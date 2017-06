Éphéméride du jour ….., 07 juin 1958 // Naissance de Prince Rogers Nelson, producteur, compositeur, chanteur et musicien de funk et de pop américain

07 juin 1958 Naissance de Prince Rogers Nelson, producteur, compositeur, chanteur et musicien de funk et de pop américain

Il s’est illustré depuis la fin des années 70 comme un musicien multi-instrumentiste d’une très grande prolixité.

Dans les années 80 Prince est l’une des stars les plus adulées, pouvant compter sur une solide base de fans appréciant ses qualités novatrices et ses dons de musicien.

Aujourd’hui, 7 Juin 2017

158ème jour de l’année, 23ème semaine de l’année

207jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

1862 Les États-Unis et le Royaume-Uni abolissent la traite des noirs

HAITI

7 Juin 1802 Arrestation de Toussaint Louverture

Sous prétexte de faire sa connaissance et ainsi, mieux collaborer à la paix générale, le général Brunet invita Toussaint chez lui. Bien que de nature méfiante, Toussaint se rend à cette invitation et est arrêté à peine franchi le seuil de la maison. Il sera embarqué quelques jours après pour la France.

7 Juin 1843 Création, à Port-au-Prince, de la première commission municipale

Cette création fit suit au décret du 9 mai 1843. Cette première commission fut composée des citoyens suivant:

Jean Paul, maire

P. Jeanton, premier adjoint

P. Morin, deuxième adjoint

J. A. Mirabeau, troisième adjoint

La Pensée du Jour

« Chaque succès fut toujours enfant de l’audace.»

Prosper Jolyot de Crébillon

PRENOM DU JOUR

Saint Gilbert mais aussi

Prit part à la 2e croisade et fit construire deux monastères à son retour. Il mourut en 1152. Les Gilbert sont courageux et bons. Leur couleur : l’orangée. Leurs chiffres : le 1 et le 6.

Aujourd’hui

Vendredi 07 Juin 2017 Premier Quartier

Vendredi 09 Juin 2017 Pleine Lune

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Fokal-12 au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

7 Juin 1494 Traité de Tordesillas

En vertu du traité de Tordesillas, l’Espagne et le Portugal s’entendent pour se partager les Amériques : le Portugal possédera tous les territoires situés à l’est d’un axe nord-sud tracé à 370 lieues à l’Ouest de Cap-Vert, et l’Espagne conservera le reste du territoire.

La version castillane du traité a été ratifiée à Arevalo par le roi Ferdinand II d’Aragon et la reine Isabelle I de Castille le 2 juillet 1494. La version portugaise du traité a été ratifiée à Setúbal par le roi Jean II de Portugal le 5 septembre 1494.

7 Juin 1680 Fondation des Frères des écoles chrétiennes

Les Frères des écoles chrétiennes, congrégation religieuse, fut fondée à Reims en 1680 par saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719).

7 Juin 1829 Consécration de la basilique Notre-Dame de Montréal

La basilique fut construite entre 1824 et 1829 pour remplacer la précédente église Notre-Dame.

Son majestueux décor intérieur n’est rajouté qu’à la fin du XIXe siècle.

La basilique Notre-Dame a été le théâtre de grands événements, des funérailles de sir Georges-Étienne Cartier en 1873, l’un des pères de la Confédération et ancien premier ministre du Canada, jusqu’à celles de Pierre-Elliot Trudeau en octobre 2000 en passant par les funérailles de Maurice Richard, un des plus grands joueurs de hockey et le mariage de Céline Dion. Le grand congrès eucharistique international de 1910 s’y est tenu et le pape Jean-Paul II y reçut les enfants en 1984.

7 Juin 1886 Invention de la presse à rouleau

En 1871, l’imprimeur américain Richard March Hoe invente la presse à rouleau continue.

7 Juin 1900 Irma Levasseur devient la première femme médecin et la première femme pédiatre au Québec. Elle a contribué à la fondation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec et de l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal. Elle se dévouera toute sa vie à aider les enfants handicapés. Elle ouvrit d’ailleurs sa propre clinique destinée à les recevoir dans le faubourg de Saint-Jean Baptiste, ainsi qu’une école pour les jeunes infirmes qui devint plus tard, l’école Cardinal-Villeneuve.

7 Juin 1929 Loi fondamentale n° 1 qui constitue l’État de la Cité du Vatican

Suite aux accords du Latran entre le Saint-Siège et le Royaume d’Italie du 11 février 1929, le Vatican devient un état souverain.

En ce jour, le Vatican se dote d’une loi, Loi fondamentale n° 1 qui constitue l’État de la Cité du Vatican qui assure au Saint-Siège l’indépendance absolue et lui garantit une souveraineté indiscutable même dans le domaine international.

7 Juin 1965 Décès de Judy Holliday actrice américaine

Premier grand rôle dans le film « Adam’s Rib » en 1949

Oscar de la meilleure actrice pour le film « Born Yesterday »

Vedette de quelques autres films au cours des années 50.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

