Haïti-Éducation : Les enseignants des écoles publiques recevront une augmentation salariale entre 20 à 30 % d’ici octobre

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet qui répondait aux questions des sénateurs de la République, le mercredi 7 juin, autour des problèmes affectant le secteur éducatif, a confirmé que le relèvement salarial du secteur public sera, per fas et nefas, effectif à partir du mois d’octobre 2017, où débutera la nouvelle année fiscale.