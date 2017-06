Haïti – Politique : Moïse ouvre le Sommet international «Haiti Tech Summit»

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi à l’hôtel Royal Decameron, le Président Jovenel Moïse, accompagné son épouse Martine a procédé, à l’ouverture officielle du Sommet de 2 jours sur la technologie « Haiti Tech Summit » qui se tient jusqu’au 7 Juin et qui réuni près de 500 participants, 100 intervenants, incluant les « Tech startups » les plus populaires dans le monde comme : Uber, AirBnB, Google etc…

Devant un panel d’invités haïtiens et étrangers, le Chef de l’État convaincu que la technologie peut aider au développement d’Haïti a déclaré « Mon administration veut sortir le pays du cercle vicieux de l’informel et de la petite débrouillardise pour sa survie. Les objectifs sont clairs. Nous engageons la bataille de la modernisation de l’économie en donnant la priorité au développement de 4 secteurs, piliers stratégiques : l’agriculture, l’énergie, la construction : bâtiments et travaux publics, et les services en particulier touristiques » insistant sur la nécessité pour Haïti de devenir un exemple de transformation de l’économie par le numérique. Il croit que la technologie ne saurait être l’apanage de quelques-uns mais doit être à la portée de tous, sans exclusion, par des investissements bien ciblés.

Le Chef de l'Etat a aussi annoncé la continuation d'une initiative du gouvernement antérieur, pour lancer