les influences astrales iront dans le même sens, celui de l’abstraction. Attention aux étourderies !

Citation

Pardonner n’est point oublier (proverbe allemand).

Famille/foyer

Faites confiance à vos proches. Même s’ils n’adoptent pas une conduite correspondant en tous points à vos souhaits, ils sauront fort bien se débrouiller. Si vous avez des enfants, une attitude trop autoritaire ou trop rigide aurait même le résultat inverse de ce que vous souhaitez.

Vie sociale

Vous donnerez l’impression d’avoir mis un tigre dans votre moteur. Vous chercherez, coûte que coûte, à vous affirmer, à vous réaliser. Malheur à ceux qui tenteront de contrecarrer vos projets. Vous n’hésiterez pas, cette fois, à les balayer comme de pauvres fétus de paille !

Nombre chance

649

Clin d’oeil

Plus que jamais, privilégiez les relations familiales. C’est dans votre entourage proche que vous trouverez les meilleures sources de chaleur et de réconfort.

SAGITTAIRE

Amour

Vu le présent aspect de Vénus, votre vie amoureuse risque d’être assez agitée, sinon orageuse. Ce sera surtout le cas si vous êtes marié et cédez à l’appel de sirènes de passage. Méfiez-vous, une incartade que vous considérez sans importance risque de se transformer en drame conjugal ! Si vous êtes solitaire, votre coeur aventureux vous mènera par le bout du nez. Emballement, coup de foudre, mais aussi déception et surprise pas toujours agréable sont possibles. Méfiez-vous !

Argent

Prudence, le terrain financier est miné ! Mars mal aspecté risque de semer la confusion. Mais tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne prenez aucune initiative hasardeuse. En revanche, si vous commencez à envisager des opérations financières importantes, méfiez-vous : vous risquez de faire les mauvais choix.

Santé

Avec Mercure qui sera le baromètre de votre santé, vous serez très en forme, mais aussi passablement nerveux. Non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais certains d’entre vous auront même tendance à tomber dans la fébrilité ou l’impatience. Premier touché ? Votre sommeil, qui risque d’être quelque peu agité.

Travail

Les domaines de la recherche et de la création seront grandement favorisés. Vous pourrez vous faire une place au soleil dans l’une de ces branches d’activité et même acquérir une belle notoriété à la faveur de cet aspect de Mars.

Citation

Un femme qui est belle a toujours de l’esprit ; elle a l’esprit d’être belle (Théophile Gautier).

Famille/foyer

Journée paisible en famille, et vous n’en serez pas fâché. Vous aspiriez à un peu de calme au foyer, et vous voilà comblé. Sachez montrer à vos proches l’ardeur de vos sentiments : ils ne sont pas censés la deviner.

Vie sociale

Les influences planétaires vous favoriseront dans plus d’un domaine si vous décidez de sortir de vos petites habitudes. Prenez des initiatives, voyez du monde, ce sera la meilleure façon de saisir les opportunités et de faire des rencontres à la fois agréables et utiles.

Nombre chance

213

Clin d’oeil

Ne vous mettez pas à bouder à la moindre remarque. Accepter d’en tenir compte vous aiderait à avancer.

CAPRICORNE

Amour

La planète Vénus va vous prendre sous sa protection. Vous n’aurez pas à vous en plaindre ! Cette planète vous promet un véritable feu d’artifice ! Si vous êtes déjà lié, vous relation va passer par une phase de tendresse et de sensualité dont vous vous souviendrez. Si vous vivez seul, Vénus vous fera cadeau d’une rencontre marquante. Votre joie de vivre et votre spontanéité seront vos meilleurs atouts de séduction.

Argent

Aucun changement à l’horizon ; vous devrez encore gagner votre pain à la sueur de votre front. Ne rêvez pas : Saturne et la Lune ne sont ni l’un ni l’autre des facteurs d’expansion, et ce n’est certainement pas cette fois que vous gagnerez au Loto.

Santé

Aujourd’hui, vous serez moins sensible que tout autre à la fatigue ou au surmenage, capable d’efforts soutenus et même violents. Vous pourriez très bien faire de la compétition sportive, vous seriez sûr de battre tout le monde.

Travail

De grandes ambitions professionnelles vous animeront. En effet, Pluton en aspect harmonique décuplera votre désir de briller et d’imposer vos vues. Attention : le climat astral de la journée sera plus propice aux amusements qu’à une ascension professionnelle fulgurante. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre en défaut, car de violents conflits pourront survenir, qui vous obligeraient à repartir de zéro.

Citation

À peine un homme naît, il commence à mourir (proverbe américain).

Famille/foyer

Vous tiendrez absolument à tout diriger dans votre foyer. Mais vos proches, et votre conjoint en particulier, rejetteront votre autorité, et un conflit sera difficilement évitable. Pourquoi ne pas faire preuve d’un peu de diplomatie ? « On réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Oxenstierna).

