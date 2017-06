Vers la réalisation de la troisième édition des « Rencontres des musiques du monde »

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Du vendredi 16 au samedi 24 juin 2017, Tamise en collaboration avec Caracoli présente la troisième édition des « Rencontres des musiques du monde » autour de la Fête de la Musique.

Cet événement unique en Haïti, réunit des artistes locaux mais aussi de la Caraïbe (Ste Lucie), de l’Europe (Belgique, France), de l’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire) et de l’Amérique du Nord (USA). Ateliers, rencontres, projections et concerts se succèdent durant 10 jours dans les différents lieux partenaires : FOKAL et Institut Français en Haïti. Cette édition sera également l’occasion de célébrer les 20 ans de l’accord de coopération entre les Gouvernements de Wallonie Bruxelles et la République d’Haïti.

Cette année, le festival fait partie du Grand Tour lancé par l’Organisation Internationale de la Francophonie à Paris, qui rassemble sous un label unique 100 grands événements sélectionnés sur les cinq continents, afin de révéler et d’illustrer la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie culturelle.

Les « Rencontres des musiques du monde » suivent chaque année une double préoccupation : la promotion des musiques actuelles liées aux musiques traditionnelles, et la réflexion sur le marché des musiques du monde, notamment des musiques caribéennes.

Ainsi, Tamise marque sa volonté de maintenir la culture haïtienne vivante, en lui permettant d’échanger avec des artistes venus d’ailleurs, en partageant leur histoire dans le respect des diversités culturelles.

Les concerts du festival sont donnés à la FOKAL et à l’INSTITUT………………...lire la suite sur metropolehaiti.com