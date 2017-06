Astrologie du jour

BELIER

Amour

Si vous êtes marié, il est probable que votre vie de couple se poursuivra dans une certaine routine où les questions liées à l’intendance du foyer seront dominantes. Célibataire, la présente configuration de Mercure favorisera toutes les rencontres et tous les contacts. Votre gaieté et votre finesse d’esprit agiront comme un aimant sur la personne de vos intentions. Votre bonne image sociale suscitera son estime et intensifiera son attachement à vous.

Argent

Certains problèmes financiers seront résolus grâce à des aides providentielles que vous ménagera la bonne planète Jupiter. Mais ce ne sera pas une raison pour vous montrer imprévoyant quand il s’agira de gérer votre budget, car de ce côté-là vous ne serez pas à l’abri de mauvaises surprises.

Santé

Ce serait un moment tout à fait propice pour vérifier votre taux de sucre dans le sang ; un bilan sanguin serait souhaitable. En attendant, tâchez de manger le plus sainement possible, pour éviter un excès de graisse.

Travail

Vous supporterez mal la routine et la banalité. Vous aurez même envie par moments de tout envoyer promener. Mais il vous faudra tenir le coup coûte que coûte et attendre des jours meilleurs.

Citation

La fortune est semblable au verre ; plus elle est brillante, plus elle est fragile (Syrus).

Famille/foyer

En famille, vous userez de votre pouvoir de séduction avec un art consommé. Personne ne pourra vous résister, ni votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez, ni vos enfants, qui vous porteront aux nues.

Vie sociale

Vous ferez de nouvelles connaissances susceptibles d’apporter un réel changement dans votre vie. Cette journée sera marquée par une association qui s’avérera stimulante. Vous apprécierez une compagnie agréable et vous recevrez une invitation passionnante ; habillez-vous élégamment pour sortir.

Nombre chance

340

Clin d’oeil

N’avancez pas en solo. Vous avez besoin des autres pour apprendre, partager, vous associer et, bien sûr, pour aimer.

TAUREAU

Amour

Il y aura de grandes chances pour que l’on succombe à votre charme. Il y aura même des idées de mariage dans l’air. Quelqu’un de très réservé et qui s’était tenu à l’écart jusque-là va vous montrer combien il tient à vous. Le bonheur amoureux sera donc à portée de main, vous n’aurez qu’à le cueillir !

Argent

Bénéficiant de la protection de la planète Vénus, vous connaîtrez dans le domaine matériel des occasions que vous n’osiez plus espérer. Ne vous fiez pourtant pas toujours aux apparences ; étudiez méthodiquement les propositions qui pourraient vous être soumises.

Santé

Mercure en belle configuration sera facteur d’équilibre. La planète vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la voir se retourner contre vous en vous poussant à commettre des bêtises. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du sport régulièrement ? Le sport non seulement vous aide à vous maintenir en forme mais aussi vous donne une sensation d’euphorie très agréable et nullement dangereuse.

Travail

La planète Saturne en bel aspect vous incitera à la pondération dans le domaine professionnel. C’est ainsi que vous vous montrerez volontiers plus prudent, plus réaliste et plus pratique. Vous prendrez moins pour argent comptant tout ce qu’on vous raconte. Vous chercherez le concret et le solide derrière les belles promesses que certains peuvent vous faire. En somme, vous ne vous laisserez pas gruger.

Citation

Ma mort inséparable de moi comme le regard de l’oeil (Mongane Wally Serote).

Famille/foyer

Vous aurez besoin de sécurité et de stabilité dans votre vie familiale. Pourtant, incité par Pluton mal aspecté, vous risquez de pousser votre conjoint à bout par des remarques acides que vous proférerez à son encontre. Tenez votre langue.

Vie sociale

La Lune sera bien aspectée, ce qui ouvrira une excellente journée durant laquelle la force d’attraction de votre personnalité vous fera obtenir ce que vous désirez dans les relations sociales. De plus, la présence de la planète Mercure accentuera encore vos possibilités et vous apportera de nombreuses facilités.

Nombre chance

715

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas déborder par un emploi du temps trop chargé sous prétexte que les autres comptent sur vous.

GEMEAUX

Amour

Mercure vous rappellera qu’en amour, la première impression est presque toujours la bonne. Il n’est pas impossible qu’une affaire de coeur démarre ce jour à l’occasion d’une réunion imprévue. Vous aurez l’impression de maîtriser parfaitement la situation. Dites-vous tout de même que, bien souvent, l’amour défie les résolutions les plus sages, et que « la raison n’est pas ce qui règle l’amour » (Molière).