Vie sociale

Le climat solaire de la présente journée vous poussera à vous affirmer, à attirer l’attention sur vous. Cette attitude posera parfois quelques problèmes, mais vous vous en moquerez éperdument. Au moins, vous aurez le sentiment d’exister, et le regard d’autrui, même hostile, vous sera nécessaire.

Nombre chance

486

Clin d’oeil

Jouer les saint-bernard, c’est tout à votre honneur. Mais il y a des limites à tout !

VERSEAU

Amour

La planète Mercure, bien aspectée, sauvera de l’ennui vos liens conjugaux. Vous serez plus expansif, et plus imaginatif aussi. Ne renoncez pas à un projet de voyage avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, journée à la fois tourmentée et distrayante. Votre comportement envers les uns sera probablement déterminé par celui des autres à votre égard – vous ferez, par exemple, payer à vos proches l’agitation, les soucis que vous donnera un coeur volage qui vous décevra.

Argent

Vous bénéficierez d’une chance pécuniaire insolente ! L’argent affluera sur votre compte en banque. Les astres mettront en commun leurs forces pour vous rendre avisé, charmeur, bref, pour vous transformer en un fin limier de la finance. Cependant, si votre gain est le résultat d’un travail en équipe, veillez à ce qu’il soit équitablement partagé.

Santé

Avec Uranus influençant votre secteur santé, aucune crainte de manquer de tonus ! Après les efforts déployés au travail, vous trouverez l’énergie de faire du sport et même de sortir le soir, le tout sans accuser la moindre trace de fatigue. Faites attention tout de même, car même dopée au supercarburant uranien, la résistance a ses limites.

Travail

Travail en souplesse, à coups de sourires enjôleurs et d’une diplomatie à toute épreuve, vous saurez persuader les plus rebelles. Votre ténacité et votre obstination seront vos meilleurs atouts. Vous réussirez très bien dans n’importe quelle profession.

Citation

C’est payer trop cher que d’acheter un sou ce qui ne sert pas (Caton le Censeur).

Famille/foyer

Les responsabilités familiales vous paraîtront bien lourdes à assumer. Essayez déjà de moins materner vos proches. Si vos enfants ne réussissent pas parfaitement à l’école ou ailleurs, prenez la chose avec humour et philosophie.

Vie sociale

La critique est facile, tout le monde le sait. Alors méfiez-vous de cette tendance, qui sera fort prononcée chez vous aujourd’hui. Si vous n’arrivez pas à retenir votre langue, vous provoquerez l’hostilité générale, aussi bien dans votre milieu social que dans votre entourage amical.

Nombre chance

799

Clin d’oeil

Débarrassez-vous une bonne fois pour toutes d’un problème du passé que vous traînez encore comme un boulet.

POISSONS

Amour

Vous saurez trouver des arguments de poids si votre partenaire vous reproche certains traits de votre comportement. Vous saurez très habilement vous tirer d’affaire. Vos relations conjugales, elles non plus, n’auront pas à en souffrir. Célibataire, vous allez entrer dans une journée calme sur le plan amoureux. Jupiter vous devenant favorable va vous valoir une vie sociale animée. Vous ferez des rencontres ; et, qui sait, parmi ces nouvelles connaissances, quelqu’un attirera peut-être votre attention.

Argent

La chance, vous connaissez ? La voici qui se manifestera de façon plutôt inattendue grâce à la complicité de Mercure. La surprise ajoutera à votre joie cette petite pincée de fantaisie que vous appréciez tant. Mais qui dit fantaisie, dit aussi improvisations, et vous aurez à recomposer votre emploi du temps.

Santé

Mercure vous conseillera de maintenir la forme physique que vous avez réussi à obtenir pendant vos dernières vacances, en pratiquant régulièrement une activité sportive. Si vraiment votre emploi du temps est trop chargé, alors rendez-vous tous les jours à votre travail en marchant un peu.

Travail

Subissant quelques contrariétés d’ordre affectif, vous allez, comme d’habitude, vous réfugier dans le travail. Et là, tout va marcher comme sur des roulettes, mieux même que vous ne l’espériez. L’environnement astral vous rendra énergie débordante et idées géniales.

Citation

Le mauvais ouvrier querelle ses outils (proverbe français).

Famille/foyer

Grâce à Jupiter, un astre par nature bénéfique, votre vie familiale devrait être satisfaisante. Le seul défaut de Jupiter, c’est qu’il donne envie de profiter de la vie sans souci, et de négliger les tâches répétitives et ennuyeuses. Il faudra peut-être vous reprendre en main et veillez à assumer vos responsabilités domestiques avec philosophie.

Vie sociale

i le même sujet vous oppose régulièrement à un de vos amis, il serait bon d’en discuter une bonne fois pour toutes, histoire de clore le chapitre sans que votre amitié pourrait en garder des séquelles !

Nombre chance

568

Clin d’oeil

Tensions, psychodrames, pensées négatives… Tout ce qui fait obstacle à votre évolution et à votre bonheur doit impérativement disparaître !

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov