Haïti – Actualité : Zapping…

Hausse de l’insécurité à PAP :

Mardi, la recrudescence de l’insécurité dans la capitale a été au centre d’une importante réunion du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN). Jack Guy Lafontant, Président du CSPN, et Michel Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), affirment que la libération de certains bandits notoires par la justice serait à l’origine de nombreux cas d’insécurité. Le Premier Ministre appelle la population à la vigilance et à collaborer avec la police afin de mettre les bandits hors d’état de nuire.

Arrêt temporaire des déguerpissements des haïtiens :

Lundi, le Chef de la mission consulaire en République Dominicaine, Jean Tholbert Alexis à la tête d’une délégation a rendu visites au procureur de la ville d’Higuey, Edwin Encarnacion et à l’Avocat de l’État Dominicain dans la Zone Est Lic. Jose Polanco afin de solliciter l’arrêt des déguerpissements forcés des haïtiens vivant dans les localités de Mata Mosquito, Haiti Chiquito et Bavaro, qui occupent et cultivent illégalement des terres. L’arrêt temporaire a été été accordé en attendant un complément d’enquête.

700,000 dollars pour les élections indirectes :

Léopold Berlanger, Président du Conseil Électoral Provisoire (CEP) est prêt à organiser les élections indirectes des membres des Assemblées municipales et départementales, des membres des conseils départementaux et du conseil inter-départemental. Il dit attendre l’investiture des élus locaux avant de publier le calendrier électoral. 700,000 dollars seront nécessaires à l’organisation de ce scrutin. Ce montant sera tiré du budget alloué aux élections de novembre 2016. Le calendrier devrait être disponible dans un délai de 10 jours. La loi électorale prévoit que les élections indirectes débuteront 15 jours après l’installation des élus locaux.

Environnement : inclusion des personnes handicapées :

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement, le Bureau du Secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées encourage l'inclusion des personnes handicapées dans toutes initiatives visant la protection de l'environnement. En effet, le handicap ne dispense personne de sa responsabilité citoyenne, de son devoir de contribuer