Argent

Un élément important à noter : l’influence de Jupiter dans votre secteur argent. Jupiter, c’est la planète de la chance, du succès, mais aussi de l’aisance financière. Voir un tel protecteur influencer votre équilibre budgétaire est évidemment réjouissant. Ouvrez l’oeil, vous entrerez dans une période très faste concernant vos revenus et vos placements ou investissements.

Santé

Vous ne serez jamais en pleine possession de vos moyens si vous ne vous accordez pas régulièrement des promenades, des exercices de relaxation ou des mouvements de gymnastique. Remuez-vous un peu !

Travail

Les aspects planétaires négatifs de la journée vont contrecarrer la réussite de vos projets et barrer la route à votre carrière, dont la progression marquera un temps d’arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, et vous devrez consacrer beaucoup de temps et d’efforts pour les surmonter. Des négociations compliquées nécessiteront de la patience et de la prudence. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure : les choses finiront par s’arranger petit à petit.

Citation

Un beau désordre est un effet de l’art (Boileau).

Famille/foyer

Calme et sérénité pourraient régner chez vous. Mais si vous ne renoncez pas à votre autoritarisme, le climat familial pourrait bien devenir explosif. Des conflits seraient susceptibles d’éclater avec certains de vos proches.

Vie sociale

On tiendra compte surtout, aujourd’hui, de la présence de Saturne dans votre Ciel. Vous aurez la dent dure. Un rien vous stimulera et vous mettra en verve. L’indulgence ne sera pas votre vertu dominante, et vous supporterez mal les « andouilles » en vous disant qu’ « il vaut mieux être le serviteur d’un homme intelligent que le maître d’un imbécile » (proverbe vietnamien).

Nombre chance

291

Clin d’oeil

Faites l’impasse sur le passé et ne vous préoccupez pas trop de l’avenir. C’est en vivant intensément le moment présent que vous construirez la suite de votre vie.

CANCER

Amour

Fortement influencé par la planète Jupiter, vous affirmerez haut et fort que personne ne doit porter atteinte à votre liberté. Votre conjoint ou partenaire recevra le message cinq sur cinq, mais n’appréciera guère votre attitude plutôt provocatrice ! Célibataire, vous aurez envie de vous marier. Mais vous hésiterez de passer devant Monsieur le Maire, ne sachant exactement si l’amour et le mariage peuvent coexister comme vous le souhaitez. Ah, cruel dilemme ! Il est cependant évident que « qui se marie par amour a de bonnes nuits et de mauvais jours » (Gabriel Meurier).

Argent

Neptune formera des combinaisons dysharmoniques, ce qui pourra vous brouiller les idées en matière d’argent. Attention, donc, si vous devez prendre une décision importante, concernant un achat onéreux par exemple, à ne pas foncer sans réfléchir. Prenez conseil auprès de personnes avisées, et attendez pour vous décider.

Santé

Entre des journées de grande activité et d’autres plus calmes, vous aurez besoin de récupérer. A vous d’éduquer votre résistance physique et morale, car vous en aurez besoin. N’oubliez pas de pratiquer un sport.

Travail

Il n’est jamais trop tard pour mieux faire. Montrez à vos concurrents que vous ne leur laisserez pas le champ libre et qu’ils devront compter avec vous. Maintenez votre esprit de combativité à un haut niveau.

Citation

Les exploits du téméraire s’attribuent plutôt à la bonne fortune qu’à son courage (Cervantès).

Famille/foyer

Votre vie familiale pourrait bien vous réserver quelques surprises pas très agréables. Soyez doublement sur vos gardes si vous êtes du premier décan. Les membres de votre famille risquent de se liguer contre vous et de vous critiquer durement.

Vie sociale

Vous serez la cible de certains soi-disant amis qui raconteront partout des choses pas très flatteuses à votre sujet. Cela risque de vous bouleverser profondément. Et pourquoi donc ? « Quand la racine est profonde, pourquoi craindre le vent ? Quand l’arbre est droit, pourquoi s’affliger si la lune lui fait une ombre oblique ? » (proverbe chinois).

Nombre chance

841

Clin d’oeil

Veillez à toujours agir avec un irréprochable esprit de suite.

LION

Amour

Vous n’aurez aucun mal à entretenir un climat serein dans votre vie de couple. L’entente avec votre conjoint ou partenaire sera excellente. Et même si des heurts se produisent, vous réglerez vite ces problèmes. Célibataires, à force de flirter à gauche et à droite, vous risquez fort de vous faire prendre au piège. Et vous aurez beau tempêter, en appeler à votre indépendance inaliénable, le ton même de votre voix trahira votre état d’âme. Vous ne penserez secrètement qu’à vous faire mettre un anneau au doigt le plus rapidement possible !

Argent

Côté finances, le flou artistique ne sera pas autorisé cette fois. En d’autres termes, vous devrez surveiller de très près l’état de vos comptes et vous assurer que vous vous êtes correctement acquitté des factures, traites, et impôts. La moindre erreur, le plus petit oubli pourrait vous coûter cher. Méfiez-vous aussi des transactions mal préparées et des opérations financières hasardeuses.

Santé

Avec cette ambiance astrale, il est possible que vous alliez manquer de punch. Pour renverser la tendance, prenez beaucoup de vitamine B1. Consommez du riz complet, du foie de veau, des rognons de veau ou d’agneau, du lait demi écrémé. Mangez aussi des pommes de terre, très riches en vitamines B1. Vous pourrez aussi faire une cure de levure de bière, soit telle quelle, soit en comprimés. Prenez le soir une tasse d’infusion de tilleul ou de verveine, qui combattra efficacement les insomnies et la nervosité.

Travail

Vos liens professionnels avec certains de vos collègues de travail pourraient se détendre progressivement. Vous devez vous habituer à travailler de façon plus autonome et plus indépendante. Commencez dès maintenant, vous affirmerez votre volonté petit à petit.

Citation

Pour chaque question, il y a une réponse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous ne risquez pas de vous ennuyer aujourd’hui car l’environnement astral vous obligera à bouger pour animer et agrémenter votre vie familiale. Vous envisagerez donc l’amélioration de votre cadre de vie en faisant effectuer des travaux d’installation ou d’embellissement ; vous rechercherez un confort plus grand par l’achat de nouveaux appareils électroménagers. Bref, vous aurez des projets plein la tête, et ils ne vous feront pas peur !

Vie sociale

Vous aurez l’occasion de prendre une part très active dans des manifestations ou des groupements. Cette journée pourra aussi marquer le point de départ d’une entreprise prometteuse avec quelqu’un d’autre. En tout cas, votre rythme d’activité s’intensifiera, et vous bénéficierez de circonstances favorables.

Nombre chance

229

Clin d’oeil

Au lieu de vous mettre tout le monde à dos, enfilez plutôt une main de fer dans un gant de velours : vous verrez la différence !

VIERGE

Amour

Le climat conjugal se réchauffera singulièrement. Ce ne sera pas encore la passion torride entre vous et votre conjoint ou partenaire, mais les choses auront tendance à s’améliorer à vue d’oeil. Encore un peu d’efforts, de dialogue et de compréhension, et vous repartirez pour une nouvelle lune de miel. Célibataire, vous vous sentirez guidé aujourd’hui par une énergie bouillonnante mais aussi une passion dévorante. Vous aimerez à la folie et vous serez aimé tout autant. Excellente journée d’amour et de tendresse.

Argent

Instable, cette journée ne sera pas favorable à des investissements importants. Ne vous fiez pas à l’amélioration qui semble se manifester : elle sera à la fois trompeuse et passagère. Privilégiez les valeurs sûres.

Santé

Question volonté, on n’a rien à vous apprendre ! Mais s’il s’agit de perdre quelques kilos, inutile de mettre votre santé en péril en vous infligeant un régime de sévères privations. Limitez vos apports en sucre et en matières grasses, cela suffira, grâce au soutien de Mercure en charmant aspect.

Travail

Que la vie vous paraîtra belle ! Normal, puisque vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Votre situation professionnelle sera en plein essor, et vous serez en mesure d’accéder à un poste enviable.

Citation

Chaque fois que ce qui est en haut se trouve en bas, cessons de boire et rentrons chez nous (Théognis de Mégare).

Famille/foyer

Vous qui accordez en général une importance prioritaire à la vie de famille, pouvez vous réjouir. Vos proches, enfants, parents, et frères et soeurs, seront tous en grande forme. Dans quelques très rares cas, l’impact de Pluton pourra se traduire par une certaine rébellion de la part de vos enfants, mais les choses pourront s’arranger par le dialogue.

