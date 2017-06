Haïti – Politique: Installation des membres de la Commission du Conseil Supérieur des Salaires

Source HL/ HaïtiLibre

Mercredi au Palais national, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine et du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a procédé, à l’installation des membres du Conseil Supérieur des Salaires (CSS) et ceux de la Commission Nationale pour la Modernisation du Transport en Commun. Une ampliation des deux arrêtés a été remise à chacun des membres de ces différentes entités.

En présence de membres du Gouvernement et du Parlement, de membres du Syndicat des Travailleurs, du secteur patronal et syndical, et de membres de la Commission nationale et du CSS, le Chef de l’Etat a souligné « Le Conseil Supérieur des Salaires travaillera au maintien des pouvoirs d’achat des travailleurs. Elle va prendre des mesures pour permettre à nos entreprises et à nos industries de continuer à fonctionner pour la satisfaction des travailleurs et du patronat »

Le Président de la République a promis que le Gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour accompagner socialement les travailleurs afin qu’ils puissent être productifs et vivre mieux avec leur famille.

Membres du CSS :

Gouvernement : Renan Hédouville, Guerline Jean-Louis, Louis Pierre Joseph ;

Secteur patronal : Gilbert Durand, Hugo Elien, Jean-Max Bazin ;

Secteur syndical : Pierre Joseph Polycarpe, Fritz Charles, Dominique St-Eloi.

Notez que le syndicaliste Saint-Éloi Dominique, n'était pas présent à la cérémonie d'installation