Vie sociale

Attention ! Cet aspect de Jupiter souvent entraîne la sanction, la punition, la vengeance ou la justice immanente. Il faudra donc de la vigilance, de la prudence, surtout si vous flirtez avec l’illégalité de près ou de loin : les foudres de la Loi seront terribles !

Nombre chance

257

Clin d’oeil

Tenez toujours votre parole donnée : « Mieux vaut mécontenter par cent refus que manquer à une seule promesse » (proverbe chinois).

BALANCE

Amour

Dans votre vie de couple, l’imprévu fera place à la monotonie grâce à la complicité de Vénus. Vous aurez des relations très stimulantes avec l’autre. Vous aurez probablement une discussion animée, mais ni vous ni votre partenaire ne songerez à vous en plaindre, car au moins il y aura du mouvement dans votre vie commune. Célibataire, un coup de foudre est possible et même probable : quelqu’un dans votre entourage en pince pour vous bien qu’il s’en défende derrière les masques de l’amitié. Aidez le tendre aveu : vous en aurez les moyens.

Argent

Faites confiance à votre bonne étoile dans le domaine de l’argent : il pourrait y avoir des rentrées imprévues aujourd’hui. Mais n’allez pas dépenser vos deniers avant même de les avoir engrangés.

Santé

Plein d’enthousiasme, vous voudrez tout caser dans votre emploi du temps : vos amours, votre travail, vos loisirs. Pensez quand même à vous reposer un peu, sinon votre organisme n’y résistera pas.

Travail

Dans votre travail, une transformation est en cours. Vous serez disposé, qu’elle vous plaise ou non, à n’en voir que les aspects positifs. Ainsi vous en obtiendrez le rendement maximum et ne resterez pas en rade.

Citation

Il est également dangereux à l’homme de connaître Dieu sans sa misère, et de connaître sa misère sans connaître Dieu (Pascal).

Famille/foyer

Avec la présente configuration astrale, la vie familiale pourrait être assez abrupte et agitée. Sans être vraiment négative, elle pourrait ne pas réserver le calme et la tranquillité auxquels vous aspirez. Soyez compréhensif et même complaisant à l’égard de vos proches.

Vie sociale

Avec cette phase de Lune, il vous faudra faire appel à tout votre sens de la diplomatie pour éviter les frictions et conflits inutiles. Vous serez, en effet, nettement enclin à l’intolérance et au dogmatisme.

Nombre chance

634

Clin d’oeil

Surveillez votre tension artérielle et ralentissez votre rythme.

SCORPION

Amour

Célibataire, avec cette configuration de Vénus, votre vie amoureuse devrait se placer sous d’excellents auspices. Les nombreux solitaires qui ne rencontraient personne depuis longtemps vont sentir leur coeur battre à nouveau. Si vous demandez à votre partenaire d’aller vous décrocher la lune, vous risquez d’être fort déçu. En revanche, si vous vous montrez un brin plus réaliste, vos relations conjugales vous procureront d’importantes satisfactions.

Argent

Les questions financières deviendront une préoccupation majeure dans les foyers. L’état du budget familial sera donc un sujet sans fin de discussions avec votre conjoint. Vous risquez même de vous disputer violemment. Il serait sage de mettre au point ensemble une stratégie délimitant les responsabilités de chacun de vous deux.

Santé

Si vous aimez la sieste, n’en ayez nullement honte, car il n’y a rien de plus bénéfique à votre santé qu’elle. Cependant, la sieste exige quelques règles à respecter pour qu’elle soit réellement une panacée.

Travail

Cet impact de Jupiter vous donnera envie d’affirmer vos ambitions professionnelles avec plus de force. Vous obtiendrez les succès dont vous rêvez, à condition de ne pas trop fanfaronner et d’éviter les provocations inutiles.

Citation

Bonne volonté donne aile au pied (proverbe allemand).

Famille/foyer

La Lune mettra en lumière les divergences de vues importantes avec votre famille. Refrénez-vous de monter sur vos grands chevaux pour des questions qui, en fin de compte, sont très secondaires. Gardez votre énergie pour vous attaquer aux vrais problèmes, avec l’aide de tous les membres de votre entourage familial.

Vie sociale

Le climat favorisera un redémarrage : il vous donnera la possibilité d’exprimer vos talents, de partager votre joie de vivre et de nouer des contacts qui se révéleront, par la suite, intéressants.

Nombre chance

352

Clin d’oeil

Faites preuve de modestie ; « ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce » (La Fontaine).

SAGITTAIRE

Amour

Célibataire, l’ensemble des beaux aspects planétaires de la journée facilitera grandement votre charme et la facilité, l’aisance de vos relations avec autrui. Il incitera les natifs à opter pour la stabilisation de leurs liens dans la voie du mariage, peut-être avec quelqu’un de plus âgé. Mercure en cet aspect annonce beaucoup d’échanges dans votre couple. Vous vous épaulerez efficacement l’un l’autre si vous devez prendre des décisions ou régler des problèmes familiaux.

Argent

Mars vous incitera à mettre votre énergie et votre combativité au service de votre compte en banque, avec succès le plus souvent. Mercure, de son côté, vous soufflera de bonnes idées pour faire fructifier vos ressources.

Santé

Vous aurez beaucoup de punch et mettrez le turbo ! Puisque vous avez besoin de dépenser cette énergie, autant le faire dans les meilleures conditions. La pratique d’une activité sportive sera dans votre cas idéal. Evitez, tout de même, les sports dits de l’extrême, trop dangereux pour l’instant, et qui vous exposeraient à des risques insensés.

Travail

Le Soleil et Vénus vous permettront d’allier douceur et fermeté pour faire passer vos idées, et Mercure vous facilitera les contacts. Cette protection astrale vous sera précieuse, face aux contrariétés que Pluton vous réserve. Les projets innovants que vous proposez ne seront pas du goût de tous, et on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vos détracteurs finiront bien par reconnaître vos compétences.

Citation

Toute chose a été produite par une cause (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre réticence habituelle risque de provoquer un petit conflit avec vos enfants aujourd’hui. Essayez d’être plus démonstratif dans vos affections. Ne donnez pas à vos êtres chers l’impression que vous leur êtes indifférent.

Vie sociale

Pensez à élargir vos relations amicales ; le moment s’y prêtera bien. N’ayez pas en tête que les intérêts matériels. Ce sont les natifs du Verseau qui vous apporteront le plus sur le plan humain.

Nombre chance

412

Clin d’oeil

Envisagez l’avenir avec confiance et sérénité.

CAPRICORNE

Amour

Vénus, la planète de l’amour par excellence, sera tout bénéfice pour tous ceux qui aiment ou veulent aimer. Alors, il n’est pas impossible qu’une vieille amitié évolue nettement aujourd’hui vers un mode de relations beaucoup plus tendres. Laissez-vous aller, savourez pleinement les douceurs de l’amour partagé. Mais évitez de mélanger amour et argent, car c’est une monumentale erreur qui vous ferait perdre et votre coeur et votre bourse.

Argent

Impôts, factures, traites, tout vous tombera en même temps sur le dos ! Mais cet aspect de Neptune vous fera réagir de façon positive. Vous trouverez le moyen d’augmenter vos gains ou de faire fructifier vos ressources.

Santé

Physiquement, vous vous sentirez très bien dans votre peau : bon pied, bon oeil, et un organisme qui tourne bien rond. Même si dernièrement vous avez eu des ennuis de santé, vous constaterez une nette amélioration.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous aurez d’excellentes ouvertures devant vous. Mais il dépendra de vous de savoir les exploiter et aussi de vous attirer les appuis qui donneront de l’essor à vos ambitions. Examinez tout à l’avance, cela vous évitera de vous tromper et d’agir sans réflexion. Montrez-vous sous votre meilleur jour et déployez votre pouvoir de persuasion.

Citation

En amour, les mendiants et les rois sont égaux (proverbe indien).

Famille/foyer

Des questions d’héritage pourront déclencher des heurts au sein de la famille, car certains, plus à tort qu’à raison, auront l’impression de se faire déposséder. Résolvez immédiatement ce problème ; ne perdez pas de temps : tout retard serait néfaste.

Vie sociale

Méfiez-vous d’une agressivité que vous n’arriverez pas toujours à contrôler ou qui vous reviendra en boomerang. Vos propres réactions vous déconcerteront parfois.

Nombre chance

574

Clin d’oeil

Sachez reconnaître, parmi vos relations, celles qui méritent la peine d’être retenues.

VERSEAU

Amour

C’est Vénus elle-même qui va se charger de protéger votre vie amoureuse de toute sa puissance. Cette planète vous promet de merveilleux moments de complicité avec votre partenaire. Si vous vivez seul, elle pourrait bien vous faire la surprise d’une rencontre importante. Alors, si votre coeur se met à battre, ayez confiance en vous : le bonheur sera à portée de main.

Argent

Votre flair financier sera pour une fois pris en défaut. Ne vous fiez surtout pas à vos intuitions, elles vous feraient faire une grosse bêtise. Evitez les endettements, vous ne pourriez pas y faire face !

Santé

Physiquement et moralement, vous serez en pleine forme. Et votre moral, un facteur clé de votre équilibre, sera nettement meilleur que dernièrement. Voilà qui contribuera évidemment à atténuer les risques de maladies liées à l’anxiété. De plus, si vous souffrez de troubles hépatiques, ceux-ci pourront être efficacement traités.

Travail

Plus rigoureux et méthodique que d’habitude, vous serez en mesure d’atteindre quelques-uns des objectifs qui vous tiennent le plus à coeur. Vous travaillerez dur et obtiendrez la consécration de vos efforts.

Citation

Il n’y a point d’utilité ni de plaisir à jouer à jeu découvert ; il y en a à user de mystère (Baltasar Gracian).

Famille/foyer

Vous aurez une nette tendance à vouloir faire le bonheur de vos proches, alors même qu’ils veulent gérer eux-mêmes leur propre destin. Ne vous étonnez pas, ensuite, que certaines frictions se produisent.

Vie sociale

La Lune en cet aspect accentuera les difficultés dans vos relations sociales. Par contre, les amis intimes vous procureront de grandes joies ; vous pourrez leur faire confiance et compter sur leur soutien.

Nombre chance

714

Clin d’oeil

Étudiez bien les suggestions qu’on vous fait ; elles peuvent se révéler riches en idées utiles pour vous.

POISSONS

Amour

Soumis à des influences planétaires radicalement opposées, vous serez d’humeur très changeante, et votre conjoint ou partenaire ne saura plus très bien à quel saint se vouer. Attention, à force de le mettre ainsi sur des charbons ardents, vous pourriez finir par lasser sa patience ! Si vous êtes libre, vous vivrez une journée de folle passion, mais vous n’aurez guère envie de vous fixer.

Argent

Vous ne comprendrez pas pourquoi, mais l’argent vous filera entre les doigts. Vous ne ferez pourtant pas de dépenses somptuaires, et pourtant votre compte affichera toujours aussi peu de réserves. L’explication sera certainement à trouver dans le retour de Neptune. Cette planète a le don de réduire à néant les efforts entrepris de longue date. Alors, méfiez-vous des dettes oubliées, vos créanciers ne manqueront pas de se manifester !

Santé

Aucune planète négative n’aura d’impact sur votre santé. Vous devriez donc bénéficier d’un tonus sans faille. Toutefois, il faudra vous méfier des effets de Jupiter, qui suscitera votre gourmandise naturelle. Il faudra vous montrer raisonnable en matière de nourriture. Ceux d’entre vous qui souffrent de maladies chroniques vont observer une nette amélioration de leur état.

Travail

C’est aujourd’hui que vous aurez le plus de chances de vous affirmer dans votre métier et de mener à bien les projets qui vous intéressent. Hélas, comme rien n’est parfait ici-bas, vos proches pourraient vous reprocher, dans le même temps, de les délaisser. Expliquez-leur gentiment que vous pouvez pas vous dédoubler pour être à la fois au four et au moulin.

Citation

La science consiste à passer d’un étonnement à un autre (Aristote).

Famille/foyer

Ce sont surtout vos relations avec vos enfants qui seront concernées par Mercure et Saturne en aspect harmonique. L’ambiance chez vous sera tonique et animée, avec des moments de joie de vivre. Vos enfants feront preuve d’enthousiasme. Et, si vous savez les encourager comme ils le méritent, ils rapporteront de bonnes notes de l’école ou de superbes résultats sportifs qui vous feront très plaisir.

Vie sociale

Les influx de la journée vont vous permettre de rencontrer des personnalités qui sauront vous mettre en valeur et auront un effet stimulant sur votre état d’esprit et votre destinée. Vous saurez profiter de leur influence tout en gardant une grande liberté d’action et, surtout, vous ne vous laisserez pas écraser par ces nouveaux amis, qui pourront vous aider considérablement.

Nombre chance

540

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas démonter par des oppositions momentanées.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov